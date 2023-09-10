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    Nintendo Switch 2'nin işlemcisi netleşmiş olabilir

    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2'nin işlemcisi netleşmiş olabilir. Yeni el konsoluna 8 çekirdekli MediaTek işlemci ve Nvidia GPU eşlik edecek. 
    Nintendo Switch 2'nin işlemcisi netleşmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    2017 yılında piyasaya sürülen Nintendo Switch ile önemli bir satış başarısına imza atan Nintendo, konsolun halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki uzun süredir Nintendo Switch 2'ye dair sızıntılar duyuyoruz. Son olarak yeni nesil el konsolunun işlemcisi de netleşmiş olabilir. 

    Nintendo Switch 2'nin işlemcisi sızdı

    Bildiğiniz gibi yaklaşan Nintendo Switch 2 hakkındaki söylentiler hala devam ediyor ve en son geliştirici kitlerinin yetkili isimlere dağıtıldığı belirtilmişti. Bugün paylaşılan yeni bir raporda ise, konsola güç verecek işlemci hakkında önemli bilgiler yer alıyor. Buna göre yeni Nintendo Switch, 2 adet Cortex-A4, 2 adet Cortex-A720 ve 4 adet Cortex-A520 çekirdeklerini içeren bir MediaTek işlemci ile desteklenebilir.

    Daha önce Switch 2'nin özel bir Nvidia Tegra T239 "Drake" işlemciye sahip olacağı söyleniyordu. Ancak bu sızıntı o kadar önce ortaya çıktı ki platformun özellikleri de eskimeye başladı. Niketim T239'un temel aldığı Tegra Orin çip ailesi 2018'de piyasaya sürüldü. Nintendo Switch 2'nin ise 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

    16GB'a kadar RAM ve geriye dönük uyumluluk

    Dolayısıyla iddialar doğrulandığı taktirde, MediaTek işlemcili Switch 2 selefine kıyasla önemli bir yükseltme olabilir ve Switch 2'yi performans açısından PlayStation 5 ve Xbox Series S'e yakınlaştırabilir. Ek olarak yeni konsolun MediaTek işlemcinin yanı sıra Nvidia Ada Lovelace mikro mimarisine dayanan 12 ila 16 SM'li bir GPU'ya sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 12 ila 16GB RAM ve Tegra X1 ile geriye dönük uyumluluk sunacak. 

    Elbette, bu bilgilerin birer söylenti olduğunu unutmamak gerek. Niketim Nintendo Switch 2, henüz Nintendo tarafından doğrulanmadı. Ancak söylentiler doğruysa, Switch 2 oyun endüstrisinde büyük bir güç olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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