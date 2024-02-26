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    Anlık Bildirim

    Yeni rapora göre Nintendo Switch 2, Mart 2025 tarihinde çıkacak

    Hakkında çokça söylenti çıkan Nintendo Switch 2 için Japonya merkezli yeni bir rapor ortaya çıktı. Aktarılanlara göre Nintendo Switch 2, önümüzdeki yıl Mart 2025 tarihinde çıkacak.
    Yeni rapora göre Nintendo Switch 2, Mart 2025 tarihinde çıkacak Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli yayın organı Nikkei tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Nintendo Switch 2 için meral edilen çıkış tarihi bilgisini ortaya koyuyor. Yeni rapora göre Nintendo Switch 2, önümüzdeki yıl Mart 2025 tarihinde piyasaya çıkacak. Konsolun çıkışıyla birlikte Nintendo’nun popüler oyunlara da sahip olacağı söyleniyor.

    Switch 2, Mart 2025’e çıkacak

    Rapora göre Switch 2’nin 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi ve halen o tarihe neredeyse 1 yıl olması Nintendo’nun stok sorunu yaşamamasını da sağlayacak. Ayrıca Mart 2025, firma için halen mali yıl içinde olduğu için yeni el konsolunun Mart 2025’te çıkması finansal olarak da mantıklı. Bununla birlikte orijinal Switch de 3 March 2017’te piyasaya çıkmıştı.

    Nintendo Switch 2 hakkında şu an itibariyle çok fazla söylenti olsa da spesifik bilgi oldukça az, dolayısıyla bilinenler sınırlı. Söylentilere göre konsol, daha büyük bir ekrana (mevcut konsolda 6,2 inç ekran bulunuyor), tüm Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumluluğa, ışın izleme ve NVIDIA DLSS Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. Performans açısından ise Switch 2’nin Xbox Series S'in yapabildikleriyle hemen hemen aynı doğrultuda 1080p akıcı oyun deneyimi sunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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