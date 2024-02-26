Yeni rapora göre Nintendo Switch 2, Mart 2025 tarihinde çıkacak

Switch 2, Mart 2025’e çıkacak
Rapora göre Switch 2’nin 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi ve halen o tarihe neredeyse 1 yıl olması Nintendo’nun stok sorunu yaşamamasını da sağlayacak. Ayrıca Mart 2025, firma için halen mali yıl içinde olduğu için yeni el konsolunun Mart 2025’te çıkması finansal olarak da mantıklı. Bununla birlikte orijinal Switch de 3 March 2017’te piyasaya çıkmıştı.
Nintendo Switch 2 hakkında şu an itibariyle çok fazla söylenti olsa da spesifik bilgi oldukça az, dolayısıyla bilinenler sınırlı. Söylentilere göre konsol, daha büyük bir ekrana (mevcut konsolda 6,2 inç ekran bulunuyor), tüm Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumluluğa, ışın izleme ve NVIDIA DLSS Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. Performans açısından ise Switch 2’nin Xbox Series S'in yapabildikleriyle hemen hemen aynı doğrultuda 1080p akıcı oyun deneyimi sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.