Tam Boyutta Gör Japonya merkezli yayın organı Nikkei tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Nintendo Switch 2 için meral edilen çıkış tarihi bilgisini ortaya koyuyor. Yeni rapora göre Nintendo Switch 2, önümüzdeki yıl Mart 2025 tarihinde piyasaya çıkacak. Konsolun çıkışıyla birlikte Nintendo’nun popüler oyunlara da sahip olacağı söyleniyor.

Switch 2, Mart 2025’e çıkacak

Rapora göre Switch 2’nin 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi ve halen o tarihe neredeyse 1 yıl olması Nintendo’nun stok sorunu yaşamamasını da sağlayacak. Ayrıca Mart 2025, firma için halen mali yıl içinde olduğu için yeni el konsolunun Mart 2025’te çıkması finansal olarak da mantıklı. Bununla birlikte orijinal Switch de 3 March 2017’te piyasaya çıkmıştı.

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Nintendo Switch 2 hakkında şu an itibariyle çok fazla söylenti olsa da spesifik bilgi oldukça az, dolayısıyla bilinenler sınırlı. Söylentilere göre konsol, daha büyük bir ekrana (mevcut konsolda 6,2 inç ekran bulunuyor), tüm Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumluluğa, ışın izleme ve NVIDIA DLSS Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. Performans açısından ise Switch 2’nin Xbox Series S'in yapabildikleriyle hemen hemen aynı doğrultuda 1080p akıcı oyun deneyimi sunması bekleniyor.

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Yeni rapora göre Nintendo Switch 2, Mart 2025 tarihinde çıkacak