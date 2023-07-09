Nintendo Switch 2 için yeni yılın başları işaret ediliyor

Nintendo Switch 2 ne zaman?
Sızıntılara göre Nintendo Switch için aksesuar üreten bazı üreticiler Nintendo Switch 2 konsolunu yeni yılın ilk aylarında bekliyor. Bu yılın ikinci yarısından itibaren ise aksesuar satışlarında yükselişler olacağı tahmin ediliyor.
Nintendo başkanı Mart ayı sonlarına kadar yeni bir konsol piyasaya sürmeyeceklerini belirtmişti. Bu bakımdan gelecek yıl ilk aylarında duyurunun yapılması ve hemen ardından piyasaya sürülmesi akla ilk gelen seçenek.
Nintendo Switch ilk dönemlerinde gündem olamamış ve daha çok Sony ile Microsoft’un konsol savaşları konuşulmuştu. Ne var ki başka platformlara çıkmayan özel oyunlar ve ikonik karakterleri sayesinde Nintendo Switch sessiz sedasız sektörde liderliği ele geçirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)