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    Nintendo Switch 2 için yeni yılın başları işaret ediliyor

    Nintendo Switch 2 konsolunun ne zaman çıkacağı çok fazla merak ediliyor. Nintendo iddialara kapıyı kapatsa da aksesuar üreticileri yeni yılın başlarında bir hareketlilik bekliyor.
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    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    120 milyon satış rakamını geride bırakan Nintendo Switch konsolunun yeni nesli için meraklı bekleyiş devam ediyor. Geliştiricilere örnek kitlerin dağıtıldığı ve PS4 benzeri performans sunacağı haberleri oyuncuları heyecanlandırırken sızıntılar yeni yılı işaret ediyor.

    Nintendo Switch 2 ne zaman?

    Sızıntılara göre Nintendo Switch için aksesuar üreten bazı üreticiler Nintendo Switch 2 konsolunu yeni yılın ilk aylarında bekliyor. Bu yılın ikinci yarısından itibaren ise aksesuar satışlarında yükselişler olacağı tahmin ediliyor.

    Nintendo başkanı Mart ayı sonlarına kadar yeni bir konsol piyasaya sürmeyeceklerini belirtmişti. Bu bakımdan gelecek yıl ilk aylarında duyurunun yapılması ve hemen ardından piyasaya sürülmesi akla ilk gelen seçenek.

    Nintendo Switch ilk dönemlerinde gündem olamamış ve daha çok Sony ile Microsoft’un konsol savaşları konuşulmuştu. Ne var ki başka platformlara çıkmayan özel oyunlar ve ikonik karakterleri sayesinde Nintendo Switch sessiz sedasız sektörde liderliği ele geçirdi.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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