Nintendo Switch 2 resmen doğrulandı: Geriye uyumlu olacak

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Daha önceki iddialar yeni el konsolunun birkaç yıl içinde piyasaya çıkacağını öne sürse de, resmi bir açıklama paylaşılmamıştı. Şimdi Nintendo, X üzerinden yaptığı duyuruda Nintendo Switch 2'nin varlığını resmen doğruladı. Üstelik geriye uyumlu olarak geliyor.

Nintendo Switch 2 resmen doğrulandı

Nintendo’nun bir sonraki konsolu olan Switch 2 için sessizlik yavaş yavaş bozulmaya başladı. X üzerinden yaptığı paylaşımda Nintendo, Nintendo Switch 2'nin Nisan 2025'ten önce tanıtılmayacağını duyurdu. Şu an için lansman tarihleri ise belirsiz. Ancak bugünkü yönetim politikası brifinginde konsolun geriye uyumlu olacağını da doğrulandı.

Bugünkü yönetim politikası brifinginde, Nintendo Switch'in halefinin Nintendo Switch için yazılım oynayabileceğini duyurduk. Ek olarak, Nintendo Switch Online sonraki modellerde de mevcut olmaya devam edecek. Nintendo Switch ile uyumluluk da dahil olmak üzere bu ardıl modellere ilişkin ayrıntılı bilgiler daha sonraki bir tarihte açıklanacak.

Nintendo'nun açıklamasına göre 31 Mart 2025'te sona erecek mali yılda herhangi bir duyuru olmayacak. Başka bir deyişle, yeni Switch'in en erken Mayıs ayında piyasaya çıkacağını söyleyelim. Bu gecikme, çıkış tarihini uzun zamandır beklenen 2024 sonundan gelecek yılın ikinci çeyreğinin ortasına erteliyor.

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Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

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Nintendo Switch 2 resmen doğrulandı: Geriye uyumlu olacak