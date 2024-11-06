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    Nintendo Switch 2 resmen doğrulandı: Geriye uyumlu olacak

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2 için bekleyiş çok yakında sona erebilir. Nintendo, yeni konsolun varlığını resmen doğruladı. İşte detaylar...
    Nintendo Switch 2 resmen doğrulandı: Geriye uyumlu olacak Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Daha önceki iddialar yeni el konsolunun birkaç yıl içinde piyasaya çıkacağını öne sürse de, resmi bir açıklama paylaşılmamıştı. Şimdi Nintendo, X üzerinden yaptığı duyuruda Nintendo Switch 2'nin varlığını resmen doğruladı. Üstelik geriye uyumlu olarak geliyor. 

    Nintendo Switch 2 resmen doğrulandı

    Nintendo’nun bir sonraki konsolu olan Switch 2 için sessizlik yavaş yavaş bozulmaya başladı. X üzerinden yaptığı paylaşımda Nintendo, Nintendo Switch 2'nin Nisan 2025'ten önce tanıtılmayacağını duyurdu. Şu an için lansman tarihleri ise belirsiz. Ancak bugünkü yönetim politikası brifinginde konsolun geriye uyumlu olacağını da doğrulandı. 

    Bugünkü yönetim politikası brifinginde, Nintendo Switch'in halefinin Nintendo Switch için yazılım oynayabileceğini duyurduk. Ek olarak, Nintendo Switch Online sonraki modellerde de mevcut olmaya devam edecek. Nintendo Switch ile uyumluluk da dahil olmak üzere bu ardıl modellere ilişkin ayrıntılı bilgiler daha sonraki bir tarihte açıklanacak.

    Nintendo'nun açıklamasına göre 31 Mart 2025'te sona erecek mali yılda herhangi bir duyuru olmayacak. Başka bir deyişle, yeni Switch'in en erken Mayıs ayında piyasaya çıkacağını söyleyelim. Bu gecikme, çıkış tarihini uzun zamandır beklenen 2024 sonundan gelecek yılın ikinci çeyreğinin ortasına erteliyor. 

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

    DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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