Nintendo Switch 2 resmen doğrulandı: Geriye uyumlu olacak

Nintendo Switch 2 resmen doğrulandı
Nintendo’nun bir sonraki konsolu olan Switch 2 için sessizlik yavaş yavaş bozulmaya başladı. X üzerinden yaptığı paylaşımda Nintendo, Nintendo Switch 2'nin Nisan 2025'ten önce tanıtılmayacağını duyurdu. Şu an için lansman tarihleri ise belirsiz. Ancak bugünkü yönetim politikası brifinginde konsolun geriye uyumlu olacağını da doğrulandı.
Bugünkü yönetim politikası brifinginde, Nintendo Switch'in halefinin Nintendo Switch için yazılım oynayabileceğini duyurduk. Ek olarak, Nintendo Switch Online sonraki modellerde de mevcut olmaya devam edecek. Nintendo Switch ile uyumluluk da dahil olmak üzere bu ardıl modellere ilişkin ayrıntılı bilgiler daha sonraki bir tarihte açıklanacak.
Nintendo'nun açıklamasına göre 31 Mart 2025'te sona erecek mali yılda herhangi bir duyuru olmayacak. Başka bir deyişle, yeni Switch'in en erken Mayıs ayında piyasaya çıkacağını söyleyelim. Bu gecikme, çıkış tarihini uzun zamandır beklenen 2024 sonundan gelecek yılın ikinci çeyreğinin ortasına erteliyor.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Yakın tarihli sıznıtılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı. Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.
DLSS Frame Generation desteği ise pas geçilecek. Ancak bu teknolojilerle bile Xbox Series S'e benzer veya daha düşük bir performansa bakıyor olacağız. Tabii ki yeni konsolun bu donanım için özel oyunlara sahip olacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über