PlayStation 5 Pro ile başlangıçta gelecek iyileştirilmiş oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da piyasaya çıkacak. Grafik olarak önemli iyileştirmeler sunacak olan konsolun artan gücünden faydalanacak başlangıçta 90'ın üzerinde oyun yer alacak. PS4 Pro ilk çıktığında 40'ın üzerinde iyileştirilmiş oyun sunulmuştu. Dolayısıyla Sony, başlangıçta PS5 Pro için iyileştirilmiş çok daha fazla oyunu piyasaya sürecek.

Listede Baldur's Gate 3, The Last of Us Part II Remastered, Marvel's Spider-Man 2 ve God of War Ragnarök gibi popüler oyunların yanında, NBA2K 25 ve Dragon Age: The Veilguard gibi daha yeni oyunlar da yer alıyor.

Konsol, gelişmiş ışın izleme, daha yüksek kare hızları ve PlayStation Spectral Super Resolution isimli çözünürlük yükseltme teknolojileriyle PS5'e göre daha kaliteli ve akıcı oyun deneyimi vadediyor. PS5 Pro, önceden var olan oyunlara sadece grafiksel yükseltmeler sunmuyor. Daha hızlı bellek, daha büyük 2 TB SSD, ek 2 GB DDR5 RAM ve Wi-Fi 7 gibi iyileştirmeler de getiriyor. Yurt dışında 700 dolar fiyattan satışa sunulacak olan konsol, Türkiye'de 49.999 TL fiyat etiketine sahip olacak.

İşte PlayStation 5 Pro için iyileştirilmiş oyunların listesi:

Alan Wake 2 Albatroz Apex Legends Arma Reforger Assassin’s Creed Mirage Assassin’s Creed Shadows Bad Cheese Baldur’s Gate 3 Call of Duty: Black Ops 6 Croc Legend Of The Gobbos The Callisto Protocol The Crew Motorfest CyubeVR Dead Island 2 Dead Rising Deluxe Remaster Demon’s Souls Diablo IV + Vessel Of Hatred Dragon Age: The Veilguard Dragon’s Dogma 2 Dwarf Journey Dying Light 2: Stay Human Dying Light: The Beast Dynasty Warriors: Origins EA Sports College Football 25 EA Sports FC 25 EA Sports Madden NFL 25 Elemental War Clash Empire of the Ants Enlisted Everspace 2 F1 24 Fears to Fathom – Ironbark Lookout The Finals Final Fantasy VII Rebirth The First Descendant Fortnite God Of War Ragnarok Gran Turismo 7 Helldivers 2 Hitman [3] World Of Assassination Hogwarts Legacy Horizon Forbidden West Horizon Zero Dawn Remastered Kayak VR Mirage Killing Floor 3 The Last of Us Part I The Last of Us Part II Remastered Lies of P Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Lords Of The Fallen Marvel Rivals Marvel’s Spider-Man 2 Marvel’s Spider-Man Miles Morales Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Wolverine Metal Gear Solid Delta: Snake Eater The Midnight Town Stories: Adam’s Diary Mortal Kombat 1 My Little Universe Naraka: Bladepoint No Man’s Sky Outbreak: Shades Of Horror Chromatic Split Palworld Paladin’s Passage Planet Coaster 2 Pro Baseball Spirits 2024-2025 Promise Mascot Agency Quantum Error Ratchet & Clank: Rift Apart Redacted Resident Evil 4 Resident Evil Village Retrieval Rise of the Ronin Rogue Flight Sanguis Luna Slitterhead Smells Like A Mushroom Spine: This is Gun Fu Star Wars Jedi Survivor Star Wars Outlaws Stellar Blade Stunt Paradise Subside Test Drive Unlimited: Solar Crown Towers of Aghasba Truck Simulator 24 American Driver UFC 5 Unreal Kingdoms Until Dawn Warframe War Thunder World of Warships: Legends

