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    PlayStation 5 Pro ile başlangıçta gelecek iyileştirilmiş oyunlar belli oldu

    Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da piyasaya çıkacak. Grafik olarak önemli iyileştirmeler sunacak olan konsolun artan gücünden faydalanacak başlangıçta 90'ın üzerinde oyun yer alacak.
    PS5 Pro ile başlangıçta gelecek iyileştirilmiş oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da piyasaya çıkacak. Grafik olarak önemli iyileştirmeler sunacak olan konsolun artan gücünden faydalanacak başlangıçta 90'ın üzerinde oyun yer alacak. PS4 Pro ilk çıktığında 40'ın üzerinde iyileştirilmiş oyun sunulmuştu. Dolayısıyla Sony, başlangıçta PS5 Pro için iyileştirilmiş çok daha fazla oyunu piyasaya sürecek.

    Listede Baldur's Gate 3, The Last of Us Part II Remastered, Marvel's Spider-Man 2 ve God of War Ragnarök gibi popüler oyunların yanında, NBA2K 25 ve Dragon Age: The Veilguard gibi daha yeni oyunlar da yer alıyor.

    Konsol, gelişmiş ışın izleme, daha yüksek kare hızları ve PlayStation Spectral Super Resolution isimli çözünürlük yükseltme teknolojileriyle PS5'e göre daha kaliteli ve akıcı oyun deneyimi vadediyor. PS5 Pro, önceden var olan oyunlara sadece grafiksel yükseltmeler sunmuyor. Daha hızlı bellek, daha büyük 2 TB SSD, ek 2 GB DDR5 RAM ve Wi-Fi 7 gibi iyileştirmeler de getiriyor. Yurt dışında 700 dolar fiyattan satışa sunulacak olan konsol, Türkiye'de 49.999 TL fiyat etiketine sahip olacak.

    İşte PlayStation 5 Pro için iyileştirilmiş oyunların listesi:

    1. Alan Wake 2
    2. Albatroz
    3. Apex Legends
    4. Arma Reforger
    5. Assassin’s Creed Mirage
    6. Assassin’s Creed Shadows
    7. Bad Cheese
    8. Baldur’s Gate 3
    9. Call of Duty: Black Ops 6
    10. Croc Legend Of The Gobbos
    11. The Callisto Protocol
    12. The Crew Motorfest
    13. CyubeVR
    14. Dead Island 2
    15. Dead Rising Deluxe Remaster
    16. Demon’s Souls
    17. Diablo IV + Vessel Of Hatred
    18. Dragon Age: The Veilguard
    19. Dragon’s Dogma 2
    20. Dwarf Journey
    21. Dying Light 2: Stay Human
    22. Dying Light: The Beast
    23. Dynasty Warriors: Origins
    24. EA Sports College Football 25
    25. EA Sports FC 25
    26. EA Sports Madden NFL 25
    27. Elemental War Clash
    28. Empire of the Ants
    29. Enlisted
    30. Everspace 2
    31. F1 24
    32. Fears to Fathom – Ironbark Lookout
    33. The Finals
    34. Final Fantasy VII Rebirth
    35. The First Descendant
    36. Fortnite
    37. God Of War Ragnarok
    38. Gran Turismo 7
    39. Helldivers 2
    40. Hitman [3] World Of Assassination
    41. Hogwarts Legacy
    42. Horizon Forbidden West
    43. Horizon Zero Dawn Remastered
    44. Kayak VR Mirage
    45. Killing Floor 3
    46. The Last of Us Part I
    47. The Last of Us Part II Remastered
    48. Lies of P
    49. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
    50. Lords Of The Fallen
    51. Marvel Rivals
    52. Marvel’s Spider-Man 2
    53. Marvel’s Spider-Man Miles Morales
    54. Marvel’s Spider-Man Remastered
    55. Marvel’s Wolverine
    56. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
    57. The Midnight Town Stories: Adam’s Diary
    58. Mortal Kombat 1
    59. My Little Universe
    60. Naraka: Bladepoint
    61. No Man’s Sky
    62. Outbreak: Shades Of Horror Chromatic Split
    63. Palworld
    64. Paladin’s Passage
    65. Planet Coaster 2
    66. Pro Baseball Spirits 2024-2025
    67. Promise Mascot Agency
    68. Quantum Error
    69. Ratchet & Clank: Rift Apart
    70. Redacted
    71. Resident Evil 4
    72. Resident Evil Village
    73. Retrieval
    74. Rise of the Ronin
    75. Rogue Flight
    76. Sanguis Luna
    77. Slitterhead
    78. Smells Like A Mushroom
    79. Spine: This is Gun Fu
    80. Star Wars Jedi Survivor
    81. Star Wars Outlaws
    82. Stellar Blade
    83. Stunt Paradise
    84. Subside
    85. Test Drive Unlimited: Solar Crown
    86. Towers of Aghasba
    87. Truck Simulator 24 American Driver
    88. UFC 5
    89. Unreal Kingdoms
    90. Until Dawn
    91. Warframe
    92. War Thunder
    93. World of Warships: Legends
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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