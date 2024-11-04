PlayStation 5 Pro ile başlangıçta gelecek iyileştirilmiş oyunlar belli oldu

Listede Baldur's Gate 3, The Last of Us Part II Remastered, Marvel's Spider-Man 2 ve God of War Ragnarök gibi popüler oyunların yanında, NBA2K 25 ve Dragon Age: The Veilguard gibi daha yeni oyunlar da yer alıyor.
Konsol, gelişmiş ışın izleme, daha yüksek kare hızları ve PlayStation Spectral Super Resolution isimli çözünürlük yükseltme teknolojileriyle PS5'e göre daha kaliteli ve akıcı oyun deneyimi vadediyor. PS5 Pro, önceden var olan oyunlara sadece grafiksel yükseltmeler sunmuyor. Daha hızlı bellek, daha büyük 2 TB SSD, ek 2 GB DDR5 RAM ve Wi-Fi 7 gibi iyileştirmeler de getiriyor. Yurt dışında 700 dolar fiyattan satışa sunulacak olan konsol, Türkiye'de 49.999 TL fiyat etiketine sahip olacak.
İşte PlayStation 5 Pro için iyileştirilmiş oyunların listesi:
- Alan Wake 2
- Albatroz
- Apex Legends
- Arma Reforger
- Assassin’s Creed Mirage
- Assassin’s Creed Shadows
- Bad Cheese
- Baldur’s Gate 3
- Call of Duty: Black Ops 6
- Croc Legend Of The Gobbos
- The Callisto Protocol
- The Crew Motorfest
- CyubeVR
- Dead Island 2
- Dead Rising Deluxe Remaster
- Demon’s Souls
- Diablo IV + Vessel Of Hatred
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon’s Dogma 2
- Dwarf Journey
- Dying Light 2: Stay Human
- Dying Light: The Beast
- Dynasty Warriors: Origins
- EA Sports College Football 25
- EA Sports FC 25
- EA Sports Madden NFL 25
- Elemental War Clash
- Empire of the Ants
- Enlisted
- Everspace 2
- F1 24
- Fears to Fathom – Ironbark Lookout
- The Finals
- Final Fantasy VII Rebirth
- The First Descendant
- Fortnite
- God Of War Ragnarok
- Gran Turismo 7
- Helldivers 2
- Hitman [3] World Of Assassination
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Horizon Zero Dawn Remastered
- Kayak VR Mirage
- Killing Floor 3
- The Last of Us Part I
- The Last of Us Part II Remastered
- Lies of P
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Lords Of The Fallen
- Marvel Rivals
- Marvel’s Spider-Man 2
- Marvel’s Spider-Man Miles Morales
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Marvel’s Wolverine
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- The Midnight Town Stories: Adam’s Diary
- Mortal Kombat 1
- My Little Universe
- Naraka: Bladepoint
- No Man’s Sky
- Outbreak: Shades Of Horror Chromatic Split
- Palworld
- Paladin’s Passage
- Planet Coaster 2
- Pro Baseball Spirits 2024-2025
- Promise Mascot Agency
- Quantum Error
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Redacted
- Resident Evil 4
- Resident Evil Village
- Retrieval
- Rise of the Ronin
- Rogue Flight
- Sanguis Luna
- Slitterhead
- Smells Like A Mushroom
- Spine: This is Gun Fu
- Star Wars Jedi Survivor
- Star Wars Outlaws
- Stellar Blade
- Stunt Paradise
- Subside
- Test Drive Unlimited: Solar Crown
- Towers of Aghasba
- Truck Simulator 24 American Driver
- UFC 5
- Unreal Kingdoms
- Until Dawn
- Warframe
- War Thunder
- World of Warships: Legends
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über