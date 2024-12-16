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    Nintendo Switch 2 resmen geliyor: Lansman tarihi sızdırıldı!

    Bugüne kadar en çok tartışılan oyun konsollarından Nintendo Switch 2 için bekleyiş çok yakında bitiyor. İkinci nesil el konsolu için çıkış tarihi paylaşıldı... 
    Nintendo Switch 2 resmen geliyor: Lansman tarihi sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce konsola ait görüntüler ve kılıf tasarımları paylaşılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Son olarak Nintendo Switch 2 için merak edilen lansman takvimi de nihayet sızdırıldı. İkinci nesil konsol, Mart 2025'te geliyor.

    Nintendo Switch 2 için tarih verildi

    Switch 2, bildiğiniz gibi şimdiye kadar en çok konuşulan ve sızdırılan oyun konsollarından biri oldu. Bu seferki sızıntı ise, Reddit'te Nintendo Switch 2'ye erişim sağlayan bir kullanıcıdan geliyor. Üstelik paylaşımın doğruluğu, moderatörler tarafından kullanıcının sunduğu kanıtlarla doğrulandı. Ancak konunun, kısa süre içinde kaldırıldığını söyleyelim.

    Bu bilgilere göre, Nintendo Switch 2'nin Ocak ayında duruyulması ve Mart ortasında satışa çıkması bekleniyor. Üstelik bu lansman küresel çapta olacak. Sızdırılan bilgilere göre Switch 2 özellikleri:

    • İsim: Nintendo Switch 2
    • Çıkış Tarihi: Mart ortası
    • Duyuru Tarihi: Ocak
    • Renkler: Beyaz, Gri ve oyun temalı (isimde 9 bulunan bir oyun ile bağlantılı)
    • Joycon: Mıknatıslı bağlantı, düğme serbest bırakma mekanizması, Hall Effect
    • USB: Çift Type-C bağlantı noktası
    • Ekran: LCD
    • Fiyat: 399-499 dolar (tahmini)
    • Dock: Daha yuvarlak tasarım, 4K30FPS desteği

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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