Nintendo Switch 2 resmen geliyor: Lansman tarihi sızdırıldı!

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce konsola ait görüntüler ve kılıf tasarımları paylaşılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Son olarak Nintendo Switch 2 için merak edilen lansman takvimi de nihayet sızdırıldı. İkinci nesil konsol, Mart 2025'te geliyor.

Nintendo Switch 2 için tarih verildi

Switch 2, bildiğiniz gibi şimdiye kadar en çok konuşulan ve sızdırılan oyun konsollarından biri oldu. Bu seferki sızıntı ise, Reddit'te Nintendo Switch 2'ye erişim sağlayan bir kullanıcıdan geliyor. Üstelik paylaşımın doğruluğu, moderatörler tarafından kullanıcının sunduğu kanıtlarla doğrulandı. Ancak konunun, kısa süre içinde kaldırıldığını söyleyelim.

Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım 4 gün önce eklendi

Bu bilgilere göre, Nintendo Switch 2'nin Ocak ayında duruyulması ve Mart ortasında satışa çıkması bekleniyor. Üstelik bu lansman küresel çapta olacak. Sızdırılan bilgilere göre Switch 2 özellikleri:

İsim: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi: Mart ortası

Mart ortası Duyuru Tarihi: Ocak

Ocak Renkler: Beyaz, Gri ve oyun temalı (isimde 9 bulunan bir oyun ile bağlantılı)

Beyaz, Gri ve oyun temalı (isimde 9 bulunan bir oyun ile bağlantılı) Joycon: Mıknatıslı bağlantı, düğme serbest bırakma mekanizması, Hall Effect

Mıknatıslı bağlantı, düğme serbest bırakma mekanizması, Hall Effect USB: Çift Type-C bağlantı noktası

Çift Type-C bağlantı noktası Ekran: LCD

LCD Fiyat: 399-499 dolar (tahmini)

399-499 dolar (tahmini) Dock: Daha yuvarlak tasarım, 4K30FPS desteği

Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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