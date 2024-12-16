Nintendo Switch 2 resmen geliyor: Lansman tarihi sızdırıldı!

Nintendo Switch 2 için tarih verildi
Switch 2, bildiğiniz gibi şimdiye kadar en çok konuşulan ve sızdırılan oyun konsollarından biri oldu. Bu seferki sızıntı ise, Reddit'te Nintendo Switch 2'ye erişim sağlayan bir kullanıcıdan geliyor. Üstelik paylaşımın doğruluğu, moderatörler tarafından kullanıcının sunduğu kanıtlarla doğrulandı. Ancak konunun, kısa süre içinde kaldırıldığını söyleyelim.
Bu bilgilere göre, Nintendo Switch 2'nin Ocak ayında duruyulması ve Mart ortasında satışa çıkması bekleniyor. Üstelik bu lansman küresel çapta olacak. Sızdırılan bilgilere göre Switch 2 özellikleri:
- İsim: Nintendo Switch 2
- Çıkış Tarihi: Mart ortası
- Duyuru Tarihi: Ocak
- Renkler: Beyaz, Gri ve oyun temalı (isimde 9 bulunan bir oyun ile bağlantılı)
- Joycon: Mıknatıslı bağlantı, düğme serbest bırakma mekanizması, Hall Effect
- USB: Çift Type-C bağlantı noktası
- Ekran: LCD
- Fiyat: 399-499 dolar (tahmini)
- Dock: Daha yuvarlak tasarım, 4K30FPS desteği
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor