Nintendo Switch 2 dock performansı PS4 Pro ile eşit olabilir

Nintendo Switch 2 performans sızıntıları
Nintendo Switch 2 için beklentiler 2025 yılına kadar uzamış olsa da stüdyolara geliştirici kitlerin gönderildiği biliniyor. Bu sayede yeni konsolun erken performansı hakkında bazı bilgiler elde edilmiş durumda.
Daha önceki sızıntılarda konsola Nvidia Ampere tabanlı bir yonga setinin güç vereceği ifade edilmişti. Bu yonga setinin belirli oyunları PS5 kalitesinde oynatabileceği de gündeme gelmişti. Yeni sızıntılar konsol dock üzerindeyken PS4 Pro seviyesine kadar çıkabileceğini gösteriyor.
Henüz nihai performans mevcut olmadığı için net bir şey söylemek pek mümkün değil ancak grafik gücünün tatmin edici olduğunu görebiliyoruz. GPU performansı Steam Deck konsolundan da iyi. Bununla birlikte işlemci performansının Xbox Series S civarında olduğu belirtilmiş.
Diğer taraftan kare hızlarında da farklılıklar var. Steam Deck konsolunun 720p düşük ayarlarda 40fps performans verirken Nintendo Switch 2 konsolunun ise yüksek ayarlarda ışın izleme ile 30fps verdiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.