Nintendo Switch 2 dock performansı PS4 Pro ile eşit olabilir

Tam Boyutta Gör Konsol dünyası Nintendo’nun yeni nesil konsolunu merakla beklerken zaman zaman ortaya çıkan sızıntılar performans konusunda fikir veriyor. En çok satan ikinci konsolun devam modeli beklentileri karşılayacak.

Nintendo Switch 2 performans sızıntıları

Nintendo Switch 2 için beklentiler 2025 yılına kadar uzamış olsa da stüdyolara geliştirici kitlerin gönderildiği biliniyor. Bu sayede yeni konsolun erken performansı hakkında bazı bilgiler elde edilmiş durumda.

Nintendo Switch 2 performansı sevindirecek 6 ay önce eklendi

Daha önceki sızıntılarda konsola Nvidia Ampere tabanlı bir yonga setinin güç vereceği ifade edilmişti. Bu yonga setinin belirli oyunları PS5 kalitesinde oynatabileceği de gündeme gelmişti. Yeni sızıntılar konsol dock üzerindeyken PS4 Pro seviyesine kadar çıkabileceğini gösteriyor.

Henüz nihai performans mevcut olmadığı için net bir şey söylemek pek mümkün değil ancak grafik gücünün tatmin edici olduğunu görebiliyoruz. GPU performansı Steam Deck konsolundan da iyi. Bununla birlikte işlemci performansının Xbox Series S civarında olduğu belirtilmiş.

Diğer taraftan kare hızlarında da farklılıklar var. Steam Deck konsolunun 720p düşük ayarlarda 40fps performans verirken Nintendo Switch 2 konsolunun ise yüksek ayarlarda ışın izleme ile 30fps verdiği belirtiliyor.

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