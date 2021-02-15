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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch için SanDisk Apex Legends hafıza kartları duyuruldu

    Nintendo Switch konsolunda merakla Apex Legends oyununu bekliyorsanız öncesinde hafıza kartları ile temayı tamamlayabilirsiniz. SanDisk Apex Legends hafıza kartları piyasada.
    15 Şubat 2021, 19:00 (2 gün)
    1,6b
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nintendo Switch için SanDisk Apex Legends hafıza kartları duyuruldu
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    Respawn Entertainment tarafından önümüzdeki ay Nintendo eShop platformuna eklenecek olan Apex Legends battle royale oyunu öncesinde tematik pazarlama etkinlikleri de başladı. İlk olarak hafıza kartları piyasaya çıkıyor.

    SanDisk Apex Legends hafıza kartları

    Western Digital ve Respawn Entertainment ortaklığında geliştirilen microSDXC kartları oyunun platforma çıkışını kutluyor. Hem Nintendo Switch hem de Nintendo Switch Lite konsollarına uyumlu olan hafıza kartı Apex Legends temalı bir paket ve kaplama ile geliyor.

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    100MB/s hızlarına kadar okuma, 90MB/s hızlarına kadar yazma imkanı sunan hafıza kartları 128GB kapasiteye kadar çıkabilecek. Bunun haricinde hafıza kartı alanların oyun içerisinde bir hediyesi mevcut değil. SanDisk Apex Legends 128GB kapasiteli hafıza kartı 68$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Diğer kapasitelerin de yakın dönemde piyasada olması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/278499/western-digital-releases-sandisk-apex-legends-memory-card-for-nintendo-switch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberi görmesem Assasin's Creed temalı SD kart zannederdim, benzer logoları var.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kurulumu içinde gelse bi nebze de böyle üzerinde logo var diye de...
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Logo aynı nitelikte ürünün fiyatını arttırsın diye
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberi görmesem Assasin's Creed temalı SD kart zannederdim, benzer logoları var.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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