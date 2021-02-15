Nintendo Switch için SanDisk Apex Legends hafıza kartları duyuruldu

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Respawn Entertainment tarafından önümüzdeki ay Nintendo eShop platformuna eklenecek olan Apex Legends battle royale oyunu öncesinde tematik pazarlama etkinlikleri de başladı. İlk olarak hafıza kartları piyasaya çıkıyor.

SanDisk Apex Legends hafıza kartları

Western Digital ve Respawn Entertainment ortaklığında geliştirilen microSDXC kartları oyunun platforma çıkışını kutluyor. Hem Nintendo Switch hem de Nintendo Switch Lite konsollarına uyumlu olan hafıza kartı Apex Legends temalı bir paket ve kaplama ile geliyor.

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100MB/s hızlarına kadar okuma, 90MB/s hızlarına kadar yazma imkanı sunan hafıza kartları 128GB kapasiteye kadar çıkabilecek. Bunun haricinde hafıza kartı alanların oyun içerisinde bir hediyesi mevcut değil. SanDisk Apex Legends 128GB kapasiteli hafıza kartı 68$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Diğer kapasitelerin de yakın dönemde piyasada olması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/278499/western-digital-releases-sandisk-apex-legends-memory-card-for-nintendo-switch

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