Nintendo Switch Japonya’da rekor kırdı: Gameboy'u geçebilir

Tam Boyutta Gör Xbox Series X/S ve Playstation 5 arasında kıyasıya rekabet sürerken, pazardaki altıncı yılına giren Nintendo Switch'in popülerliği her geçen gün artıyor. Öyle ki Nintedo, geçtiğimiz Şubat ayında Switch satışlarının 122,5 milyonu geride bıraktığını duyurmuştu. Son olarak popüler el konsolu, Japonya'da en çok satan konsol olarak yeni bir rekor kırdı. İşte detaylar

Gameboy ve DS satışlarını geride bırakabilir

Paylaşılan raporlara göre Nintendo Switch, Japonya'da 29.77 milyon adetlik satışı geride bıraktı ve 30 milyon sınırını aşmanın eşiğinde. Bununla birlikte el konsolunun, Haziran ayında 380 bin adet satıldığı belirtiliyor. Bu rakamların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68'lik artışa işaret ettiğini belirtelim. Tabii ki bu artış "Zelda: Tears of the Kingdom" oyununun başarısına bağlanabilir.

Ayrıca sektör uzmanları, konsolun gelecek yıl Japon pazarında en üst sıralarda yer alma şansının yüksek olduğunu ve 1989'daki Game Boy (32.47 milyon adet) ve 2004'teki NDS (32.86 milyon adet) gibi önceki rekorları geride bırakacağını tahmin ediyor. Diğer tarafta Nintendo'nun Switch halefi üzerinde hazırlıklara başladığını da hatırlatalım.

Nintendo Switch 2 ufukta göründü! Yakında tanıtılabilir 6 gün önce eklendi

Daha önce güvenilir sızıntı kaynağı Nash Weedle, Nintendo Switch 2 geliştirme kitlerinin çeşitli oyun stüdyolarına gönderildiğini bildirdi. Nintendo Switch için aksesuar üreten bazı üreticiler ise Nintendo Switch 2 konsolunun yeni yılın ilk aylarında çıkacağını söylüyor. Dolayısıyla 2024 yılının başlarında heyecan verici bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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