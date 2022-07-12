Nintendo Switch Pro yakında geliyor mu?

Uzun bir süredir Nintendo cephesinde 4K destekli bir Pro modelin iddiaları gündemde ancak bugüne kadar sadece OLED ekranlı bir model gördük ve firma yeni bir model iddialarını sürekli yalanladı. Ne var ki kaynaklar da iddialı.
Nintendo Switch Pro gerçek mi?
Geçtiğimiz aylarda Nvidia’nın kaynak kodları sızdırılmış ve nvn2 şeklinde yeni bir konsola atıflar bulunmuştu. Yeni iddialar Nintendo Switch Pro konsolunun yıl sonuna doğru geleceğini gösteriyor.
Nintendo’nun tasarımı aynen koruyacağı ve kartuş sistemini de değiştirmeyeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte yeni Nvidia yongası ile performans artacak ve harici ekranlara 4K çözünürlük sunulacak. Muhtemelen OLED ekran da yerini koruyacaktır.
Daha fazla RAM barındıracağı belirtilen yeni Nintendo konsolu ile ilgili henüz firma ser verip sır vermiyor ancak Eylül ayına doğru bir hareketlenmenin başlaması da olası. Yakın dönemde daha net veriler alabileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...