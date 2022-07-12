Nintendo Switch Pro yakında geliyor mu?

Tam Boyutta Gör

Uzun bir süredir Nintendo cephesinde 4K destekli bir Pro modelin iddiaları gündemde ancak bugüne kadar sadece OLED ekranlı bir model gördük ve firma yeni bir model iddialarını sürekli yalanladı. Ne var ki kaynaklar da iddialı.

Nintendo Switch Pro gerçek mi?

Geçtiğimiz aylarda Nvidia’nın kaynak kodları sızdırılmış ve nvn2 şeklinde yeni bir konsola atıflar bulunmuştu. Yeni iddialar Nintendo Switch Pro konsolunun yıl sonuna doğru geleceğini gösteriyor.

Nintendo Switch toplam satış rakamları 4 ay önce eklendi

Nintendo’nun tasarımı aynen koruyacağı ve kartuş sistemini de değiştirmeyeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte yeni Nvidia yongası ile performans artacak ve harici ekranlara 4K çözünürlük sunulacak. Muhtemelen OLED ekran da yerini koruyacaktır.

Daha fazla RAM barındıracağı belirtilen yeni Nintendo konsolu ile ilgili henüz firma ser verip sır vermiyor ancak Eylül ayına doğru bir hareketlenmenin başlaması da olası. Yakın dönemde daha net veriler alabileceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.