Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor

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Nintendo'nun başarılı oyun konsolu Switch çok yakında önemli bir güncelleme alacak. Bir süredir söylentilerini duyduğumuz Switch Pro için bugün Bloomberg'ten de yeni detaylar geldi. Takashi Mochizuki'nin haberine göre yeni Switch Pro modeli, Samsung tarafından üretilen 7 inçlik 720p OLED ekranla karşımıza çıkacak.

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Bloomberg haberinde ayrıca Switch Pro'nun TV'lere bağlı durumda 4K çözünürlükte çıkış verebileceği belirtiliyor. Şu anki Switch modelleri en fazla 1080p çıkış verebiliyordu. Donanım tarafında ise güncellemelerle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş.

Switch Pro'nun 7 inçlik ekranına rağmen 720p gibi düşük bir çözünürlükte kalması biraz endişelendirici olabilir. Nintendo burada daha çok batarya kısmına önem vermek istemiş gibi görünüyor. Şu anki Switch modelleri de zaten 720p ekranlara sahip olmasına rağmen oyunları genelde bu çözünürlüğün altında oynatıyordu. Switch Pro'nun daha yüksek çözünürlüklü bir ekranla gelmesi bataryayı olumsuz etkilerken oyunlar için çok fazla bir anlam ifade etmeyebilirdi.

Diğer taraftan Switch Pro modelinin çok daha iyi bir ekran/kasa oranına sahip olması bekleniyor. Böylece büyüyen ekrana rağmen kasa boyutu 6,2 inçlik Switch modelinden çok farklı olmayacak.

Samsung, Switch Pro'nun OLED ekranının seri üretimine Haziran ayında başlayacak. Konsolun resmi tanıtımının da bu yıl içerisinde yapılması bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-04/nintendo-plans-switch-model-with-bigger-samsung-oled-display?sref=10lNAhZ9

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