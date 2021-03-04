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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor

    Bloomberg'in haberine göre yeni Switch Pro modeli 7 inçlik 720p OLED ekranla gelecek. Konsolun TV modunda 4K çözünürlük çıkışı verebileceği belirtiliyor.
    04 Mart 2021, 14:00 (4 gün)
    2,5b
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor
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    Nintendo'nun başarılı oyun konsolu Switch çok yakında önemli bir güncelleme alacak. Bir süredir söylentilerini duyduğumuz Switch Pro için bugün Bloomberg'ten de yeni detaylar geldi. Takashi Mochizuki'nin haberine göre yeni Switch Pro modeli, Samsung tarafından üretilen 7 inçlik 720p OLED ekranla karşımıza çıkacak. 

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    Bloomberg haberinde ayrıca Switch Pro'nun TV'lere bağlı durumda 4K çözünürlükte çıkış verebileceği belirtiliyor. Şu anki Switch modelleri en fazla 1080p çıkış verebiliyordu. Donanım tarafında ise güncellemelerle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş.

    Switch Pro'nun 7 inçlik ekranına rağmen 720p gibi düşük bir çözünürlükte kalması biraz endişelendirici olabilir. Nintendo burada daha çok batarya kısmına önem vermek istemiş gibi görünüyor. Şu anki Switch modelleri de zaten 720p ekranlara sahip olmasına rağmen oyunları genelde bu çözünürlüğün altında oynatıyordu. Switch Pro'nun daha yüksek çözünürlüklü bir ekranla gelmesi bataryayı olumsuz etkilerken oyunlar için çok fazla bir anlam ifade etmeyebilirdi.

    Diğer taraftan Switch Pro modelinin çok daha iyi bir ekran/kasa oranına sahip olması bekleniyor. Böylece büyüyen ekrana rağmen kasa boyutu 6,2 inçlik Switch modelinden çok farklı olmayacak. 

    Samsung, Switch Pro'nun OLED ekranının seri üretimine Haziran ayında başlayacak. Konsolun resmi tanıtımının da bu yıl içerisinde yapılması bekleniyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-04/nintendo-plans-switch-model-with-bigger-samsung-oled-display?sref=10lNAhZ9
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    720 p, 500 fps vesaire terimler yüzde 1-2 lik teknoloji meraklısı kesimin takip ettiği, bildiği konulardır. büyük çoğunluk için Zelda, Mario vesaire oyunlar var mı var. Çatır çatır satar.
    720 p, 500 fps vesaire terimler yüzde 1-2 lik teknoloji meraklısı kesimin takip ettiği, bildiği konulardır. büyük çoğunluk için Zelda, Mario vesaire oyunlar va...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıkarsa kesin PS5 den pahalli olur, çünkü Nintendo hangi konsol çıkarırsa o hep Pahallı olur ulkemizde
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı ne kadar az tutarsalar daha fazla satabilirler. OLED ise maliyeti arttıran bir unsur. Proyu tekrardan satabilmeleri için özel oyunlar yaparlarsa belki. Alan çoğunluk zaten ekranın, çözünürlüğün ne olduğuna bakmayacak. Konsolu almaya giden ebeveyn-nine-dede yine ucuz olanı alacak.
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    O otemiz 3 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Şu an için ortalama %16 pahalı. Tahminimce Switch boyutundaki bir ekran için 5-7 dolar civarı ek maliyet yaratabilir. Bir kaç seneye OLED’in LCD’den daha ucuz olması öngörülüyor.
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Cihazda 16 nm Tegra X1 var. Maliyeti düşürmek ve batarya ömrünü arttırmak için TSMC'ye daha yeni bir yöntemle ürettirmeleri lazım.
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    oly1786 (caner nebi) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    720 p, 500 fps vesaire terimler yüzde 1-2 lik teknoloji meraklısı kesimin takip ettiği, bildiği konulardır. büyük çoğunluk için Zelda, Mario vesaire oyunlar var mı var. Çatır çatır satar.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    N nuksws_99 (dasasd ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    dhcilerin cogu insanların sadece oyun oynamak istediğini anlamıyor. Oradaki shadow olsa da olmasa da adam icin önemi yok. he 40 fps he 50fps örnegin.
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    Xit 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ayrıca çoğu oyunu 30fps oynatıyor 720p ile gelirse iyi bi donanim ile 60fps yi yakalayablir.
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    C ctntas 3 gün ( Mesaj Silindi ) Xit
    30 mu :) Bazı oyunlar resmen kasıyor
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