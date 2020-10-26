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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch Pro, mini LED ekranla gelebilir

    Sızan son bilgilere göre önümüzdeki dönemde piyasaya sürülmesi beklenen Nintendo Switch Pro oyun konsolu, mini LED ekran teknolojisine sahip olacak.
    21 dk.
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    Oyun Konsolları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nintendo Switch Pro, mini LED ekranla gelebilir
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    Gelen yeni söylentilere göre, yükseltilmiş olduğu söylenen Nintendo Switch Pro modeli bir mini LED ekrana sahip olabilir. Nintendo'nun konuyla ilgili olarak Tayvanlı panel üreticisi Innolux Corporation'la görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

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    4K çözünürlüğü destekleyebilir

    mini LED teknolojisinin, ekranın arkadan daha iyi aydınlatılmasına, kontrastın iyileştirilmesine ve pil ömrüne yaptığı olumlu etki ile LCD ve OLED teknolojisine göre bazı önemli avantajlara sahip olduğu biliniyor. Buna paralel olarak Nintendo Switch Pro'nun daha güçlü bir donanım ve ekran çözünürlüğü ile geleceği düşünülürse, mini LED kullanmanın, özellikle cihazın pil ömrü açısından oldukça mantıklı olduğuna dikkat çekilmiş.

    Nintendo Switch Pro, mini LED ekranla gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Nintendo Switch Pro modeli oldukça uzun süredir söylentiler arasında yer alıyor. Japon şirketin nispeten sessiz bir yıl geçirmesi ise yeni konsolun lansman hazırlığa işaret gibi düşünülebilir. Yeni cihazın teknik özellikleri henüz netleşmedi ancak Nintendo Switch Pro'nun 4K çözünürlük desteği ile gelecek olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Önümüzdeki günlerde oyun konsolu ile ilgili daha net bilgilerin paylaşılmasının beklendiğini de belirtelim.



    https://www.nintendolife.com/news/2020/10/rumour_switch_pro_could_feature_a_mini-led_display_according_to_a_new_report Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
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