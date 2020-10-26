Nintendo Switch Pro, mini LED ekranla gelebilir

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Gelen yeni söylentilere göre, yükseltilmiş olduğu söylenen Nintendo Switch Pro modeli bir mini LED ekrana sahip olabilir. Nintendo'nun konuyla ilgili olarak Tayvanlı panel üreticisi Innolux Corporation'la görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

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4K çözünürlüğü destekleyebilir

mini LED teknolojisinin, ekranın arkadan daha iyi aydınlatılmasına, kontrastın iyileştirilmesine ve pil ömrüne yaptığı olumlu etki ile LCD ve OLED teknolojisine göre bazı önemli avantajlara sahip olduğu biliniyor. Buna paralel olarak Nintendo Switch Pro'nun daha güçlü bir donanım ve ekran çözünürlüğü ile geleceği düşünülürse, mini LED kullanmanın, özellikle cihazın pil ömrü açısından oldukça mantıklı olduğuna dikkat çekilmiş.

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Nintendo Switch Pro modeli oldukça uzun süredir söylentiler arasında yer alıyor. Japon şirketin nispeten sessiz bir yıl geçirmesi ise yeni konsolun lansman hazırlığa işaret gibi düşünülebilir. Yeni cihazın teknik özellikleri henüz netleşmedi ancak Nintendo Switch Pro'nun 4K çözünürlük desteği ile gelecek olması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor. Önümüzdeki günlerde oyun konsolu ile ilgili daha net bilgilerin paylaşılmasının beklendiğini de belirtelim.

https://www.nintendolife.com/news/2020/10/rumour_switch_pro_could_feature_a_mini-led_display_according_to_a_new_report

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