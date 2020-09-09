Nintendo Switch satışları artmaya devam ediyor; Switch Pro yolda

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Nintendo'nun başarılı oyun konsolu Switch, adeta peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Son olarak 60 milyon barajını da geride bırakan Switch önümüzdeki süreçte de yine hızını katlamaya devam edecek gibi. Bloomberg'te yer alan yeni bir rapora göre, yükselen talep nedeniyle Nintendo konsol üretimini önemli ölçüde hızlandırma kararı aldı.

Nintendo'nun şu anda içerisinde bulunduğumuz mali yıl için 22 milyon Switch üretme hedefi vardı. Bu hedef geçen ay 25 milyona çıkarıldı. Bu ay ise ikinci bir değişikliğin yapıldığı ve üretim hedefinin 30 milyona çıkarıldığı belirtiliyor. Dünya genelinde hala etkisini sürdüren COVID-19 salgını, değişen planların en büyük sebebi. Salgın sürecinde Switch'e olan talep müthiş bir artış göstermişti.

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Switch Pro yolda

Bloomberg'te yer alan ifadelere göre Nintendo ayrıca geliştiricilerden oyunlarını bir an önce 4K'ya hazırlamalarını istemiş. Bu durum elbette önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Switch Pro konsolunun bir habercisi. Switch Pro'nun daha güçlü bir donanımla gelmesi ve 4K çözünürlükte çıkış verebilmesi bekleniyor.

Animal Crossing: New Horizons 20 milyondan fazla sattı

Nintendo'nun geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürdüğü Animal Crossing: New Horizons oyunu inanılmaz bir başarıya imza attı. Oyun sadece ilk üç ayı içerisinde 20 milyondan fazla kopya satarak Nintendo tarihine geçmeyi başardı. Animal Crossing şu anda Switch'in en çok satan ikinci oyunu konumunda bulunuyor (Mario Kart 8 Deluxe'ın arkasında).

Sadece bir konsola özel olarak çıkış yapan 60 dolarlık bir oyunun bu kadar kısa sürede bu kadar fazla kopya satması gerçekten de büyük bir başarı. Örneğin bir karşılaştırma yapacak olursa PlayStation 4'ün hiçbir özel oyunu şu ana kadar 20 milyon barajına ulaşabilmiş değil.

Nintendo Switch oyun dünyasını kasıp kavuruyor ancak maalesef yüksek fiyatları nedeniyle ülkemizde bu konsolu veya oyunlarını satın almak çok zor. ABD, Avrupa ve Asya'da 200-300 dolar gibi uygun fiyatlarla neredeyse herkes için kolay ulaşılabilir durumda. Ülkemizde iise 4500 TL gibi uçuk fiyatlarla karşı karşıyayız.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-09/nintendo-said-to-boost-switch-production-by-another-20?srnd=technology-vp

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