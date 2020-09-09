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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch satışları artmaya devam ediyor; Switch Pro yolda

    Nintendo artan talebe karşılık verebilmek için Switch üretimini hızlandırıyor. Japon oyun devi ayrıca uzun süredir konuşulan Switch Pro kozunu da nihayet önümüzdeki yıl piyasaya sürecek..
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Nintendo Switch satışları artmaya devam ediyor; Switch Pro yolda
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    Nintendo'nun başarılı oyun konsolu Switch, adeta peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Son olarak 60 milyon barajını da geride bırakan Switch önümüzdeki süreçte de yine hızını katlamaya devam edecek gibi. Bloomberg'te yer alan yeni bir rapora göre, yükselen talep nedeniyle Nintendo konsol üretimini önemli ölçüde hızlandırma kararı aldı. 

    Nintendo'nun şu anda içerisinde bulunduğumuz mali yıl için 22 milyon Switch üretme hedefi vardı. Bu hedef geçen ay 25 milyona çıkarıldı. Bu ay ise ikinci bir değişikliğin yapıldığı ve üretim hedefinin 30 milyona çıkarıldığı belirtiliyor. Dünya genelinde hala etkisini sürdüren COVID-19 salgını, değişen planların en büyük sebebi. Salgın sürecinde Switch'e olan talep müthiş bir artış göstermişti.

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    Switch Pro yolda

    Bloomberg'te yer alan ifadelere göre Nintendo ayrıca geliştiricilerden oyunlarını bir an önce 4K'ya hazırlamalarını istemiş. Bu durum elbette önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Switch Pro konsolunun bir habercisi. Switch Pro'nun daha güçlü bir donanımla gelmesi ve 4K çözünürlükte çıkış verebilmesi bekleniyor. 

    Animal Crossing: New Horizons 20 milyondan fazla sattı

    Nintendo'nun geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürdüğü Animal Crossing: New Horizons oyunu inanılmaz bir başarıya imza attı. Oyun sadece ilk üç ayı içerisinde 20 milyondan fazla kopya satarak Nintendo tarihine geçmeyi başardı. Animal Crossing şu anda Switch'in en çok satan ikinci oyunu konumunda bulunuyor (Mario Kart 8 Deluxe'ın arkasında).

    Sadece bir konsola özel olarak çıkış yapan 60 dolarlık bir oyunun bu kadar kısa sürede bu kadar fazla kopya satması gerçekten de büyük bir başarı. Örneğin bir karşılaştırma yapacak olursa PlayStation 4'ün hiçbir özel oyunu şu ana kadar 20 milyon barajına ulaşabilmiş değil.

    Nintendo Switch oyun dünyasını kasıp kavuruyor ancak maalesef yüksek fiyatları nedeniyle ülkemizde bu konsolu veya oyunlarını satın almak çok zor. ABD, Avrupa ve Asya'da 200-300 dolar gibi uygun fiyatlarla neredeyse herkes için kolay ulaşılabilir durumda. Ülkemizde iise 4500 TL gibi uçuk fiyatlarla karşı karşıyayız.  



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-09/nintendo-said-to-boost-switch-production-by-another-20?srnd=technology-vp Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CuteElephant (yusuf kösedağ) 2 gün en beğenilen
    300 nere 4500 nere ağlamak istiyorum
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    strathmorea (alper ozan) 1 gün
    Ne kadar trajik değil mi. Elalemin 200 birime aldığını sen 4.500 birime alıyorsun. 200 birime alana desene bunu sana 4.500 birime satmaya kalksalar ne dersin diye. Sana cevap vermeye tenezzül dahi etmez. Düşünemiyoruz bile mesela son model en üst seviye bir cep telefonunu 900 birime alabilmeyi. İşte içinde bulunduğumuz kabın şeklini aldığımız için onun dışındaki dünyadaki bu gerçekleri idrak edecek düzeyde bile değiliz.
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    Artizt (Mert ) 1 gün
    Yurt dışında 300 euro/dolar ayırıp almalık cihaz, bizde neredeyse 2 asgari ücret o da oyunsuz hâli. Zaten Nintendo'ya ayar oluyorum Türkiyeye özel e-shop yok, yani oyun almak istiyorsanız fiyat anlık olarak dalgalanıyor.
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    CuteElephant (yusuf kösedağ) 2 gün en beğenilen
    300 nere 4500 nere ağlamak istiyorum
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 gün
    4K versiyon çok güçlü olacaksa artık 3. Parti oyunlarda gelir mi diye düşünmeden edemiyorum. Doğrusu gelmese de olur ama RDR2yi kim yolda oynamak istemez ki.
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    tobepeople 1 gün Return to Monke
    Ben istemem; ps4 de bile oynamayı reddediyorum, kardeşimde olmasına rağmen. Bana göre , öyle kaliteli bir oyunu kim ufacık ekranda oynayıp mahvetmek ister ki!
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    oly1786 (caner nebi) 2 gün
    içine Switch'e özel şahane oyunlar koydular,

    orta halli bir telefon gücündeki cihazla mucizeler yarattılar.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün oly1786
    Başından beri Apple’ın yapması gereken bir işti. Neyse Apple Arcade ile oyun yapımcılığına alışıyor kendi firmalarını oluşturuyor ilerde böyle bir tablet niye çıkarmasın ?
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