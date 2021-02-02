Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere

Nintendo'nun başarılı oyun konsolu Switch, adeta peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Pandeminin rüzgarını da arkasına alan konsol son olarak 80 milyon satış barajını da geride bıraktı. Nintendo, Switch'in sadece 2020 yılında 27 milyondan fazla satış gerçekleştirdiğini duyurdu.
2019'a göre %36 daha fazla Switch satıldı
Nintendo'nun yatırımcılar toplantısında açıkladığı rakamlara göre Switch'in toplam satış rakamı 31 Aralık 2020 itibarıyla 79.87 milyondu. 2020'nin son çeyreğinde toplam 11,57 milyonluk satış gerçekleştirilmiş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %7'lik artış görülüyor. 2020'nin toplamı içinse 2019'a oranla %36 daha fazla Switch satışı yapılmış (2019'da 20 milyon satılmıştı).
Nintendo Switch aslnda pandemi öncesinde de zaten çok iyi satış rakamları elde ediyordu. Örneğin Switch üç yıldan kısa bir sürede Xbox One'ın toplam satış rakamını geride bırakmayı başarmıştı. Ancak şimdi pandeminin de etkisiyle satışlar beklentilerin çok çok üzerine çıkmaya başladı. Nintendo bu artan ilgiye karşılık verebilmek için geçtiğimiz yıl üretim hızını önemli ölçüde artırma kararı almıştı.
Switch şu anda Nintendo'nun bir diğer başarılı konsolu olan 3DS'i geride bırakmış durumda. PSP, Game Boy Advance ve PlayStation 3'ün de hemen arkasında bulunuyor. Switch'in 2021 yılı içerisinde 100 milyon satış barajını aşarak Wii ve orijinal PlayStation'ı da geçmesi ve tarihin en başarılı 5 konsolundan birisi olması bekleniyor.
En çok satan Switch oyunları (Nintendo dağıtımlı)
- Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milyon
- Animal Crossing: New Horizons – 31.18 milyon
- Super Smash Bros. Ultimate – 22.85 milyon
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21.45 milyon
- Pokemon Sword / Pokemon Shield – 20.35 milyon
- Super Mario Odyssey – 20.23 milyon
- Super Mario Party – 13.82 milyon
- Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.00 milyon
- Splatoon 2 – 11.90 milyon
- New Super Mario Bros. U Deluxe – 9.82 milyon
- Luigi’s Mansion 3 – 9.13 milyon
- Ring Fit Adventure – 8.68 milyon
- Super Mario 3D All-Stars – 8.32 milyon
- Paper Mario: The Origami King – 3.05 milyon
- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2.62 milyon
https://venturebeat.com/2021/02/01/nintendo-switch-closes-in-on-80-million-consoles-sold-mark/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Şimdi psp zamanın hakkını vermiş rakipleri nintendo ds idi ve oda çok sattı. Ama psVita öyle kötü çıktıki. Hafıza kartı saçmalığı oyunların gelmemesi ve hele hele Sony açıklama yapıp psvitanın arkasındayız oyunda çıkaracağız demesinden 1 hafta sonra fişini çekmesi.
Nintendo oyunları tam çocuklara yönelik eğlenceli . Ben bile arada takılıyorum iyi olduğumda. Herşeyin grafik olmadığını amacın eğlence olduğunun ıspatı.
Evde ps4 pro PS5 ve xbox series olmasına rağmen hiçbirinin yüzüne bakmıyor. Ne pc ne konsol Bu alet tam çocuklara göre keşke daha önce alsaydım.
PS4 sahiplendirmeyi düşünüyorsanız buralardayım hocam
Ve birde PES yok çıldıracam iki tane modern el konsolu var evet Vita hala modern bir konsol ve ikisinde de PES yok
Bugün neden witcher 2 gelmiyor diye düşündüm
Apex Legends' de gelse kesin alırım.