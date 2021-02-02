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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere

    Nintendo Switch satışları 2020'de adeta patlama yaptı. 80 milyon satış barajına ulaşan konsolun önümüzdeki aylarda PSP, Game Boy Advance ve PS3'ü geride bırakması bekleniyor.
    02 Şubat 2021, 02:15 (2 hf.)
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere
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    Nintendo'nun başarılı oyun konsolu Switch, adeta peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Pandeminin rüzgarını da arkasına alan konsol son olarak 80 milyon satış barajını da geride bıraktı. Nintendo, Switch'in sadece 2020 yılında 27 milyondan fazla satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

    2019'a göre %36 daha fazla Switch satıldı

    Nintendo'nun yatırımcılar toplantısında açıkladığı rakamlara göre Switch'in toplam satış rakamı 31 Aralık 2020 itibarıyla 79.87 milyondu. 2020'nin son çeyreğinde toplam 11,57 milyonluk satış gerçekleştirilmiş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %7'lik artış görülüyor. 2020'nin toplamı içinse 2019'a oranla %36 daha fazla Switch satışı yapılmış (2019'da 20 milyon satılmıştı).

    Nintendo Switch aslnda pandemi öncesinde de zaten çok iyi satış rakamları elde ediyordu. Örneğin Switch üç yıldan kısa bir sürede Xbox One'ın toplam satış rakamını geride bırakmayı başarmıştı. Ancak şimdi pandeminin de etkisiyle satışlar beklentilerin çok çok üzerine çıkmaya başladı. Nintendo bu artan ilgiye karşılık verebilmek için geçtiğimiz yıl üretim hızını önemli ölçüde artırma kararı almıştı.

    Switch şu anda Nintendo'nun bir diğer başarılı konsolu olan 3DS'i geride bırakmış durumda. PSP, Game Boy Advance ve PlayStation 3'ün de hemen arkasında bulunuyor. Switch'in 2021 yılı içerisinde 100 milyon satış barajını aşarak Wii ve orijinal PlayStation'ı da geçmesi ve tarihin en başarılı 5 konsolundan birisi olması bekleniyor.

    En çok satan Switch oyunları (Nintendo dağıtımlı)

    1. Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milyon
    2. Animal Crossing: New Horizons – 31.18 milyon 
    3. Super Smash Bros. Ultimate – 22.85 milyon 
    4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21.45 milyon 
    5. Pokemon Sword / Pokemon Shield – 20.35 milyon
    6. Super Mario Odyssey – 20.23 milyon
    7. Super Mario Party – 13.82 milyon 
    8. Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.00 milyon 
    9. Splatoon 2 – 11.90 milyon
    10. New Super Mario Bros. U Deluxe – 9.82 milyon
    11. Luigi’s Mansion 3 – 9.13 milyon
    12. Ring Fit Adventure – 8.68 milyon 
    13. Super Mario 3D All-Stars – 8.32 milyon 
    14. Paper Mario: The Origami King – 3.05 milyon 
    15. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2.62 milyon


    https://venturebeat.com/2021/02/01/nintendo-switch-closes-in-on-80-million-consoles-sold-mark/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D darkdiva (Volkan Diva) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Chillout
    36 yaşındayım. Switch ve 3ds dışında konsolum yok. Nintendo oyunları da her zaman ön planda benim için. Çok uzaksınız demek ki bu dünyadan. Pokemon zaten en sevdiğim oyun serisi. Nintendo dünyasına giren zaten o oyunların neden rekor sattığını anlar. Oyun nedir, oyun nasıl yapılır Nintendo ders verir diğerlerine.
    36 yaşındayım. Switch ve 3ds dışında konsolum yok. Nintendo oyunları da her zaman ön planda benim için. Çok uzaksınız demek ki bu dünyadan. Pokemon zaten en sev...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    C Chillout 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuk ve genç kitleye hitap ediyor bence sadece, animal crossing gibi bir oyun nasıl 30 milyon satıyor anlamış değilim. Bilen varsa açıklayabilir mi şu nintendonun olayı nedir, oturup pokemon oynayacak motivasyonu nereden buluyor kullanıcılar mesela.
    Çocuk ve genç kitleye hitap ediyor bence sadece, animal crossing gibi bir oyun nasıl 30 milyon satıyor anlamış değilim. Bilen varsa açıklayabilir mi şu nintendo...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    1
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Psp online oyun sektörünün henüz emekleme aşamasında olduğu bir dönemde piyasaya sürüldü. Ve o dönemde bile hala kırılamayan bir rekora sahip. Günümüzde pupg,lol gibi oyunlar oynatan yerni versiyonu çıksaydı eminim mi yine rekor kırardı.
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    M mahsur kalan adam (V ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    fortnite geldi ama pubg switch için neyi bekliyor hala
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    C Chillout 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuk ve genç kitleye hitap ediyor bence sadece, animal crossing gibi bir oyun nasıl 30 milyon satıyor anlamış değilim. Bilen varsa açıklayabilir mi şu nintendonun olayı nedir, oturup pokemon oynayacak motivasyonu nereden buluyor kullanıcılar mesela.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    D darkdiva (Volkan Diva) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Chillout
    36 yaşındayım. Switch ve 3ds dışında konsolum yok. Nintendo oyunları da her zaman ön planda benim için. Çok uzaksınız demek ki bu dünyadan. Pokemon zaten en sevdiğim oyun serisi. Nintendo dünyasına giren zaten o oyunların neden rekor sattığını anlar. Oyun nedir, oyun nasıl yapılır Nintendo ders verir diğerlerine.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Chillout
    İlginç bir şekilde ps xbox gibi konsolların, cod gibi oyunların kitlesinin yaş ortalaması, mario zelda pokemon gibi oyunlara göre daha düşük. 80 lerde çocuk olup video oyunları ile oynayan ve günümüzde 30-40 lı yaşlara gelen kesimde (özellikle yurtdışında) nintendo ürünlerinin tüketimi çok fazla. Hiç oynamadıysanız ve sadece dış görüntüden değerlendiriyorsanız gözünüze çocuk oyunu gibi gelmesi normal oyunlar ama bir zelda veya pokemon oyunu oynarsanız neden sevildiğini anlarsınız. Günümüzdeki "havalı" çoğu rpg oyununun yapısının, sıra tabanlı savaş sisteminin temellerini bu oyunlar atmıştır.
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    mementopolis (ULU BEY) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS5 ve XSX böyle kara borsada olduğu sürece Switch daha cok satar.
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    1ses1 (hasan türk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eee rakip olmayınca ve istikrarlı oyun ve kitlesi olunca ne olacak tı. Oğluma aldım kendimide beraber arada takılıyoruz(Kafam kaldırmıyor artık oyunları).

    Şimdi psp zamanın hakkını vermiş rakipleri nintendo ds idi ve oda çok sattı. Ama psVita öyle kötü çıktıki. Hafıza kartı saçmalığı oyunların gelmemesi ve hele hele Sony açıklama yapıp psvitanın arkasındayız oyunda çıkaracağız demesinden 1 hafta sonra fişini çekmesi.

    Nintendo oyunları tam çocuklara yönelik eğlenceli . Ben bile arada takılıyorum iyi olduğumda. Herşeyin grafik olmadığını amacın eğlence olduğunun ıspatı.

    Evde ps4 pro PS5 ve xbox series olmasına rağmen hiçbirinin yüzüne bakmıyor. Ne pc ne konsol Bu alet tam çocuklara göre keşke daha önce alsaydım.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    PS4 Pro, PS5, Xbox



    PS4 sahiplendirmeyi düşünüyorsanız buralardayım hocam
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    M mahsur kalan adam (V ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    GTA 5 gelmemesi enteresan

    Ve birde PES yok çıldıracam iki tane modern el konsolu var evet Vita hala modern bir konsol ve ikisinde de PES yok

    Bugün neden witcher 2 gelmiyor diye düşündüm
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    encuni (mesut karas) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    daha ne oyunlar var gelmesi gereken cok satar cook. Persona serisini getirse namussuz japonyada 2.patlamayı yaşayacaklar daha btw 2 var
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Switch gibi küçük bir aletin OverWatch gibi bir oyunu gayet akıcı oynatması ilk gördüğümde çok şaşırtıcı gelmişti. Donanımın geldiği nokta...

    Apex Legends' de gelse kesin alırım.
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    T th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    apex legends var diye hatırlıyorum
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