Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere

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Nintendo'nun başarılı oyun konsolu Switch, adeta peynir ekmek gibi satmaya devam ediyor. Pandeminin rüzgarını da arkasına alan konsol son olarak 80 milyon satış barajını da geride bıraktı. Nintendo, Switch'in sadece 2020 yılında 27 milyondan fazla satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

2019'a göre %36 daha fazla Switch satıldı

Nintendo'nun yatırımcılar toplantısında açıkladığı rakamlara göre Switch'in toplam satış rakamı 31 Aralık 2020 itibarıyla 79.87 milyondu. 2020'nin son çeyreğinde toplam 11,57 milyonluk satış gerçekleştirilmiş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %7'lik artış görülüyor. 2020'nin toplamı içinse 2019'a oranla %36 daha fazla Switch satışı yapılmış (2019'da 20 milyon satılmıştı).

Nintendo Switch aslnda pandemi öncesinde de zaten çok iyi satış rakamları elde ediyordu. Örneğin Switch üç yıldan kısa bir sürede Xbox One'ın toplam satış rakamını geride bırakmayı başarmıştı. Ancak şimdi pandeminin de etkisiyle satışlar beklentilerin çok çok üzerine çıkmaya başladı. Nintendo bu artan ilgiye karşılık verebilmek için geçtiğimiz yıl üretim hızını önemli ölçüde artırma kararı almıştı.

Switch şu anda Nintendo'nun bir diğer başarılı konsolu olan 3DS'i geride bırakmış durumda. PSP, Game Boy Advance ve PlayStation 3'ün de hemen arkasında bulunuyor. Switch'in 2021 yılı içerisinde 100 milyon satış barajını aşarak Wii ve orijinal PlayStation'ı da geçmesi ve tarihin en başarılı 5 konsolundan birisi olması bekleniyor.

En çok satan Switch oyunları (Nintendo dağıtımlı)

Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milyon Animal Crossing: New Horizons – 31.18 milyon Super Smash Bros. Ultimate – 22.85 milyon The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21.45 milyon Pokemon Sword / Pokemon Shield – 20.35 milyon Super Mario Odyssey – 20.23 milyon Super Mario Party – 13.82 milyon Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.00 milyon Splatoon 2 – 11.90 milyon New Super Mario Bros. U Deluxe – 9.82 milyon Luigi’s Mansion 3 – 9.13 milyon Ring Fit Adventure – 8.68 milyon Super Mario 3D All-Stars – 8.32 milyon Paper Mario: The Origami King – 3.05 milyon Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2.62 milyon

https://venturebeat.com/2021/02/01/nintendo-switch-closes-in-on-80-million-consoles-sold-mark/

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