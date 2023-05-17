Kedi oyunu Stray yakında Xbox'a gelebilir

Tam Boyutta Gör Stray, 2022 yılında ilginç bir macera oyunu olarak karşımıza çıktı. Oyunda ise Robotlar, makineler hatta mutant bakterilerin olduğu duvarlarla çevrili bir şehre düşen ve drone arkadaşı B-12'nin yardımıyla şehirden kurtulmak için yola çıkan başıboş bir kediyi anlatmakta.

Yakında Xbox'a gelebilir

Şimdilik sadece PlayStation'da oynanabilen oyun, Entertainment Software Rating Board (ESRB) tarafından yeni bir Xbox derecelendirmesi aldı. Dolayısıyla Stray, yakın zamanda Xbox One ve Xbox Series X/S'e gelecek gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Derecelendirmede, "İstediğiniz kadar başıboş kedi parçalama şansının yanı sıra keşif duygusuyla dolu bir yolculuk imkanı sağlıyor. Ancak bunu yaparken, ister sevdiklerine kavuşmak, ister bir topluluğu korumak ya da dış dünyaya ulaşmak olsun, bir bakışta insanlıktan yoksun olanların insani arzuları hakkında dokunaklı bir hikaye de yaratıyor." sözlerine yer verildi.

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Oyun ilk olarak 19 Temmuz 2022'de piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla Temmuz 2023 Xbox çıkışı için uygun bir tarih olabilir.

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Stray yakında Xbox'a gelebilir