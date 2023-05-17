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    Anlık Bildirim

    Kedi oyunu Stray yakında Xbox'a gelebilir

    Stray'in, yakın zamanda Xbox'a gelebileceğine dair ipucu niteliğinde bir bilgi ortaya çıktı. Bu ipucu Stray'in yakın zamanda Xbox'a geleceğinin habercisi olabilir.
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    Stray yakında Xbox'a gelebilir Tam Boyutta Gör
    Stray, 2022 yılında ilginç bir macera oyunu olarak karşımıza çıktı. Oyunda ise Robotlar, makineler hatta mutant bakterilerin olduğu duvarlarla çevrili bir şehre düşen ve drone arkadaşı B-12'nin yardımıyla şehirden kurtulmak için yola çıkan başıboş bir kediyi anlatmakta.

    Yakında Xbox'a gelebilir

    Şimdilik sadece PlayStation'da oynanabilen oyun, Entertainment Software Rating Board (ESRB) tarafından yeni bir Xbox derecelendirmesi aldı. Dolayısıyla Stray, yakın zamanda  Xbox One ve Xbox Series X/S'e gelecek gibi görünüyor.

    Stray yakında Xbox'a gelebilir Tam Boyutta Gör
    Derecelendirmede, "İstediğiniz kadar başıboş kedi parçalama şansının yanı sıra keşif duygusuyla dolu bir yolculuk imkanı sağlıyor. Ancak bunu yaparken, ister sevdiklerine kavuşmak, ister bir topluluğu korumak ya da dış dünyaya ulaşmak olsun, bir bakışta insanlıktan yoksun olanların insani arzuları hakkında dokunaklı bir hikaye de yaratıyor." sözlerine yer verildi.

    Oyun ilk olarak 19 Temmuz 2022'de piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla Temmuz 2023 Xbox çıkışı için uygun bir tarih olabilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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