Kedi oyunu Stray yakında Xbox'a gelebilir

Şimdilik sadece PlayStation'da oynanabilen oyun, Entertainment Software Rating Board (ESRB) tarafından yeni bir Xbox derecelendirmesi aldı. Dolayısıyla Stray, yakın zamanda Xbox One ve Xbox Series X/S'e gelecek gibi görünüyor.
Oyun ilk olarak 19 Temmuz 2022'de piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla Temmuz 2023 Xbox çıkışı için uygun bir tarih olabilir.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.