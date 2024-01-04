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    Anlık Bildirim

    Nintendo Swith 2 netleşmeye başladı: Daha pahalı olacak

    Nintendo Switch 2'nin yakın zamanda raflarda yerini alması bekleniyor. Son olarak konsolun fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Nintendo Swith 2 netleşmeye başladı! Daha pahalı olacak Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ile önemli bir başarıya imza atan Nintendo, konsolun halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2'nin 2024 yılında tanıtılacağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Nintendo'nun bir sonraki konsolu için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı. 

    Nintendo Switch 2 için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin ışın izleme ve DLSS 3.5 desteğine sahip olacağı daha önce doğrulanmıştı. Ayrıca bir süredir, geliştirici kitlerinin stüdyolara ulaştığı belirtiliyor. Hatta CAPCOM'dan Masao Kawada, yakın zamanda yaptığı bir yorumda 2024 yılına işaret etmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Gamesindustry.biz analisti ve Kantan Games CEO'su Dr. Serkan Toto, Nintendo'nun 2024 planları hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı.

    Yakın tarihli raporunda Toto, halihazırda iptal edilen bir Switch Pro modeline ve Switch 2'ye değindi. Bu noktada analist, Nintendo Switch 2'nin "devrimden ziyade bir yineleme" olacağını, ancak selefinden 100 dolar daha pahalı 400 dolar fiyat etiketini hedefleyeceğini söyledi. 

    "Her ne kadar bir "Pro" modelinin var olduğunu ve bazı geliştiricilerin geliştirme kitiyle zaten çalıştığını söyleyebilsem de, Switch'in halefi için nihayet zaman geldi. Bir sonraki donanımın önümüzdeki yıl 400 dolara çıkacağına inanıyorum. Oyunların da daha pahalı olma ihtimali yüksek: 70 dolar. Bir sonraki sistemin bir devrimden ziyade bir yineleme olması da muhtemel. Nintendo cihaza bazı ziller ve ıslıklar ekleyebilir, ancak mevcut Switch'e benzer olacaktır. Pokémon olduğu ve Pokémon el oyunlarıyla özdeşleştiği için, Nintendo'nun bir sonraki büyük ürününde taşınabilirlik özelliğinden vazgeçmesi mümkün değil."

    Yeni bilgilerin, Nintendo'dan gelen açıklamalar ile çeliştiğini söylemek doğru olur. Zira oyun devi, büyük bir yükseltme olmadığı takdirde, Switch 2'nin tanıtılmayacağını söylemişti. Son raporlar ise, küçük çaplı bir yenileme ve fiyat artışına işaret ediyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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