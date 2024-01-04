Nintendo Swith 2 netleşmeye başladı: Daha pahalı olacak

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ile önemli bir başarıya imza atan Nintendo, konsolun halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2'nin 2024 yılında tanıtılacağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Nintendo'nun bir sonraki konsolu için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

Nintendo Switch 2 için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin ışın izleme ve DLSS 3.5 desteğine sahip olacağı daha önce doğrulanmıştı. Ayrıca bir süredir, geliştirici kitlerinin stüdyolara ulaştığı belirtiliyor. Hatta CAPCOM'dan Masao Kawada, yakın zamanda yaptığı bir yorumda 2024 yılına işaret etmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Gamesindustry.biz analisti ve Kantan Games CEO'su Dr. Serkan Toto, Nintendo'nun 2024 planları hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı.

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Yakın tarihli raporunda Toto, halihazırda iptal edilen bir Switch Pro modeline ve Switch 2'ye değindi. Bu noktada analist, Nintendo Switch 2'nin "devrimden ziyade bir yineleme" olacağını, ancak selefinden 100 dolar daha pahalı 400 dolar fiyat etiketini hedefleyeceğini söyledi.

"Her ne kadar bir "Pro" modelinin var olduğunu ve bazı geliştiricilerin geliştirme kitiyle zaten çalıştığını söyleyebilsem de, Switch'in halefi için nihayet zaman geldi. Bir sonraki donanımın önümüzdeki yıl 400 dolara çıkacağına inanıyorum. Oyunların da daha pahalı olma ihtimali yüksek: 70 dolar. Bir sonraki sistemin bir devrimden ziyade bir yineleme olması da muhtemel. Nintendo cihaza bazı ziller ve ıslıklar ekleyebilir, ancak mevcut Switch'e benzer olacaktır. Pokémon olduğu ve Pokémon el oyunlarıyla özdeşleştiği için, Nintendo'nun bir sonraki büyük ürününde taşınabilirlik özelliğinden vazgeçmesi mümkün değil."

Yeni bilgilerin, Nintendo'dan gelen açıklamalar ile çeliştiğini söylemek doğru olur. Zira oyun devi, büyük bir yükseltme olmadığı takdirde, Switch 2'nin tanıtılmayacağını söylemişti. Son raporlar ise, küçük çaplı bir yenileme ve fiyat artışına işaret ediyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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