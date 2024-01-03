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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: 250 TL değerinde

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin yeni gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    250TL'ye satılan oyun, Epic Games’te ücretsiz oldu! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halen sürüyor ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 3 Ocak hediyesi erişime açıldı. İşte bugünkü gizemli oyun.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: A Plague Tale: Innocence

    Epic Games Store'un bugünün ücretsiz oyunu A Plague Tale: Innocence olacak. Focus Entertainment tarafından 2019 yılında yayınlanan A Plague Tale: Innocence, tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu. Ayrıca hem grafikleri hem de hikayesi ile sürükleyici bir atmosfere sahip.Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)
    • İşlemci: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)
    • Bellek: 8 GB RAM.
    • Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870.
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 4 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Hemen aşağıdan oyuna ulaşabilirsiniz.

    A Plague Tale: Innocence

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    yuki casper s 50cc yorum bıyıkları jiletle alırsak ne olur sin45 kaçtır kontağı çevirince elektrik kesiliyor entering the power saving mode shortly

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