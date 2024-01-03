Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: 250 TL değerinde

Epic Games'te bugünün ücretsizi: A Plague Tale: Innocence
Epic Games Store'un bugünün ücretsiz oyunu A Plague Tale: Innocence olacak. Focus Entertainment tarafından 2019 yılında yayınlanan A Plague Tale: Innocence, tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu. Ayrıca hem grafikleri hem de hikayesi ile sürükleyici bir atmosfere sahip.Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)
- Bellek: 8 GB RAM.
- Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870.
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 4 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Hemen aşağıdan oyuna ulaşabilirsiniz.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.