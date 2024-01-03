Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: 250 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halen sürüyor ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 3 Ocak hediyesi erişime açıldı. İşte bugünkü gizemli oyun.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: A Plague Tale: Innocence

Epic Games Store'un bugünün ücretsiz oyunu A Plague Tale: Innocence olacak. Focus Entertainment tarafından 2019 yılında yayınlanan A Plague Tale: Innocence, tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu. Ayrıca hem grafikleri hem de hikayesi ile sürükleyici bir atmosfere sahip.Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870.

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 4 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Hemen aşağıdan oyuna ulaşabilirsiniz.

A Plague Tale: Innocence

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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