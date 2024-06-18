Nio, 4. nesil batarya değişim istasyonunu tanıttı: Sadece 144 saniye gerekiyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç inovasyonunda lider markalardan birisi olan Nio, geleceğin bataryaları şarj etmek için beklemek değil, değiştirmek olduğuna olan inancını sürdürüyor. Bu bağlamda firma, yeni nesil batarya değişim istasyonu Power Swap Station 4.0'ı tanıttı ve Çin’de ilk istasyonu faaliyete geçirdi.

Şarj yok, değişim var

Nio’nun Power Swap Station 4.0 istasyonlarına giren sürücüler, aracın ekranına küçük bir dokunuş yaparak batarya paketini tam şarjlı bir başka paket ile değiştiriyor. Tüm bu süreç, istasyondaki robotik kol sistemleriyle yapılıyor. Nio, yeni nesil istasyonlarında batarya değişimin sadece 144 saniye olduğunun da altını çiziyor. Bu, önceki nesil istasyonlara göre yüzde 22 daha hızlı.

Tam Boyutta Gör Nio’nun Power Swap Station 4.0 istasyonları, birden fazla marka ve farklı araç modelleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Her bir istasyon günde 480 değişim gerçekleştirilebiliyor. Bu istasyonların arkasında ise büyük bir teknolojik güç yatıyor. İstasyonlar standart olarak altı ultra geniş FOV LiDAR ve dört adet Nvidia Orin X çipi ile birlikte geliyor. Sistem toplamda 1.016TOPS bilgi işlem gücü sağlıyor. İstasyonların üzerinde 60m2'lik güneş paneli kurulumu da yer alıyor. Bu arada yeni batarya değişim istasyonuyla birlikte lansmanı yapılan 640kW sıvı soğutmalı şarj kablosu sayesinde artık daha hızlı şarj da mümkün.

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Nio’nun bu yaklaşımı, sürücülerin bataryanın şarj olmasını bekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve onları daha hızlı yola çıkarıyor. İstasyonlarda isteğe bağlı daha küçük batarya paketleri de araçlara takılabiliyor. Bu da şehir içi kullanımda daha ideal oluyor. Uzun yolculuklarda ise daha büyük paketlere erişilebiliyor. Nio bugüne kadar Çin'de 22.633 geleneksel şarj istasyonunun yanı sıra 2.432 batarya değişim istasyonu kurdu. 2014 yılında kurulan Nio, öncelikle Çin'de faaliyet gösteriyor ancak yakın zamanda Avrupa'ya da açıldı. Yeni bir şirket olmasına rağmen Nio, Çin'deki en büyük batarya değiştirme ve şarj ağına sahip otomobil şirketi konumunda.

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Nio’nun yeni nesil batarya değişim istasyonları devrim yaratıyor