Nio, 4. nesil batarya değişim istasyonunu tanıttı: Sadece 144 saniye gerekiyor

Şarj yok, değişim var
Nio’nun Power Swap Station 4.0 istasyonlarına giren sürücüler, aracın ekranına küçük bir dokunuş yaparak batarya paketini tam şarjlı bir başka paket ile değiştiriyor. Tüm bu süreç, istasyondaki robotik kol sistemleriyle yapılıyor. Nio, yeni nesil istasyonlarında batarya değişimin sadece 144 saniye olduğunun da altını çiziyor. Bu, önceki nesil istasyonlara göre yüzde 22 daha hızlı.
Nio’nun bu yaklaşımı, sürücülerin bataryanın şarj olmasını bekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve onları daha hızlı yola çıkarıyor. İstasyonlarda isteğe bağlı daha küçük batarya paketleri de araçlara takılabiliyor. Bu da şehir içi kullanımda daha ideal oluyor. Uzun yolculuklarda ise daha büyük paketlere erişilebiliyor. Nio bugüne kadar Çin'de 22.633 geleneksel şarj istasyonunun yanı sıra 2.432 batarya değişim istasyonu kurdu. 2014 yılında kurulan Nio, öncelikle Çin'de faaliyet gösteriyor ancak yakın zamanda Avrupa'ya da açıldı. Yeni bir şirket olmasına rağmen Nio, Çin'deki en büyük batarya değiştirme ve şarj ağına sahip otomobil şirketi konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.