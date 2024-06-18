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    Anlık Bildirim

    Nio, 4. nesil batarya değişim istasyonunu tanıttı: Sadece 144 saniye gerekiyor

    Elektrikli araç inovasyonunda lider olan Nio, yeni nesil batarya değişim istasyonu Power Swap Station 4.0'ı tanıttı. Yeni istasyonlar sadece 144 saniyede değişim yapıyor.
    Nio’nun yeni nesil batarya değişim istasyonları devrim yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç inovasyonunda lider markalardan birisi olan Nio, geleceğin bataryaları şarj etmek için beklemek değil, değiştirmek olduğuna olan inancını sürdürüyor. Bu bağlamda firma, yeni nesil batarya değişim istasyonu Power Swap Station 4.0'ı tanıttı ve Çin’de ilk istasyonu faaliyete geçirdi.

    Şarj yok, değişim var

    Nio’nun Power Swap Station 4.0 istasyonlarına giren sürücüler, aracın ekranına küçük bir dokunuş yaparak batarya paketini tam şarjlı bir başka paket ile değiştiriyor. Tüm bu süreç, istasyondaki robotik kol sistemleriyle yapılıyor. Nio, yeni nesil istasyonlarında batarya değişimin sadece 144 saniye olduğunun da altını çiziyor. Bu, önceki nesil istasyonlara göre yüzde 22 daha hızlı.

    Nio’nun yeni nesil batarya değişim istasyonları devrim yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Nio’nun Power Swap Station 4.0 istasyonları, birden fazla marka ve farklı araç modelleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Her bir istasyon günde 480 değişim gerçekleştirilebiliyor. Bu istasyonların arkasında ise büyük bir teknolojik güç yatıyor. İstasyonlar standart olarak altı ultra geniş FOV LiDAR ve dört adet Nvidia Orin X çipi ile birlikte geliyor. Sistem toplamda 1.016TOPS bilgi işlem gücü sağlıyor. İstasyonların üzerinde 60m2'lik güneş paneli kurulumu da yer alıyor. Bu arada yeni batarya değişim istasyonuyla birlikte lansmanı yapılan 640kW sıvı soğutmalı şarj kablosu sayesinde artık daha hızlı şarj da mümkün.

    Nio’nun bu yaklaşımı, sürücülerin bataryanın şarj olmasını bekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve onları daha hızlı yola çıkarıyor. İstasyonlarda isteğe bağlı daha küçük batarya paketleri de araçlara takılabiliyor. Bu da şehir içi kullanımda daha ideal oluyor. Uzun yolculuklarda ise daha büyük paketlere erişilebiliyor. Nio bugüne kadar Çin'de 22.633 geleneksel şarj istasyonunun yanı sıra 2.432 batarya değişim istasyonu kurdu. 2014 yılında kurulan Nio, öncelikle Çin'de faaliyet gösteriyor ancak yakın zamanda Avrupa'ya da açıldı. Yeni bir şirket olmasına rağmen Nio, Çin'deki en büyük batarya değiştirme ve şarj ağına sahip otomobil şirketi konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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