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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Nisan 2021, 18:25 (1 sa.)
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    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu
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    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın geri kalan günlerinde eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu. 

    Ayrıca Bkz. "Xbox'ın yeni güncellemesi yayınlandı; gelecek güncellemede kullanıcılar Quick Resume'u destekleyen oyunları görebilecek"

    Bu ayın başında eklenen GTA 5'in ardından bu ayın geri kalanında eklenen oyunların arasında büyük oyunlar bulunmuyor ancak yine birbirinden güzel oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Sayı olarak da az oyun olduğu aşikar. Ancak önümüzdeki ayın da dolu geçmesi bekleniyor.

    Eklenecek Oyunlar

    20 Nisan

    • MLB The Show 21  - (Konsol)

    22 Nisan

    • Phogs! (PC)

    28 Nisan

    • Second Extinction (Konsol, PC)

    29 Nisan

    • Destroy All Humans! Remake (Konsol, PC)

    30 Nisan'da Kaldırılacak Oyunlar

    • Endless Legend (PC)
    • For the King (Konsol, PC)
    • Fractured Minds (Konsol)
    • Levelhead (Konsol, PC)
    • Moving Out (Konsol, PC)
    • Thumper (PC)


    https://www.gematsu.com/2021/04/xbox-game-pass-adds-phogs-second-extinction-destroy-all-humans-and-more-in-late-april
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cadavaros (gökay bayrak) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fifa gelsin artik oyunda çıkmıyor
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    napolyon94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Destroy all humans :) deneyelim bakalim
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    takami59 (takami ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ya şu outriders ı pc ye getirseniz nolurdu
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