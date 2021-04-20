Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın geri kalan günlerinde eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Xbox'ın yeni güncellemesi yayınlandı; gelecek güncellemede kullanıcılar Quick Resume'u destekleyen oyunları görebilecek"

Bu ayın başında eklenen GTA 5'in ardından bu ayın geri kalanında eklenen oyunların arasında büyük oyunlar bulunmuyor ancak yine birbirinden güzel oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Sayı olarak da az oyun olduğu aşikar. Ancak önümüzdeki ayın da dolu geçmesi bekleniyor.

Eklenecek Oyunlar

20 Nisan

MLB The Show 21 - (Konsol)

22 Nisan

Phogs! (PC)

28 Nisan

Second Extinction (Konsol, PC)

29 Nisan

Destroy All Humans! Remake (Konsol, PC)

30 Nisan'da Kaldırılacak Oyunlar

Endless Legend (PC)

For the King (Konsol, PC)

Fractured Minds (Konsol)

Levelhead (Konsol, PC)

Moving Out (Konsol, PC)

Thumper (PC)

https://www.gematsu.com/2021/04/xbox-game-pass-adds-phogs-second-extinction-destroy-all-humans-and-more-in-late-april

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.