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    Anlık Bildirim

    Nissan, otomobil alacakların deprem bölgesine yapacağı yardımı araç fiyatından düşecek

    Deprem felaketi sonrası bölgeye pek çok yardım yapıldı ancak bu yardımların sürekliliği oldukça önemli. Nissan Türkiye, bu konuda örnek bir kampanya başlattı.    
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    Nissan, deprem bölgesine yapılan yardımı araç fiyatından düşecek Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye ve bayileri, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL bağış yapacak müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düşecek.

    Bu program sayesinde Nissan Türkiye, depremden etkilenen bölgelere acil gıda ve giysi malzemesi göndermek de dahil olmak üzere deprem sonrasında sağladığı desteği genişletmek için müşterileri ve bayileriyle birlikte hareket ediyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Yapabileceğimiz her bir yardımla depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunarak, onlar için kurulacak yeni ve sağlam bir geleceğe destek olabilmeyi arzu ediyoruz. Türkiye bizim evimiz ve Nissan olarak, bu felaketten etkilenen binlerce insana sağlam bir gelecek sağlamak ve çözüm sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapma sorumluluğunu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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