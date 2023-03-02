Volkswagen Grubu, otomobilleri için kendi uygulama mağazasını açıyor

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Volkswagen Grubu, büyesinde bulundurduğu markalar için bir uygulama mağazası açmaya hazırlanıyor. Şirketin araçlarındaki yerleşik multimedya sistemine adapte edilecek uygulama mağazası, hem özel olarak geliştirilmiş hem de otomobiller için uyarlanmış üçüncü taraf uygulamalara ev sahipliği yapacak.

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Volkswagen'in platformu çeşitli kategorilerde geniş bir uygulama yelpazesi sunacak. İçerisinde müzik, hava durumu, video konferans, podcast, oyun, haber, park etme, elektrikli araç şarjı ve akıllı ev entegrasyonu ile ilgili çok sayıda uygulamalar yer alacak. İlk etapta TikTok, Tidal, Spotify, Amazon Music ve Yelp gibi popüler uygulamaları içerecek.

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Bu yaz kullanıma sunulacak

Uygulama mağazası bu yaz ABD, Kanada, Meksika ve Avrupa'daki belirli yeni Audi modellerinde kullanılabilecek. Açıklamada 2023 model Audi A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 e-tron ve e-tron GT modellerinin ismi geçiyor. Daha sonra ise kullanım alanaı Porsche, Lamborghini ve Bentley de dahil olmak üzere şirket çatısındaki diğer marka ve araçları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

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Volkswagen bünyesindeki otomotiv yazılım şirketi Cariad'ın CEO'su Dirk Hilgenberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu, sergilemek istediğimiz yeni bir dijital deneyim seviyesi. Üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine gelince, özellikle oyun ve eğlence açısından heyecan verici bir deneyim yaratmak için onlarla birlikte çalışabiliriz" dedi.

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Volkswagen kendi uygulama mağazasını açıyor