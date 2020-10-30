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    No Man's Sky yeni nesil konsollara hazırlanıyor

    No Man's Sky Next Generation güncellemesi ile birlikte oyunda 4K 60fps görseller, hızlı yükleme süreleri, daha zengin ortam bileşenleri, çapraz platform desteği gibi yenilikler geliyor.
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    Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    No Man's Sky yeni nesil konsollara hazırlanıyor
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    Her bileşenin sürekli rastgele oluşturulması ile dikkat çeken ve oyun dünyasının en uzun süre desteklenen yapımlarından birisi olarak kabul edilen No Man's Sky yeni nesil konsollarda da kendisine yer bulacak.

    No Man's Sky Next Generation neler sunacak?

    Hello Games ekibinin yaptığı duyuruya göre; PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için oyunun No Man's Sky Next Generation olarak tanımlanan yeni nesil bir sürümü yakın dönemde oyuncuların beğenisine sunulacak.

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    No Man's Sky Next Generation sürümü 4K 60fps seviyesinde görseller, daha hızlı yükleme işlemleri, çapraz platform desteği, daha zengin oyun mekanları, zengin üsler, daha gelişmiş ses teknolojileri, daha gelişmiş kontrolcü tepkileri ve 32 kişiye kadar çok oyunculu mod gibi konsol sürümlerinde daha önce olmayan yenilikler getiriyor.

    Yeni nesil güncellemesinin PS4 ve Xbox One sürümlerine de sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca PC kullanıcıları da donanımın elverdiği ölçüde yeni neslin getirdiği yeniliklerden faydalanacak. Güncelleme kısa süre içerisinde yeni nesil konsollar ve mevcut platformlar için indirmeye sunulacak.



    https://www.nomanssky.com/2020/10/no-mans-sky-next-generation-update/?cli_action=1604054960.43 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 15 dk.
    yo man yo
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    nikony 33 dk.
    yorum
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