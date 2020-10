No Man's Sky yeni nesil konsollara hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Her bileşenin sürekli rastgele oluşturulması ile dikkat çeken ve oyun dünyasının en uzun süre desteklenen yapımlarından birisi olarak kabul edilen No Man's Sky yeni nesil konsollarda da kendisine yer bulacak.

No Man's Sky Next Generation neler sunacak?

Hello Games ekibinin yaptığı duyuruya göre; PS5 ve Xbox Series X/S konsolları için oyunun No Man's Sky Next Generation olarak tanımlanan yeni nesil bir sürümü yakın dönemde oyuncuların beğenisine sunulacak.

No Man's Sky Next Generation sürümü 4K 60fps seviyesinde görseller, daha hızlı yükleme işlemleri, çapraz platform desteği, daha zengin oyun mekanları, zengin üsler, daha gelişmiş ses teknolojileri, daha gelişmiş kontrolcü tepkileri ve 32 kişiye kadar çok oyunculu mod gibi konsol sürümlerinde daha önce olmayan yenilikler getiriyor.

Yeni nesil güncellemesinin PS4 ve Xbox One sürümlerine de sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca PC kullanıcıları da donanımın elverdiği ölçüde yeni neslin getirdiği yeniliklerden faydalanacak. Güncelleme kısa süre içerisinde yeni nesil konsollar ve mevcut platformlar için indirmeye sunulacak.

