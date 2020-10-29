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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    No Time to Die, yapımcı MGM’e milyonlarca dolar kaybettirmeye devam ediyor

    James Bond serisinin 25. filmi No Time to Die pandemi kaynaklı ertelemeler nedeniyle yapımcısına milyonlar kaybettiriyor. MGM, son olarak aylık faizi 1 milyon dolar olan mali yükümlülük altına girdi.
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    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    No Time to Die, yapımcı MGM’e milyonlarca dolar kaybettirmeye devam ediyor
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    Koronavirüs salgınının sinema sektörü üzerindeki etkileri artarak devam ediyor. Salgının özellikle Avrupa’da etkisini yeniden artırması ise sektör üzerindeki karabulutların dağılması bir yana daha da çoğalmasına neden oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor"

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    İngiliz aktör Daniel Craig’in gizli ajan James Bond karakterini son kez canlandıracağı ve serinin 25. filmi olan No Time to Die da pandeminin etkilerini iliklerine kadar hisseden yapımlardan biri ne yazık ki. Nisan 2020’de gösterime girmesi beklenen ancak mevcut şartlar dolayısıyla ilk etapta Kasım ayına oradan da 2 Nisan 2021 tarihine ötelenen film yapımcısı MGM’e milyonlarca dolar kaybettiriyor.

    Aylık 1 milyon dolar faiz

    The Hollywood Reporter’a göre 250 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, yaşanan gecikmeler sonrası MGM’e borç alma mecburiyeti getirdi. Arka planda neler olduğunu tam bilemesek de alınan borca karşılık tahakkuk eden aylık faizin tam 1 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan bu muazzam maliyet için çıkış noktası ise haliyle filmin sinema salonlarında daha da fazla gecikmeye girmeden gösterime girmesi olarak görünmekte.

    No Time to Die, yapımcı MGM’e milyonlarca dolar kaybettirmeye devam ediyor
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    MGM’in No Time to Die için sinema salonları dışındaki alternatifleri de değerlendirdiği malum. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve Apple ile Netflix arasında bir rekabete dönüşen gösteri hakkı için şirketin 600 milyon dolar talep ettiği konuşulmuştu. Ancak MGM’in istediği meblağ çok fazla olmalı ki bu konuda olumlu bir gelişme yaşanmadı.

    Sektördeki kan kaybı, bakalım daha ne kadar sürecek.



    https://www.gamesradar.com/uk/no-time-to-die-delays-are-costing-the-studio-millions/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
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    Coco.Jambo

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    4 gün önce
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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 56 dk.
    Özellikle bu işin merkezi Hollywood bu zararda başı çekiyordu diye düşünüyorum hemde açık ara bu zarar Amerikan ekonomisine yansıması kısa vadede olmasada uzun vadede ciddi yansıyacak adamlar dünyaya sattıkları filmlerle Amerika ekonomisine ciddi bir katkı sağlarken şimdileri azıyla yetinmek onlara iyi dokunuyordur ve bu uzun vadede dahada dokunacak gibi gözüküyor.
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    fhrstw 1 sa.
    600 milyon öh çok iyi para neyi hesaplıyorlar bunlar bence büyük sıkıntı yaşayacak yapımcı kimse 600 milyonun üstünde bir rakam ödemez. Sinemaya gitse bile gişede çakılır aklı başında kimse sinemaya gitmek istemez şu zamanda
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 sa.
    Hep kazanmasınlar :)
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    from softwave 2 sa.
    amazon jeff e gidin 5 dakika da halleder
    Yanıtla +2
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    tunc4y (Tuncay ak) 2 sa.
    Vereceksin netflixe amazona disneye harcadığının 3 katını kazanacaksın. Bknz mulan ne kadar kazandırdı disneye
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    Nevfel (T. I. ) 2 sa.
    Maliyetine vereceksin başka şansın yok. Sinemalara 2 sene daha rağbet olmaz.



    Her zaman kazanamazsın.
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    kuklacini (bugra aslan) 2 sa.
    Bond serisi SJW unsurlarının içine iyice girmesiyle öldü...Eskiden bir marka değeri vardı şimdi oda yok.600 milyon dolar etmez gişede ise çakılır büyük ihtimal maliyetine bir platformla anlaşcaklar.Yıllardır kendini bozmayan üstüne sürekli bir şey eklen mission impossible serisi var.John Wick reiste son filminde bozmuştu.
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