No Time to Die, yapımcı MGM’e milyonlarca dolar kaybettirmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör Koronavirüs salgınının sinema sektörü üzerindeki etkileri artarak devam ediyor. Salgının özellikle Avrupa’da etkisini yeniden artırması ise sektör üzerindeki karabulutların dağılması bir yana daha da çoğalmasına neden oluyor.

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No Time to Die filmi için Apple ve Netflix kapışıyor

İngiliz aktör Daniel Craig’in gizli ajan James Bond karakterini son kez canlandıracağı ve serinin 25. filmi olan No Time to Die da pandeminin etkilerini iliklerine kadar hisseden yapımlardan biri ne yazık ki. Nisan 2020’de gösterime girmesi beklenen ancak mevcut şartlar dolayısıyla ilk etapta Kasım ayına oradan da 2 Nisan 2021 tarihine ötelenen film yapımcısı MGM’e milyonlarca dolar kaybettiriyor.

Aylık 1 milyon dolar faiz

The Hollywood Reporter’a göre 250 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, yaşanan gecikmeler sonrası MGM’e borç alma mecburiyeti getirdi. Arka planda neler olduğunu tam bilemesek de alınan borca karşılık tahakkuk eden aylık faizin tam 1 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan bu muazzam maliyet için çıkış noktası ise haliyle filmin sinema salonlarında daha da fazla gecikmeye girmeden gösterime girmesi olarak görünmekte.

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MGM’in No Time to Die için sinema salonları dışındaki alternatifleri de değerlendirdiği malum. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve Apple ile Netflix arasında bir rekabete dönüşen gösteri hakkı için şirketin 600 milyon dolar talep ettiği konuşulmuştu. Ancak MGM’in istediği meblağ çok fazla olmalı ki bu konuda olumlu bir gelişme yaşanmadı.

Sektördeki kan kaybı, bakalım daha ne kadar sürecek.

https://www.gamesradar.com/uk/no-time-to-die-delays-are-costing-the-studio-millions/

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