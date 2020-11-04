Nokia 10 PureView testlere başladı iddiası

Eski Nokia yöneticilerinin kurduğu HMD Global ortaklığı ile akıllı telefon pazarına yeniden dönen ve hızlı bir çıkış yakalayan Nokia markası 2018 sonlarında bu ivmesini kaybetti. Özellikle üst seviye ve amiral gemisi sınıfta etkisiz kalan firma umutlarını gelecek yıla bıraktı.

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Nokia 10 PureView özellikleri

Geçen yıldan bu yana Nokia’nın Pureview serisi bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Nokia 9 Pureview sonrası boş kalan bu sınıfta Nokia 9.3 Pureview iddiaları vardı ancak o da olmadı.

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Şimdi Nokia 10 PureView adında bir modelin iddiaları gündemde. Kaynaklar Nokia 10 PureView modelinin Snapdragon 875 yonga seti ile birlikte test edildiğini belirtiyor. Telefonun safir cam ile korunduğu, Zeiss imzalı kamera paketinin olacağı ve paslanmaz çelik çerçeve barındırdığı da gelen ayrıntılar arasında.

Elbette test sürecinde olması demek telefonun piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Şirket önümüzdeki dönem için oldukça ümitli ancak gerek pandemi dönemi gerekse artan rekabet koşullarında strateji değişebilir. Bu bakımdan gelecek yılın ilk aylarında; özellikle Snapdragon 875 yonga setinin tanıtılması sonrasında Nokia cephesinden yeni bilgiler duyabiliriz.

https://www.gizmochina.com/2020/11/03/nokia-10-pureview-snapdragon-875-sapphire-glass-display/

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