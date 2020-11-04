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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 10 PureView testlere başladı iddiası

    Amiral gemisi sınıfında uzun süredir sessiz kalan Nokia’nın önümüzdeki yıl için bazı hazırlıklar yaptığı gündeme geliyor. Henüz firma prototip aşamasında testlerini sürdürüyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia 10 PureView testlere başladı iddiası

    Eski Nokia yöneticilerinin kurduğu HMD Global ortaklığı ile akıllı telefon pazarına yeniden dönen ve hızlı bir çıkış yakalayan Nokia markası 2018 sonlarında bu ivmesini kaybetti. Özellikle üst seviye ve amiral gemisi sınıfta etkisiz kalan firma umutlarını gelecek yıla bıraktı.

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    Nokia 10 PureView özellikleri

    Geçen yıldan bu yana Nokia’nın Pureview serisi bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Nokia 9 Pureview sonrası boş kalan bu sınıfta Nokia 9.3 Pureview iddiaları vardı ancak o da olmadı.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

    Şimdi Nokia 10 PureView adında bir modelin iddiaları gündemde. Kaynaklar Nokia 10 PureView modelinin Snapdragon 875 yonga seti ile birlikte test edildiğini belirtiyor. Telefonun safir cam ile korunduğu, Zeiss imzalı kamera paketinin olacağı ve paslanmaz çelik çerçeve barındırdığı da gelen ayrıntılar arasında.

    Elbette test sürecinde olması demek telefonun piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Şirket önümüzdeki dönem için oldukça ümitli ancak gerek pandemi dönemi gerekse artan rekabet koşullarında strateji değişebilir. Bu bakımdan gelecek yılın ilk aylarında; özellikle Snapdragon 875 yonga setinin tanıtılması sonrasında Nokia cephesinden yeni bilgiler duyabiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/03/nokia-10-pureview-snapdragon-875-sapphire-glass-display/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    52 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    borukuzen (faruk puka) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O Nokia bu Nokia olmadığı için kamera konusuna ciddi yatırım yapmadıkları sürece mevcut rakiplerinin yanında esamesi okunmaz artık.



    Umarım beni yanıltırlar...
    O Nokia bu Nokia olmadığı için kamera konusuna ciddi yatırım yapmadıkları sürece mevcut rakiplerinin yanında esamesi okunmaz artık. Umarım be...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    MicroSD yuvası ve 3.5mm giriş olursa düşünebilirim. Bu ikisinin yokluğunu oldukça hissettim.
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Evet Samsung, Umarım kaybedersin
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    borukuzen (faruk puka) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O Nokia bu Nokia olmadığı için kamera konusuna ciddi yatırım yapmadıkları sürece mevcut rakiplerinin yanında esamesi okunmaz artık.



    Umarım beni yanıltırlar...
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