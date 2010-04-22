Nokia 2010 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı; pazar payı %33

Cep telefonu pazarının önemli oyuncuları 2010 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını ard arda açıklamaya devam ediyor. Sony Ericsson'un ardından Nokia da sonuçlarını internette bizlerle paylaştı. Peki Finlandiyalı mobil iletişim devinin şu anki genel durumu nasıl?
Nokia, 2010 yılının ilk çeyreğinde 6 milyar 663 milyon Euro'su cihazlardan ve sunulan hizmetlerden olmak üzere 9 milyar 522 milyar Euro'luk net satış gerçekleştirilmiş. 9 milyar 552 milyon Euro'luk değer 2009'un ilk çeyreğine göre %3 daha fazla ancak son çeyreğine göre %21 daha düşük. Firmanın açıklanan net karı ise 820 milyon Euro. Aynı şekilde net kar geçen yılın ilk çeyreğinden %60 fazla, son çeyreğinden %44 düşük.
Firma, içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde toplam 107.800.000 tane cep telefonu satmış ve satılan cep telefonlarının 21.5 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Akıllı telefon satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %57'lik, son dönemine göre %3'lük artış söz konusu. Ortalama satış fiyatı 62 Euro olan 107.8 milyon cep telefonunun, 23.9 milyonu Avrupa'da, 22.2 milyonu Afrika ve Ortadoğu'da, 21.1 milyon'u Çin'de, 29.2 milyon'u Asya-Pasifik'de, 2.7 milyonu Kuzey Amerika'da, 8.7 milyonu Latin Amerika'da satılmış. Son olarak Nokia'nın pazar payı %33 olarak belirtiliyor. Geçen yılın son çeyreğine oranla payda %2'lik düşüş mevcut.
http://www.unwiredview.com/2010/04/22/nokia-posts-q1-2010-results-and-no-symbian3-and-symbian4-are-not-delayed/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
söylediklerine katılıyorum.sadece iphone almak istemem :)
hala lider konumda olabilmek kolay birşey değil , hatta bunlara rağmen birçok servisini de son aylarda tamamen ücretsiz
kullanıma açabilmek de büyük bir risk , büyük bir atılım. Benim Nokia konusunda tek eleştirim biraz ağırdan
aldığıdır , değişimleri , kararları zamanında ve doğru aldığı taktirde liderliğini koruyacaktır , teknolojisiyle , yazılımıyla
cihazlarıyla , donanımlarıyla ve servisleriyle diğer pekçok firmaya da örnek ve öncü olacaktır. Nokia gerçekten " işe yarayan "
cihazlar üretiyor artık , dolu dolu özellikleriyle geliyor , umuyorum bu şekilde devam eder , ülkemize gelmeyen modellerin de
gelmesi bence Nokia'nın lehine olacaktır...İşletim sistemini geliştirerek , Linux'ün güzelliğini , esnekliğini de katarak , cihazların
kalitesini de artırarak çok isabetli iş yapmış olacak Nokia , güzel çalışmaları olduğuna inanıyorum ve yakın zamanda bunları da
duyacağız diye düşünüyorum...
hak ediyormu yerini; Hak etmiyor!
şahsi kanaatimdir.
symbian eski cazibesini yitiriyor.yeni bir atılım yapmak zorunda nokia.
tabii arkadaşların bazısı nokia nın çok güçlü olduğunu söyleyebilir ama çoktan beridir tepe noktasından düşüşe geçmiş durumda.umarım benimde beğendiğim nokia atılım yaparda, çok şey vaat eden ama hiçte öyle olmayan iphone da kullanıcıya gerçek teknoloji sunar...
sayın ayzer şimdi şöyle bişiy var
şahsen Iphone telefonum olsun isterim ama 1.5milyar para vermem o parayla gider cok iyi bir notebook alırım sony ericsoonda iyidir fakat malesef türkiyeden elini ayağını çekti servisleri nerdeyse artık hiç yok geri kalan büyük bir firma göremiyorum bu yüzden türkiyede nokia diyorum