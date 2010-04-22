Nokia 2010 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı; pazar payı %33

Cep telefonu pazarının önemli oyuncuları 2010 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını ard arda açıklamaya devam ediyor. Sony Ericsson'un ardından Nokia da sonuçlarını internette bizlerle paylaştı. Peki Finlandiyalı mobil iletişim devinin şu anki genel durumu nasıl?

Nokia, 2010 yılının ilk çeyreğinde 6 milyar 663 milyon Euro'su cihazlardan ve sunulan hizmetlerden olmak üzere 9 milyar 522 milyar Euro'luk net satış gerçekleştirilmiş. 9 milyar 552 milyon Euro'luk değer 2009'un ilk çeyreğine göre %3 daha fazla ancak son çeyreğine göre %21 daha düşük. Firmanın açıklanan net karı ise 820 milyon Euro. Aynı şekilde net kar geçen yılın ilk çeyreğinden %60 fazla, son çeyreğinden %44 düşük.

Firma, içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde toplam 107.800.000 tane cep telefonu satmış ve satılan cep telefonlarının 21.5 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Akıllı telefon satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %57'lik, son dönemine göre %3'lük artış söz konusu. Ortalama satış fiyatı 62 Euro olan 107.8 milyon cep telefonunun, 23.9 milyonu Avrupa'da, 22.2 milyonu Afrika ve Ortadoğu'da, 21.1 milyon'u Çin'de, 29.2 milyon'u Asya-Pasifik'de, 2.7 milyonu Kuzey Amerika'da, 8.7 milyonu Latin Amerika'da satılmış. Son olarak Nokia'nın pazar payı %33 olarak belirtiliyor. Geçen yılın son çeyreğine oranla payda %2'lik düşüş mevcut.

http://www.unwiredview.com/2010/04/22/nokia-posts-q1-2010-results-and-no-symbian3-and-symbian4-are-not-delayed/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29