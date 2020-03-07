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    Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu

    id Software tarafından geliştirilen ve 20 Mart tarihinde piyasaya sürülecek olan FPS oyunu Doom Eternal'ı oynamak için gerekli olan PC konfigürasyonları yayınlandı.
    1 hf.
    2,5b
    1
    11
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu
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    Oyunseverler tarafından merakla beklenen yeni FPS oyunu Doom Eternal, 20 Mart tarihinda yayınlanacak. PlaStation 4, Xbox One ve PC platformlarında piyasaya sürülecek olan oyunun Nintendo Switch versiyonunun da olacağı açıklanırken, PC sürümü için gerekli olan sistem gereksinimleri de belli oldu.

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    Steam üzerinden ön siparişe açılan Doom Eternal oyunu 199 TL fiyat etiketine sahip. Eğer oyunun Deluxe Edition sürümünü almayı planlıyorsanız 299 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

    Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu
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    Doom Eternal minimum sistem gereksinimleri

    İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit
    İşlemci: Intel Core i5 @ 3.3 GHz veya AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz
    Bellek: 8GB RAM
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)/RX 470 (4GB)
    Depolama alanı: 50 GB

    Doom Eternal önerilen sistem gereksinimleri

    İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 1800X
    Bellek: 16GB RAM
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) veya AMD Radeon RX Vega56 (8GB)
    Depolama alanı: 50 GB



    https://4gnews.pt/queres-jogar-doom-eternal-no-pc-eis-os-requisitos-que-a-tua-maquina-precisa/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    okayynn (Okan Ü.) 1 hf. en beğenilen joven
    peki sen oyunlara bizim verdiğimiz fiyatın 2 katını veriyorsun neredeyse ona ne demeli hocam :D
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    muccos (Mustafa Bicioğlu) 1 hf.
    Önerilen sistem gereksinimleri 1440p'de veya üstünde 60 FPS oynayabilmek için önerilen sistem gereksinimleri. 1080p için değil.
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    keremec (Kerem Safa ) 1 hf.
    Minimum yazdıkları High ayarlarda 1080p60fps içindir herhalde. İlk Doom oyunu o kadar iyi çalışırken bunun bu kadar optimizasyon özürlü olacağını sanmıyorum.
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    sis651 1 hf.
    Eskisi gibi Linux sürümü de yapsalar da oynasak ama yok...
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    joven 1 hf.
    PC sistemlerden bir cacık olmayacağını bundan yaklaşık onbeş sene önce anladım konsola geçiş yaptım harca harca nereye kadar
    en güncel en güçlü bir sistem toplansa bile karşılığı alınamıyor boş yere para değmeyecek oyunlar için toplanan sistem.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf.
    sigir yapimci oyunlarini cekmese rtx2060 sahibi olmayanlar bile kaliteli oyun oynardi. cloud sirketlerinden korkmaya devam edin bakalim.
    Yanıtla +1
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    allahtan rtx 2060 isriyor 2080 istese napardık :D
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    önerilen sistem nedir öyle ya? ohaşenko.
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    cand. 1 hf.
    16 çükolayt
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    Requizm 1 hf.
    Optimizasyon sorunu olacak gibi duruyor.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2467 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Galeri, doom eternal ve
    4 etiket daha id software sistem gereksinimleri fps Yazılım
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