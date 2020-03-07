Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu

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Oyunseverler tarafından merakla beklenen yeni FPS oyunu Doom Eternal, 20 Mart tarihinda yayınlanacak. PlaStation 4, Xbox One ve PC platformlarında piyasaya sürülecek olan oyunun Nintendo Switch versiyonunun da olacağı açıklanırken, PC sürümü için gerekli olan sistem gereksinimleri de belli oldu.

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Steam üzerinden ön siparişe açılan Doom Eternal oyunu 199 TL fiyat etiketine sahip. Eğer oyunun Deluxe Edition sürümünü almayı planlıyorsanız 299 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

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Doom Eternal minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 @ 3.3 GHz veya AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)/RX 470 (4GB)

Depolama alanı: 50 GB

Doom Eternal önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 1800X

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) veya AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

Depolama alanı: 50 GB

https://4gnews.pt/queres-jogar-doom-eternal-no-pc-eis-os-requisitos-que-a-tua-maquina-precisa/

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