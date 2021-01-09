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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri

    HMD Global, 2019 yılında piyasaya sürdüğü Nokia 6.2'nin devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia 6.3 veya 6.4 olarak adlandırılması beklenen cihazın yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri
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    OnLeaks takma adıyla tanıdığımız ünlü duyumcu Steve Hemmerstoffer, Nokia 6.2'nin halefinin ilk yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Akıllı telefonun Nokia 6.3 veya 6.4 ismiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu konuda henüz net bir bilgi yok.

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    Cihazın 6.45 inç büyüklüğünde ekran taşıyacağı bildirildi. Gövdesi 164.9 x 76.8 x 9.2 mm ebatlarında olacak. Kamera çıkıntısı hesaba katıldığında ise kalınlığı 10.1 mm'ye ulaşacak. Nokia 6.3/6.4'ün arka panelinde dörtlü kamera sisteminini görev yapacağını görüyoruz.

    Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri
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    Nisan ayında tanıtılacak

    Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı yan taraftaki güç tuşuna entegre şekilde gelecek. Bununla birlikte sol tarafında Google Asistan'ı başlatmaya yarayan ayrı bir tuş olacak. Son olarak cihazın 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını belirtelim.

    Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri
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    HMD Global şu ana kadar yeni Nokia modeliyle ilgili herhangi bir detay vermese de akıllı telefonun bu yıl Nisan ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Aynı zamanda şirketin yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkaracağına yönelik bilgiler de var.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Windows10 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    artık 3.5 mm kullaınımına da son verilmeli.
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    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nokia'nın yeni telefonları artık Türkiye'ye gelmiyor. Telefonun haberi çıksa da kendi olmayabilir
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    eas722 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    OK! 2 tane orta sınıf çıkar anladım da tüm telefonların orta segmentin en iddiasız cihazları iken seni ciddiye alamayacağım HMD global.
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    pimpLORD (Ufuk ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) eas722
    Sen 1 tane yap biz alalım :) elalemin finlandiyalı firması yapıyor b*k atmayalım imrenip bizde daha iyisi için çalışalım. ciddiye almazsan da başta kaybedersin bunu belirtmek isterim eas.
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