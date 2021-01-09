Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri

OnLeaks takma adıyla tanıdığımız ünlü duyumcu Steve Hemmerstoffer, Nokia 6.2'nin halefinin ilk yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Akıllı telefonun Nokia 6.3 veya 6.4 ismiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu konuda henüz net bir bilgi yok.İlginizi Çekebilir Meizu 17'nin tasarımı netleşti
Ayrıca Bkz. "Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi"
Cihazın 6.45 inç büyüklüğünde ekran taşıyacağı bildirildi. Gövdesi 164.9 x 76.8 x 9.2 mm ebatlarında olacak. Kamera çıkıntısı hesaba katıldığında ise kalınlığı 10.1 mm'ye ulaşacak. Nokia 6.3/6.4'ün arka panelinde dörtlü kamera sisteminini görev yapacağını görüyoruz.
Nisan ayında tanıtılacak
Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı yan taraftaki güç tuşuna entegre şekilde gelecek. Bununla birlikte sol tarafında Google Asistan'ı başlatmaya yarayan ayrı bir tuş olacak. Son olarak cihazın 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını belirtelim.
HMD Global şu ana kadar yeni Nokia modeliyle ilgili herhangi bir detay vermese de akıllı telefonun bu yıl Nisan ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Aynı zamanda şirketin yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkaracağına yönelik bilgiler de var.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.