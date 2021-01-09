Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri

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OnLeaks takma adıyla tanıdığımız ünlü duyumcu Steve Hemmerstoffer, Nokia 6.2'nin halefinin ilk yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Akıllı telefonun Nokia 6.3 veya 6.4 ismiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu konuda henüz net bir bilgi yok.

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Cihazın 6.45 inç büyüklüğünde ekran taşıyacağı bildirildi. Gövdesi 164.9 x 76.8 x 9.2 mm ebatlarında olacak. Kamera çıkıntısı hesaba katıldığında ise kalınlığı 10.1 mm'ye ulaşacak. Nokia 6.3/6.4'ün arka panelinde dörtlü kamera sisteminini görev yapacağını görüyoruz.

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Nisan ayında tanıtılacak

Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı yan taraftaki güç tuşuna entegre şekilde gelecek. Bununla birlikte sol tarafında Google Asistan'ı başlatmaya yarayan ayrı bir tuş olacak. Son olarak cihazın 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını belirtelim.

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HMD Global şu ana kadar yeni Nokia modeliyle ilgili herhangi bir detay vermese de akıllı telefonun bu yıl Nisan ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Aynı zamanda şirketin yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkaracağına yönelik bilgiler de var.

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