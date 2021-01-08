Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi

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Çinli teknoloji devi Huawei bugün otomobiller için tasarladığı akıllı ekranın satışına başladı. HiCar o kadar büyük talep gördü ki ilk partinin tamamı sadece 60 saniyede satıldı.

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Akıllı ekran, 1920 x 720 piksel çözünürlükte 8.9 inç IPS ekrana sahip. Söz konusu panel, 16.7 milyon rengi ve NTSC renk uzayının yüzde 72'sini destekliyor. Cihazda 2160 x 1440 piksel çözünürlükte görüntülü arama yapılabilmesine olanak sağlayan açılır-kapanır kamera sistemi var.

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Mobil uygulamaları kullanma imkanı sunuyor

Huawei'nin otomobil ekranında, Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlardaki mobil uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Sesli komutları destekleyen cihaz aynı zamanda el hareketleriyle kontrol imkânı da sunuyor.

Huawei HiCar, Çin pazarında 264 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Şirketin akıllı otomobil ekranını diğer ülkelerde ne zama satışa çıkaracağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.huaweicentral.com/huawei-car-smart-screen-sold-out-in-just-1-minute/

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