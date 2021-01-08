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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi

    Huawei, geride bıraktığımız Aralık ayında, otomobiller için tasarladığı akıllı ekranı tanıtmıştı. HiCar'ın ilk partisinin tamamı sadece 60 saniye içerisinde satıldı.
    1 gün
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi
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    Çinli teknoloji devi Huawei bugün otomobiller için tasarladığı akıllı ekranın satışına başladı. HiCar o kadar büyük talep gördü ki ilk partinin tamamı sadece 60 saniyede satıldı.

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    Akıllı ekran, 1920 x 720 piksel çözünürlükte 8.9 inç IPS ekrana sahip. Söz konusu panel, 16.7 milyon rengi ve NTSC renk uzayının yüzde 72'sini destekliyor. Cihazda 2160 x 1440 piksel çözünürlükte görüntülü arama yapılabilmesine olanak sağlayan açılır-kapanır kamera sistemi var.

    Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi
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    Mobil uygulamaları kullanma imkanı sunuyor

    Huawei'nin otomobil ekranında, Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlardaki mobil uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Sesli komutları destekleyen cihaz aynı zamanda el hareketleriyle kontrol imkânı da sunuyor.

    Huawei HiCar, Çin pazarında 264 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Şirketin akıllı otomobil ekranını diğer ülkelerde ne zama satışa çıkaracağı ise henüz bilinmiyor.



    https://www.huaweicentral.com/huawei-car-smart-screen-sold-out-in-just-1-minute/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alfa-x 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence araç içi multimedya geleceği bunlar veya telefonlar

    Dacia da media control diye bir sistem getiriyor yeni sandero ile

    Aracın ekranı yok ama blutooth yayını var motor yakıt çeşitli verileri gönderiyor ,sitesinden de arayüzü yükledin mi telefon uygulaması aynı aracın orijinal multimedyası gibi

    Ekran yerine telefon ,yada bu ürün :)

    Ama bu daha iyi olmuş üstünde kamera da var hem yol hem araç içi,geri görüş kamerası da blutooth ile attı mı,telefondan da internet paylaşsın daha ne :)

    Akşam koy cebine veya torpidoya

    Uygulama güncelleme kolay,çünkü araç firmaları en kötü donanımı kullanıyor sonra yok bunun dokunmatiği hassas değil yok geç tepki veriyor :)

    Video oynatsın, navigasyon ,müzik listeleri çalsın ,resim dosya
    Bence araç içi multimedya geleceği bunlar veya telefonlar Dacia da media control diye bir sistem getiriyor yeni sandero ile Aracın ekranı yok am...
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    Yanıtla +9
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ha bi de son model volvoda multimedya sistemi yok muymuş koymuşlar tuşları :D
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Aruff (Emre Yaşar Güney) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence güzel bir fikir hem yol bilgisayarı hem multimedya ekran hem de telefon. Bence yerinde bir teknoloji. Araç firmaları artık bu yönden fiyat şişiremicek.
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    MetalWave (serdar günaydın) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    böyle bir arayıştaydım. 2011 c max var. android sistemli cihazları alırsanız sesden ödün verirsiniz ve çok bugları var.
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı ekran reklam videosunu da film gibi yapmışlar. Heyecanla izledik :)
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    zivrisinek (Ercan Bozbola) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsolda 7 inç ve 10 inç olmak üzere bir alan bırakılacak ve bu standart ile uyumlu cihazlar üretilecek hepsi bu
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    alfa-x 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence araç içi multimedya geleceği bunlar veya telefonlar

    Dacia da media control diye bir sistem getiriyor yeni sandero ile

    Aracın ekranı yok ama blutooth yayını var motor yakıt çeşitli verileri gönderiyor ,sitesinden de arayüzü yükledin mi telefon uygulaması aynı aracın orijinal multimedyası gibi

    Ekran yerine telefon ,yada bu ürün :)

    Ama bu daha iyi olmuş üstünde kamera da var hem yol hem araç içi,geri görüş kamerası da blutooth ile attı mı,telefondan da internet paylaşsın daha ne :)

    Akşam koy cebine veya torpidoya

    Uygulama güncelleme kolay,çünkü araç firmaları en kötü donanımı kullanıyor sonra yok bunun dokunmatiği hassas değil yok geç tepki veriyor :)

    Video oynatsın, navigasyon ,müzik listeleri çalsın ,resim dosya
    Yanıtla +9
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu araca bluetoothla bağlanıyor telefonda buna mı bağlanıyor? Böyle bir şey olabiliyor mu ki
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ha bi de son model volvoda multimedya sistemi yok muymuş koymuşlar tuşları :D
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    alemburda34 20 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    aynen araba tercihi yanlış olmuş ama bu cihaz Türkiye'de peynir ekmek gibi satar. Zaten piyasadaki arabaların çoğu eski
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    10 bintane stok koyarsa tükenir tabi
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    fatsa52 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çalarlar kardes çalarlar...
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