Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi

Çinli teknoloji devi Huawei bugün otomobiller için tasarladığı akıllı ekranın satışına başladı. HiCar o kadar büyük talep gördü ki ilk partinin tamamı sadece 60 saniyede satıldı.
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Akıllı ekran, 1920 x 720 piksel çözünürlükte 8.9 inç IPS ekrana sahip. Söz konusu panel, 16.7 milyon rengi ve NTSC renk uzayının yüzde 72'sini destekliyor. Cihazda 2160 x 1440 piksel çözünürlükte görüntülü arama yapılabilmesine olanak sağlayan açılır-kapanır kamera sistemi var.
Mobil uygulamaları kullanma imkanı sunuyor
Huawei'nin otomobil ekranında, Huawei ve Honor markalı akıllı telefonlardaki mobil uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Sesli komutları destekleyen cihaz aynı zamanda el hareketleriyle kontrol imkânı da sunuyor.
Huawei HiCar, Çin pazarında 264 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Şirketin akıllı otomobil ekranını diğer ülkelerde ne zama satışa çıkaracağı ise henüz bilinmiyor.
https://www.huaweicentral.com/huawei-car-smart-screen-sold-out-in-just-1-minute/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Dacia da media control diye bir sistem getiriyor yeni sandero ile
Aracın ekranı yok ama blutooth yayını var motor yakıt çeşitli verileri gönderiyor ,sitesinden de arayüzü yükledin mi telefon uygulaması aynı aracın orijinal multimedyası gibi
Ekran yerine telefon ,yada bu ürün :)
Ama bu daha iyi olmuş üstünde kamera da var hem yol hem araç içi,geri görüş kamerası da blutooth ile attı mı,telefondan da internet paylaşsın daha ne :)
Akşam koy cebine veya torpidoya
Uygulama güncelleme kolay,çünkü araç firmaları en kötü donanımı kullanıyor sonra yok bunun dokunmatiği hassas değil yok geç tepki veriyor :)
Video oynatsın, navigasyon ,müzik listeleri çalsın ,resim dosya