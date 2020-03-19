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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama

    "ARM işlemcili MacBook" olarak tabir edilen yeni iPad Pro'nun performansına dair merak edilenler, AnTuTu testiyle yanıt buldu. Yeni iPad Pro'daki A12Z Bionic çipi, A12X ve A13 Bionic'e karşı!
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama
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    Kendi kategorisinde rakipsiz olan iPad Pro, dün yapılan yapılan güncellemeyle birlikte çıtayı epey bir yükseltti. Peki tabiri caizse "ARM işlemcili MacBook" olarak nitelendirilen iPad Pro, performans noktasında neler sunuyor?

    8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU ile paketlenen yeni A12Z Bionic çipine ev sahipliği yapan dördüncü nesil iPad Pro'nun, birçok Windows dizüstüsü bilgisayardan daha performanslı olduğu belirtiliyor.

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    Yeni iPad Pro, A12Z Bionic yonga seti sayesinde 4K video kurgulama ve 3D model tasarlama gibi en zorlu işlemleri başarıyla gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra A12Z Bionic; gelişmiş termal mimarisi, özel ayarlı performans denetleyicileri ve yapay sinir ağı moturuyla birlikte iPad Pro’ya bugüne kadar bir iPad’in sahip olduğu en yüksek performansı sağlıyor. 

    Bunlar Apple tarafından aktarılan bilgiler. Peki ya test sonuçları ne diyor?

    2020 iPad Pro AnTuTu testinde

    AnTuTu'da boy gösteren iPad Pro'nun test sonuçları, A12Z Bionic'in de performansını gözler önüne seriyor. 11 inç ekranlı model üzerinde yapılan testten 712.218 puanla ayrılan iPad Pro, tüm zamanların en iyi skorunu elde ederek AnTuTu'da zirveye yerleşmiş durumda. 

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    Grafik performansında %9 artış 

    Bir önceki nesil iPad Pro, performans noktasında rakipsiz hatta birçok dizüstü bilgisayardan daha güçlüydü. Haliyle yeni iPad Pro'nun performansında nasıl bir gelişme yaşandığı da bir hayli merak konusu. 

    Bu noktada yeni iPad Pro'da ciddi bir sıçrama yaşandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira test sonuçları, A12X Bionic'in üstüne çok da bir şey konulmadığını gösteriyor.

    İki sene önceye gidip üçüncü nesil iPad Pro'ya güç veren A12X Bionic'in kümeleme yapısını hatırlayacak olursak yonga seti; 8 çekirdekli CPU + 7 çekirdekli GPU ile paketlenmiş bir şekilde geliyordu. 

    Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama
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    Yeni iPad Pro'lara güç veren A12Z Bionic ise 8 çekirdeli CPU ve 8 çekirdekli GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Test sonuçlarına göre iki yonga setini mukayese edecek olursak; A12Z Bionic'in selefi A12X ile işlem gücü noktasında hemen hemen aynı skorlara imza attığı, aradaki farkın ise grafik tarafında ortaya çıktığı görülüyor.

    A12Z Bionic; grafik alanında yapılan iyileştirmeler ve GPU kümelemesine eklenen 1 adet yeni çekirdekle birlikte, selefi A12X Bionic'ten %8,3 daha iyi performans sergiliyor. Buna ek olarak, iki yonga seti arasında grafik performansı dışında çok da bir fark bulunmadığı görülüyor.

    Apple'ın zaten oldukça performanslı olan A12X Bionic çipinde, daha çok enerji tüketimi ve termal ısı yönetiminde iyileştirmelere giderek A12Z Bionic'i geliştirdiği tahmin ediliyor.

    Kıyaslamak doğru olmamakla birlikte, merak edenler için A13 Bionic çipinden güç alan iPhone 11 Pro Max'in AnTuTu skorunun 546.948 olduğunu da ekleyelim. A13 Bionic'te 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU bulunuyor.



    http://www.antutu.com/doc/121106.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
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    drjacob (... ) 13 sa.
    Antutu , gerçek hayatta ne faydası var
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    Rocky Balboa® 13 sa.
    Apple tablet konusunda gerçekten rakipsiz.
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    yusufd84 19 sa.
    bu ipad proları alma hatasına düşmeyin kasım 2020 tarihini bekleyin.
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    DH Misafiri 22 sa.
    halen antututututu mu ya şaka mısınız .d asdsadaf
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    synthesizer (Doğan Ademoğlu) 1 gün
    Ben de 2 sene önce aldığım iPad Pro var. Kalem ve iRig Klavye ile kullanıyorum.



    Bendeki model 10.5 inch ve Trumotion, 120hz ekrana sahip. Ekrandaki bu iki teknolojiye kanıp da alacak olan varsa almasın. 2K IPS monitörümden sonra iPad ekranı resmen iPhone 5 ekranı gibi görünüyor.



    Oturup da bir filmi baştan sona izlememişimdir. Ekran kötü değil ancak ben alırken yok efendim çizim yapacaksınız Trumotion çok önemli, 120hz çok önemli diye bir ton anlatmıştı Zorludaki eleman. Almışken iyisi olsun dedik, Pro aldık o zaman. Ben işim gereği sürekli kullanıyorum özellikle kalemi ama gerek iOS gerek ise ekran konusunda beklentimin çok altında kaldı.



    Procreate kullanıyorum. Bu uygulama olmasa veya iRig midi klavye ile müzikle işim olmasa hiçbir halta yaramazdi benim için. O nedenle sırf YouTube dan birşeyler izleyip ders notları okurum diye kendini kandiranlar varsa bir daha düşünsün.



    Bu arada benim ekranda beyaz bir bölge oluştu. Garanti bu yaz bitiyor, gidip yenisi ile degistiricem. Bu 10.5 Pro ların kronik sorunu, acaba yeni seride de devam ediyor mu merak ediyorum.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 gün
    Güncel cpular ile kıyaslamak için passmark testi yapılabiliyor mu bunlara?
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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 1 gün
    Yenisi ile eskisi arasındaki en önemli fark, işlem gücünden ziyade kasa yapısındaki değişiklik olabilir. Bu ipad pro’lar, ilk nesil iphone 6’lar gibi eğiliyordu. Güncellemede aynı 6s de olduğu gibi bunu engellemişlerdir diye düşünüyorum.
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