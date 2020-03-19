Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama

Tam Boyutta Gör

Kendi kategorisinde rakipsiz olan iPad Pro, dün yapılan yapılan güncellemeyle birlikte çıtayı epey bir yükseltti. Peki tabiri caizse "ARM işlemcili MacBook" olarak nitelendirilen iPad Pro, performans noktasında neler sunuyor?

8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU ile paketlenen yeni A12Z Bionic çipine ev sahipliği yapan dördüncü nesil iPad Pro'nun, birçok Windows dizüstüsü bilgisayardan daha performanslı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir]"

Yeni iPad Pro, A12Z Bionic yonga seti sayesinde 4K video kurgulama ve 3D model tasarlama gibi en zorlu işlemleri başarıyla gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra A12Z Bionic; gelişmiş termal mimarisi, özel ayarlı performans denetleyicileri ve yapay sinir ağı moturuyla birlikte iPad Pro’ya bugüne kadar bir iPad’in sahip olduğu en yüksek performansı sağlıyor.

Bunlar Apple tarafından aktarılan bilgiler. Peki ya test sonuçları ne diyor?

Tam Boyutta Gör

2020 iPad Pro AnTuTu testinde

AnTuTu'da boy gösteren iPad Pro'nun test sonuçları, A12Z Bionic'in de performansını gözler önüne seriyor. 11 inç ekranlı model üzerinde yapılan testten 712.218 puanla ayrılan iPad Pro, tüm zamanların en iyi skorunu elde ederek AnTuTu'da zirveye yerleşmiş durumda.

İlginizi Çekebilir

Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı

Ayrıca Bkz. "Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı"

Grafik performansında %9 artış

Bir önceki nesil iPad Pro, performans noktasında rakipsiz hatta birçok dizüstü bilgisayardan daha güçlüydü. Haliyle yeni iPad Pro'nun performansında nasıl bir gelişme yaşandığı da bir hayli merak konusu.

Bu noktada yeni iPad Pro'da ciddi bir sıçrama yaşandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira test sonuçları, A12X Bionic'in üstüne çok da bir şey konulmadığını gösteriyor.

İki sene önceye gidip üçüncü nesil iPad Pro'ya güç veren A12X Bionic'in kümeleme yapısını hatırlayacak olursak yonga seti; 8 çekirdekli CPU + 7 çekirdekli GPU ile paketlenmiş bir şekilde geliyordu.

Tam Boyutta Gör

Yeni iPad Pro'lara güç veren A12Z Bionic ise 8 çekirdeli CPU ve 8 çekirdekli GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Test sonuçlarına göre iki yonga setini mukayese edecek olursak; A12Z Bionic'in selefi A12X ile işlem gücü noktasında hemen hemen aynı skorlara imza attığı, aradaki farkın ise grafik tarafında ortaya çıktığı görülüyor.

A12Z Bionic; grafik alanında yapılan iyileştirmeler ve GPU kümelemesine eklenen 1 adet yeni çekirdekle birlikte, selefi A12X Bionic'ten %8,3 daha iyi performans sergiliyor. Buna ek olarak, iki yonga seti arasında grafik performansı dışında çok da bir fark bulunmadığı görülüyor.

Apple'ın zaten oldukça performanslı olan A12X Bionic çipinde, daha çok enerji tüketimi ve termal ısı yönetiminde iyileştirmelere giderek A12Z Bionic'i geliştirdiği tahmin ediliyor.

Kıyaslamak doğru olmamakla birlikte, merak edenler için A13 Bionic çipinden güç alan iPhone 11 Pro Max'in AnTuTu skorunun 546.948 olduğunu da ekleyelim. A13 Bionic'te 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU bulunuyor.

http://www.antutu.com/doc/121106.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.