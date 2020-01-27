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    Nokia 9.1 iptal Nokia 9.2 sırada

    Yılan hikayesine dönen Nokia 9.1 Pureview konusun kapandı. Nokia daha iyi bir kamera paketiyle Nokia 9.2 PureView modelini sonbahar aylarında piyasaya sürecek.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia 9.1 iptal Nokia 9.2 sırada
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    Alt seviye segmentte oldukça başarılı işler yapan Nokia konu üst seviye olunca aynı başarıyı gösteremiyor. Kamera tarafıyla dikkat çeken Nokia 9 PureView modeli Light kamera firmasının satış sonrası hizmette yetersiz kalması nedeniyle eleştirildi. Devam modeli ise yılan hikayesine döndü.

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    Nokia 9.2 PureView neler sunacak?

    Nokia'nın Snapdragon 855 yonga seti barındıran 9.1 PureView modelini geçen yıl sonlarında tanıtması bekleniyordu. Ne var ki sürpriz ertelemeler ile Mart ayına ertelenmişti. Şimdi ise tamamen iptal edildiği bilgisi geldi.

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    İddialara göre Nokia yaşanan sorunlar sonrasında Light ile ortaklığını sonlandırdı. Asıl Nokia markasının faaliyet gösterdiği dönemlerde ortaklık yaptığı sensör firmaları ile yeniden irtibata geçti. Bu bakımdan Nokia 9.1 riske atılmak istenmedi. Beklentilerin üzerinde bir kamera paketi geliştirmek için Nokia 9.2 modelinde karar kılındı.

    Nokia 9.2 Pureview modeli Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek ve kamera paketi açısından premium segmentte rekabet edecek. Bununla birlikte sonbahar dönemine kadar sarkan çıkış tarihi rekabette dezavantaj anlamına geliyor zira o dönemde artık Snapdragon 875 yonga seti gündeme gelecek.



    https://www.phonearena.com/news/nokia-9-1-canceled-nokia-9-2-faster-better-cameras_id121772 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Curimo 1 sa.
    Nokia cortladı maalesef...
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    TearsForFears 2 sa.
    Nokia hızlı başladı ama devamını getiremedi. Tr dende çıktılar herhalde. Fark yaratacak cihazların yanında fiyat performansada yönelmesi lazım. Nokia 7 plus geldiğinde 3000 lira falandı diye hatırlıyorum.
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