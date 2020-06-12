Nokia 9 PureView kamerasında imzası olan Light firması sektörden çekiliyor

Görüntü işleme konusundaki tecrübesi sayesinde Nokia’nın Nokia 9 PureView amiral gemisinde kamera teknolojilerini optimize eden Light firması, sonrasında önemli ortaklıklar da yapmıştı. Firmanın akıllı telefon pazarından çıkması çok hızlı oldu.

Light kimdir?

Light firması geliştirdiği görüntü işleme birimi ile dikkat çekiyor. 2015 yılında L16 adıyla geliştirdiği deneysel kamera tam 16 sensörü ile ses getirmişti. İşlem birimi bu 16 sensörden verileri alarak en verimli şekilde işliyordu.

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Light firmasının başarısı sonrasında Nokia kolları sıvadı ve Nokia 9 PureView amiral gemisinde bu gelişmiş görüntü işlem birimini kullandı. Nokia haricinde Light firması Xiaomi ve Sony ile de çeşitli ortaklıklara imza atmıştı. Firmanın amacı akıllı telefonlarda gerçek optik yakınlaştırma teknolojisini hayata geçirmekti.

Gel gör ki firma akıllı telefon pazarında beklediği hedefleri yakalayamadı. Önemli ortaklıklar yapmasına rağmen firmanın pazara havlu attığı belirtiliyor. Resmi açıklama gelmese de ilk ağızlardan Light firmasının akıllı telefon pazarından çıkarak yine kamera sektörüne odaklanacağı ifade ediliyor.

Bu kararda L16 kamerasının hayal kırıklığı yaratmasının etkisi büyük. Firma 2018 yılında yaygın satışa başlamasına rağmen 2019 sonlarında modele olan desteğini sonlandırdı. Leica gibi markaların yatırım yaptığı Light firmasının geleceği bu nedenle merak konusu oldu.

https://www.gizmochina.com/2020/06/11/light-the-company-behind-nokia-9-pureview-cameras-quits-smartphone-industry/

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