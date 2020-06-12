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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia 9 PureView kamerasında imzası olan Light firması sektörden çekiliyor

    Tam 16 tane sensörden verileri alarak işleyebilen birimin geliştiricisi Light akıllı telefon pazarında tutunamadı. Firma büyük ortaklıklara rağmen sektörden çıkıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia 9 PureView kamerasında imzası olan Light firması sektörden çekiliyor

    Görüntü işleme konusundaki tecrübesi sayesinde Nokia’nın Nokia 9 PureView amiral gemisinde kamera teknolojilerini optimize eden Light firması, sonrasında önemli ortaklıklar da yapmıştı. Firmanın akıllı telefon pazarından çıkması çok hızlı oldu.

    Light kimdir?

    Light firması geliştirdiği görüntü işleme birimi ile dikkat çekiyor. 2015 yılında L16 adıyla geliştirdiği deneysel kamera tam 16 sensörü ile ses getirmişti. İşlem birimi bu 16 sensörden verileri alarak en verimli şekilde işliyordu.

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    Light firmasının başarısı sonrasında Nokia kolları sıvadı ve Nokia 9 PureView amiral gemisinde bu gelişmiş görüntü işlem birimini kullandı. Nokia haricinde Light firması Xiaomi ve Sony ile de çeşitli ortaklıklara imza atmıştı. Firmanın amacı akıllı telefonlarda gerçek optik yakınlaştırma teknolojisini hayata geçirmekti.

    Gel gör ki firma akıllı telefon pazarında beklediği hedefleri yakalayamadı. Önemli ortaklıklar yapmasına rağmen firmanın pazara havlu attığı belirtiliyor. Resmi açıklama gelmese de ilk ağızlardan Light firmasının akıllı telefon pazarından çıkarak yine kamera sektörüne odaklanacağı ifade ediliyor.

    Bu kararda L16 kamerasının hayal kırıklığı yaratmasının etkisi büyük. Firma 2018 yılında yaygın satışa başlamasına rağmen 2019 sonlarında modele olan desteğini sonlandırdı. Leica gibi markaların yatırım yaptığı Light firmasının geleceği bu nedenle merak konusu oldu.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/11/light-the-company-behind-nokia-9-pureview-cameras-quits-smartphone-industry/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
    L16 yazımsal olarak problemli ve megapiksel olarak düşüktü. Enteresan bir şekilde 13 MP kamera gereğinden fazla artifact çıkarıyor. O kadar sensöre rağmen gece performansı iyi değil. Tabi bunlara 2000$ fiyat etiketi, yavaş yazılım ve problemli yazılım da ekleyince o fiyat etiketini hak etmiyor. Tabi bir de birden fazla sensörlü telefonlar çıktı. Onun da etkisi büyük. Teknoloji demosu gibi bir kamera oldu ama pratikte o fiyat ile başarılı olamadı.
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