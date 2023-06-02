Nokia C110 ve C300 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bütçe telefonları Nokia C110 ve C300 tanıtıldı
Nokia C110, ön tarafta HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,3 inç LCD ekrandan destek alıyor. Diğer tarafta Nokia C300 ise, aynı çözünürlüğe ve yenileme hızına sahip 6,52 inçlik bir LCD ekran ile vitrine çıkacak. Kaputun altında ise Nokia C110, gücünü MediaTek Helio P22 platformundan alırken, C300 modelinde Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti bulunacak.
Her iki telefon 3 GB RAM ve microSD yuvası aracılığıyla genişletilebilen 32 GB depolama ile ile sunuluyor. Pil kapasitesi ise C110'da 3.000 mAh (5W şarj) ve C300'de 4.000 mAh (10W şarj) olarak yer verilmiş. Ayrıca bütçe telefonlarının Android 12, 3,5mm kulaklık jakı, IP52 (Su ve Toz sıçramalarına karşı dayanıklı), polikarbonat çerçeve ve kapak tasarımına sahip olduğu belirtelim.
Paylaşılan detaylara göre Nokia C110, yalnızca gri renk seçeneğiyle 99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Üst model C300 ise, mavi renk seçeneği ve 139 dolar fiyatla vitrine çıkacak. Bu ayın sonlarında satışa sunulacak her iki modelin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.
Nokia C110 özellikleri
- Ekran: 6.3 inç, LCD, HD+, 60Hz
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bellek: 3GB
- Depolama: 32GB (Genişletilebilir)
- Arka Kamera: 13MP (ana)
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 3.000mA (5W hızlı şarj)
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, Çift SIM
- İşletim sistemi: Android 12
- Boyutlar: 151 x 71.5 x 7.3 mm
- Ağırlık: 175 gram
Nokia C300 özellikleri
- Ekran: 6.52 inç, LCD, HD+, 60Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
- Bellek: 3GB
- Depolama: 32GB (Genişletilebilir)
- Arka Kamera: 13MP (ana), 2MP (derinlik), 2MP (Makro)
- Ön Kamera: 8MP
- Pil: 4.000mA (10W hızlı şarj)
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, Çift SIM
- İşletim sistemi: Android 12
- Boyutlar: 154.2 x 74.5 x 7.7 mm
- Ağırlık: 183 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)