Nokia C110 ve C300 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör HMD Global çatısı altında akıllı telefon pazarına geri dönen Nokia, ürün yelpazesini hızla genişletmeyi sürdürüyor. Şimdi de marka, uygun fiyatlı C serisinin yeni üyeleri Nokia C110 ve Nokia C300'ü tanıttı. Peki 100 dolara yakın fiyatla satışa çıkacak telefonlar beraberinde neler getiriyor? İşte Nokia C110 ve C300'ün özellikleri ve fiyatı.

Bütçe telefonları Nokia C110 ve C300 tanıtıldı

Nokia C110, ön tarafta HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,3 inç LCD ekrandan destek alıyor. Diğer tarafta Nokia C300 ise, aynı çözünürlüğe ve yenileme hızına sahip 6,52 inçlik bir LCD ekran ile vitrine çıkacak. Kaputun altında ise Nokia C110, gücünü MediaTek Helio P22 platformundan alırken, C300 modelinde Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti bulunacak.

Her iki telefon 3 GB RAM ve microSD yuvası aracılığıyla genişletilebilen 32 GB depolama ile ile sunuluyor. Pil kapasitesi ise C110'da 3.000 mAh (5W şarj) ve C300'de 4.000 mAh (10W şarj) olarak yer verilmiş. Ayrıca bütçe telefonlarının Android 12, 3,5mm kulaklık jakı, IP52 (Su ve Toz sıçramalarına karşı dayanıklı), polikarbonat çerçeve ve kapak tasarımına sahip olduğu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümüne gelecek olursak, Nokia C110'ün ön tarafında görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP, arkasında ise bir adet 13MP kamera ve bir LED flaş bulunuyor. C300'de ise 13MP birincil, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kamera konumlandırılmış. Ayrıca C300, kardeşine kıyasla 8MP selfie kamerasına sahip.

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Paylaşılan detaylara göre Nokia C110, yalnızca gri renk seçeneğiyle 99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Üst model C300 ise, mavi renk seçeneği ve 139 dolar fiyatla vitrine çıkacak. Bu ayın sonlarında satışa sunulacak her iki modelin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz açıklanmadı.

Nokia C110 özellikleri

Ekran: 6.3 inç, LCD, HD+, 60Hz

6.3 inç, LCD, HD+, 60Hz İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 Bellek: 3GB

3GB Depolama: 32GB (Genişletilebilir)

32GB (Genişletilebilir) Arka Kamera: 13MP (ana)

13MP (ana) Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 3.000mA (5W hızlı şarj)

3.000mA (5W hızlı şarj) Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, Çift SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, Çift SIM İşletim sistemi: Android 12

Android 12 Boyutlar: 151 x 71.5 x 7.3 mm

151 x 71.5 x 7.3 mm Ağırlık: 175 gram

Nokia C300 özellikleri

Ekran: 6.52 inç, LCD, HD+, 60Hz

6.52 inç, LCD, HD+, 60Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 Bellek: 3GB

3GB Depolama: 32GB (Genişletilebilir)

32GB (Genişletilebilir) Arka Kamera: 13MP (ana), 2MP (derinlik), 2MP (Makro)

13MP (ana), 2MP (derinlik), 2MP (Makro) Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 4.000mA (10W hızlı şarj)

4.000mA (10W hızlı şarj) Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, Çift SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, Çift SIM İşletim sistemi: Android 12

Android 12 Boyutlar: 154.2 x 74.5 x 7.7 mm

154.2 x 74.5 x 7.7 mm Ağırlık: 183 gram

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Nokia C110 ve C300 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri