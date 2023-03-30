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    Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Karşınızda Pure UI

    Nokia markası yeni bir kullanıcı arayüzü tasarım dili tanıttı. Pure UI adı verilen arayüz hem şirketin akıllı telefonlarında hem de diğer tüketici elektroniği cihazlarında kullanılacak.
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    Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Pure UI Tam Boyutta Gör

    Nokia tasarım ekibi "Pure UI" adı verilen yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı. Şirket duyurusunu yaptığı yeni arayüzü, Nokia akıllı telefonların yanı sıra piyasaya sürmeyi planladığı diğer tüketici elektroniği cihazlarında kullanmayı planlıyor.

    Pure UI yeni renkler, tipografi, animasyonlar, illüstrasyonlar ve diğer görsel tasarım öğelerine sahip. Sade ve minimalist çizgide olan arayüze ilk bakışta bile farklı çözümlere entegre edilebilecek esneklikte olduğunu fark edebiliyorsunuz.

    Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Pure UI Tam Boyutta Gör

    Örneğin, Nokia tasarımcıları tarafından çizilen düğmeler akıllı telefon arayüzünün yanı sıra bir akıllı ev uygulaması ve hatta bir web sitesinde de rahatlıkla kullanılabilir. Tasarımda beyazın yanı sıra mavi ve mavinin tonlarına ağırlık verilmiş.

    Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Pure UI Tam Boyutta Gör

    Saf Android'den Pure UI'a geçiş

    Yeni tasarımın en önemli bileşeni ince, standart ve kalın formda mevcut olan ve tüm arayüz öğelerinde kullanıldığını gördüğümüz Nokia Pure yazı tipi olarak öne çıkıyor. Tasarımcılar ayrıca oldukça yumuşak ve hafif görünen birçok yeni ikon hazırladı.

    Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Pure UI Tam Boyutta Gör

    Nokia'nın yeni kullanıcı arayüzünün karanlık modu destekliyor. Yayınlanan görüntülerde, Pure UI'ın yalnızca akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda akıllı saatlerde, web sitelerinde ve akıllı ev cihazlarında da rahatlıkla kullanılabileceğini görüyoruz.

    Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Pure UI Tam Boyutta Gör

    Nokia'nın şimdiye kadar Android işletim sisteminin standart arayüzünü kullanmayı tercih ettiğini hatırlatalım. Şirket yeni tasarım dilini gösterse de Pure UI'yi cihazlarında ne zaman kullanılmaya başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

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