Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Karşınızda Pure UI

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Nokia tasarım ekibi "Pure UI" adı verilen yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı. Şirket duyurusunu yaptığı yeni arayüzü, Nokia akıllı telefonların yanı sıra piyasaya sürmeyi planladığı diğer tüketici elektroniği cihazlarında kullanmayı planlıyor.

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Pure UI yeni renkler, tipografi, animasyonlar, illüstrasyonlar ve diğer görsel tasarım öğelerine sahip. Sade ve minimalist çizgide olan arayüze ilk bakışta bile farklı çözümlere entegre edilebilecek esneklikte olduğunu fark edebiliyorsunuz.

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Örneğin, Nokia tasarımcıları tarafından çizilen düğmeler akıllı telefon arayüzünün yanı sıra bir akıllı ev uygulaması ve hatta bir web sitesinde de rahatlıkla kullanılabilir. Tasarımda beyazın yanı sıra mavi ve mavinin tonlarına ağırlık verilmiş.

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Saf Android'den Pure UI'a geçiş

Yeni tasarımın en önemli bileşeni ince, standart ve kalın formda mevcut olan ve tüm arayüz öğelerinde kullanıldığını gördüğümüz Nokia Pure yazı tipi olarak öne çıkıyor. Tasarımcılar ayrıca oldukça yumuşak ve hafif görünen birçok yeni ikon hazırladı.

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Nokia'nın yeni kullanıcı arayüzünün karanlık modu destekliyor. Yayınlanan görüntülerde, Pure UI'ın yalnızca akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda akıllı saatlerde, web sitelerinde ve akıllı ev cihazlarında da rahatlıkla kullanılabileceğini görüyoruz.

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Nokia'nın şimdiye kadar Android işletim sisteminin standart arayüzünü kullanmayı tercih ettiğini hatırlatalım. Şirket yeni tasarım dilini gösterse de Pure UI'yi cihazlarında ne zaman kullanılmaya başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

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Nokia yeni kullanıcı arayüzü tasarım dilini tanıttı: Pure UI