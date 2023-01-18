Fiyatıyla dikkat çeken Nokia C12, Android 12 Go ile birlikte duyuruldu

Nokia C12 özellikleri
- İşlemci: 8 çekirdekli Unisoc SC9863A
- Ekran: 6,3 inç HD+
- Bellek: 2 GB
- Depolama: 64 GB
- Kamera: 8 MP arka, 5 MP ön kamera
- Pil: 3000mAh
- İşletim sistemi: Android Go 12
Nokia C12, Android Go işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkıyor. Çok daha hafifletilmiş bir Android sürümü olan Android Go işletim sistemi, bu telefonun daha pürüzsüz çalışmasını hedefliyor. Spesifikasyonlar tarafındaysa Nokia C12, HD+ çözünürlüklü damla çentikli 6,3 inçlik bir ekran ile geliyor. Telefonda bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor ve cihaz bunun yerine 5 MP ön kamera ile yüz kilidi özelliğini sunuyor.
Nokia C12 fiyatı
Nokia C12, 119 euro fiyat etiketi taşıyor ve Dark Cyan, Charcoal ve Light Mint renk seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. Telefon ilk olarak Almanya ve Avusturya'da satışa sunulacak. Bir süre sonra ise telefon diğer pazarlarda da satışa sunulacak.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/01/18/nokia-c12-with-android-12-go-launched-in-europe/ https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-c-12/specs?sku=286791567 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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