Fiyatıyla dikkat çeken Nokia C12, Android 12 Go ile birlikte duyuruldu

Tam Boyutta Gör Nokia, Avrupa pazarı için ürün gamına uygun fiyatlı Nokia C12 modelini ekledi. Nokia C12, firmanın bütçe dostu C serisine ekleniyor. Öte yandan firma bu seriye en sonra 2021’de piyasaya sürdüğü C10 modelini eklemişti. Yeni C12 modelini bu ürünün ardılı olarak düşünebiliriz.

Nokia C12 özellikleri

İşlemci : 8 çekirdekli Unisoc SC9863A

: 8 çekirdekli Unisoc SC9863A Ekran : 6,3 inç HD+

: 6,3 inç HD+ Bellek : 2 GB

: 2 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Kamera : 8 MP arka, 5 MP ön kamera

: 8 MP arka, 5 MP ön kamera Pil : 3000mAh

: 3000mAh İşletim sistemi: Android Go 12

Nokia C12, Android Go işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkıyor. Çok daha hafifletilmiş bir Android sürümü olan Android Go işletim sistemi, bu telefonun daha pürüzsüz çalışmasını hedefliyor. Spesifikasyonlar tarafındaysa Nokia C12, HD+ çözünürlüklü damla çentikli 6,3 inçlik bir ekran ile geliyor. Telefonda bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor ve cihaz bunun yerine 5 MP ön kamera ile yüz kilidi özelliğini sunuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun arkasında ise LED flaş ile desteklenen 8 MP’lik bir kamera yer alıyor. Arka kapağın dokulu tasarımı da yine cihazın öne çıkan özelliklerinden. Nokia C12, IP52 sertifikasıyla toza ve su sıçramasına karşı koruma sağlarken gerekli kas gücünü ise 1.6 GHz sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A yongasından elde ediyor. 2 GB RAM ve 64 GB dahili artırılabilir depolama alanıyla gelen telefon için Nokia, iki yıl boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemeleri sözünü veriyor. Telefonun ihtiyaç duyduğu enerji ise çıkartılabilir 3000mAh batarya ile sağlanıyor.

Nokia C12 fiyatı

Nokia C12, 119 euro fiyat etiketi taşıyor ve Dark Cyan, Charcoal ve Light Mint renk seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. Telefon ilk olarak Almanya ve Avusturya'da satışa sunulacak. Bir süre sonra ise telefon diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Uygun fiyatlı Nokia C12 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı