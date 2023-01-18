Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fiyatıyla dikkat çeken Nokia C12, Android 12 Go ile birlikte duyuruldu

    Nokia, Avrupa pazarı için ürün gamına uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon ekledi. Nokia C12, fiyatıyla dikkatleri çekmeyi başarırken Android 12 Go işletim sistemi ile hafif bir deneyimi hedefliyor.
    Oy Ver
    Uygun fiyatlı Nokia C12 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nokia, Avrupa pazarı için ürün gamına uygun fiyatlı Nokia C12 modelini ekledi. Nokia C12, firmanın bütçe dostu C serisine ekleniyor. Öte yandan firma bu seriye en sonra 2021’de piyasaya sürdüğü C10 modelini eklemişti. Yeni C12 modelini bu ürünün ardılı olarak düşünebiliriz.

    Nokia C12 özellikleri

    • İşlemci: 8 çekirdekli Unisoc SC9863A
    • Ekran: 6,3 inç HD+
    • Bellek: 2 GB
    • Depolama: 64 GB
    • Kamera: 8 MP arka, 5 MP ön kamera
    • Pil: 3000mAh
    • İşletim sistemi: Android Go 12

    Nokia C12, Android Go işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkıyor. Çok daha hafifletilmiş bir Android sürümü olan Android Go işletim sistemi, bu telefonun daha pürüzsüz çalışmasını hedefliyor. Spesifikasyonlar tarafındaysa Nokia C12, HD+ çözünürlüklü damla çentikli 6,3 inçlik bir ekran ile geliyor. Telefonda bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyor ve cihaz bunun yerine 5 MP ön kamera ile yüz kilidi özelliğini sunuyor.

    Uygun fiyatlı Nokia C12 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun arkasında ise LED flaş ile desteklenen 8 MP’lik bir kamera yer alıyor. Arka kapağın dokulu tasarımı da yine cihazın öne çıkan özelliklerinden. Nokia C12, IP52 sertifikasıyla toza ve su sıçramasına karşı koruma sağlarken gerekli kas gücünü ise 1.6 GHz sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A yongasından elde ediyor. 2 GB RAM ve 64 GB dahili artırılabilir depolama alanıyla gelen telefon için Nokia, iki yıl boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemeleri sözünü veriyor. Telefonun ihtiyaç duyduğu enerji ise çıkartılabilir 3000mAh batarya ile sağlanıyor.

    Nokia C12 fiyatı

    Nokia C12, 119 euro fiyat etiketi taşıyor ve Dark Cyan, Charcoal ve Light Mint renk seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. Telefon ilk olarak Almanya ve Avusturya'da satışa sunulacak. Bir süre sonra ise telefon diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/01/18/nokia-c12-with-android-12-go-launched-in-europe/ https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-c-12/specs?sku=286791567
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız