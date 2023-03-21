Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çıkarılabilir bataryalı Nokia C12 Pro tanıtıldı: 85 dolar fiyatı var

    HMD Global, Ocak ayında piyasaya sürdüğü giriş seviyesi Nokia C12'nin Pro versiyonunu çıkardı. Nokia C12 Pro önceki modelin özelliklerini korurken daha büyük bir çıkarılabilir pille geliyor.
    Oy Ver
    Nokia C12 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    HMD Global hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ocak ayında Nokia C12 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket bugün ise cihazın Pro versiyonunu duyurdu. Nokia C12 Pro, orijinal modelle aynı özelliklere sahip ancak 4.000 mAh gibi daha büyük bir çıkarılabilir pille geliyor.

    Akıllı telefon, üzerinde 5 megapiksel selfie kamerası için gözyaşı damlası şeklinde bir çentik bulunan 6.3 inç HD+ ekrana sahip. Arka panelinde tek bir 8 megapiksel kamera ve LED flaş yer alıyor. Cihaz Unisoc 9863A1 yonga seti ile güçlendirilmiş olarak karşımıza çıktı.

    Nokia C12 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nokia C12 Pro'nun 2/3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim. Android 12 Go Edition ile kutudan çıkan akıllı telefon için iki yıl boyunca sürecek üç aylık güvenlik güncellemeleri vaat ediliyor. Nokia C12 Pro koyu mavi, açık nane ve kömür siyahı renklerinde sunulacak.

    Nokia C12 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Nokia C12 Pro Özellikleri:

    • Ekran: 6.3 inç, HD+
    • İşlemci: 8 çekirdekli Unisoc 9863A1
    • Bellek: 2/3 GB
    • Depolama: 64 GB
    • Kamera: 8 MP (arka), 5 MP (ön)
    • Pil: 4.000 mAh
    • Yazılım: Android 12 Go Edition

    Nokia C12 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Nokia C12 Pro Fiyatı:

    • 2/64 GB - 85 dolar
    • 3/64 GB - 90 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone hangi ülkeye ait olduğunu öğrenme lwb ne demek bilecik insanı nasıldır normal mesajdan engellendiğimi nasıl anlarım sislon şikayet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız