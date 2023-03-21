Çıkarılabilir bataryalı Nokia C12 Pro tanıtıldı: 85 dolar fiyatı var

Akıllı telefon, üzerinde 5 megapiksel selfie kamerası için gözyaşı damlası şeklinde bir çentik bulunan 6.3 inç HD+ ekrana sahip. Arka panelinde tek bir 8 megapiksel kamera ve LED flaş yer alıyor. Cihaz Unisoc 9863A1 yonga seti ile güçlendirilmiş olarak karşımıza çıktı.
Nokia C12 Pro Özellikleri:
- Ekran: 6.3 inç, HD+
- İşlemci: 8 çekirdekli Unisoc 9863A1
- Bellek: 2/3 GB
- Depolama: 64 GB
- Kamera: 8 MP (arka), 5 MP (ön)
- Pil: 4.000 mAh
- Yazılım: Android 12 Go Edition
Nokia C12 Pro Fiyatı:
- 2/64 GB - 85 dolar
- 3/64 GB - 90 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)