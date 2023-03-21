Çıkarılabilir bataryalı Nokia C12 Pro tanıtıldı: 85 dolar fiyatı var

HMD Global hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ocak ayında Nokia C12 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket bugün ise cihazın Pro versiyonunu duyurdu. Nokia C12 Pro, orijinal modelle aynı özelliklere sahip ancak 4.000 mAh gibi daha büyük bir çıkarılabilir pille geliyor.

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Akıllı telefon, üzerinde 5 megapiksel selfie kamerası için gözyaşı damlası şeklinde bir çentik bulunan 6.3 inç HD+ ekrana sahip. Arka panelinde tek bir 8 megapiksel kamera ve LED flaş yer alıyor. Cihaz Unisoc 9863A1 yonga seti ile güçlendirilmiş olarak karşımıza çıktı.

Tam Boyutta Gör Nokia C12 Pro'nun 2/3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile sunulduğunu belirtelim. Android 12 Go Edition ile kutudan çıkan akıllı telefon için iki yıl boyunca sürecek üç aylık güvenlik güncellemeleri vaat ediliyor. Nokia C12 Pro koyu mavi, açık nane ve kömür siyahı renklerinde sunulacak.

Nokia C12 Pro Özellikleri:

Ekran: 6.3 inç, HD+

6.3 inç, HD+ İşlemci: 8 çekirdekli Unisoc 9863A1

8 çekirdekli Unisoc 9863A1 Bellek: 2/3 GB

2/3 GB Depolama: 64 GB

64 GB Kamera: 8 MP (arka), 5 MP (ön)

8 MP (arka), 5 MP (ön) Pil: 4.000 mAh

4.000 mAh Yazılım: Android 12 Go Edition

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Nokia C12 Pro Fiyatı:

2/64 GB - 85 dolar

3/64 GB - 90 dolar

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