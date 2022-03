Nokia C21 ve Nokia C21 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

HMD Global ürün yelpazesine iki yeni Nokia akıllı telefon daha ekledi. Şirket, 2022 Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında Nokia C21 ve Nokia C21 Plus'ı resmen tanıttı. Her iki model de Unisoc SC9863A yonga seti ve Android 11 Go Edition işletim sistemiyle geliyor.

Akıllı telefonlarda 1600 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inç LCD ekran mevcut. Buna ek olarak LTE (Cat. 4), Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, MicroUSB 2.0 bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi ile karşımıza çıktıklarını belirtelim.

Nokia C21'in 2/3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu görüyoruz. Cihazda 3.000 mAh pil, 8 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel selfie kamerası var. Hafızası microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebiliyor.

Plus modelinde iki farklı batarya var

Nokia C21 Plus modelinde 2/3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama konfigüasyonuna ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip bir varyant daha bulunuyor. Akıllı telefonda 4.000 mAh pile yer verilmiş ancak 4 GB RAM'li model 5.050 mAh pil içeriyor.

Cihazın diğer özelliklerini 5 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel + 2 megapiksel sensörlü çift ana kamera ve IP52 dayanıklılık sertifikası olarak sıralayabiliriz. Bu modelde de yine microSD kart desteği var.

Nokia C21, Mart ayının sonunda Avrupa'da 100 euro fiyatla satışa çıkacak. Nokia C21 Plus ise Nisan ayından itibaren yine Avrupa ülkelerinde 120 euro fiyatla tüketicilere sunulacak.

Nokia C21 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.5 inç LCD, 1600 x 720 piksel

6.5 inç LCD, 1600 x 720 piksel İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A RAM: 2/3 GB

2/3 GB Depolama: 32 GB (microSD desteği)

32 GB (microSD desteği) İşletim sistemi: Android 11 (Go Edition)

Android 11 (Go Edition) Arka kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 3.000 mAh

3.000 mAh Bağlantı: LTE (Cat. 4), Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, Micro-USB 2.0, kulaklık girişi

LTE (Cat. 4), Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, Micro-USB 2.0, kulaklık girişi Boyutlar: 170 x 77.9 x 8.8 mm

170 x 77.9 x 8.8 mm Ağırlık: 195 gr

195 gr Fiyat: 100 euro

Nokia C21 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.5 inç LCD, 1600 x 720 piksel

6.5 inç LCD, 1600 x 720 piksel İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A RAM: 2/3/4 GB

2/3/4 GB Depolama: 32/64 GB (microSD desteği)

32/64 GB (microSD desteği) İşletim sistemi: Android 11 (Go Edition)

Android 11 (Go Edition) Arka kamera: 13 + 2 megapiksel

13 + 2 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 4.000 mAh, 5.050 mAh (4+64 GB'lık versiyon)

4.000 mAh, 5.050 mAh (4+64 GB'lık versiyon) Bağlantı: LTE (Cat. 4), Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, Micro-USB 2.0, kulaklık girişi

LTE (Cat. 4), Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, Micro-USB 2.0, kulaklık girişi Boyutlar: 165 x 75.9 x 8.55 mm

165 x 75.9 x 8.55 mm Ağırlık: 178 gram (4000 mAh versiyon), 191 gram (5050 mAh versiyon)

178 gram (4000 mAh versiyon), 191 gram (5050 mAh versiyon) Fiyat: 120 euro

