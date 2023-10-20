Nokia'da kan kaybı: Toplu işten çıkarmalar başladı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bir dönemin lider telefon üreticilerinden Nokia, pazarın en önemli isimlerinden biri olsa da yerini rakiplerine kaptırdı. Günümüzde ise teknoloji devi, faaliyetlerine telekomünikasyon şirketi olarak devam ediyor. Ancak 5G ekipman satışlarındaki yavaşlama, şirkete önemli bir darbe vurabilir. Bugün çok büyük bir işten çıkarmanın yolda olduğu açıklandı.

Nokia'da kayıplar başladı

Aktarıldığı kadarıyla Nokia, şirket giderlerini düşürmek için büyük bir toplu işten çıkarma hareketine hazırlanıyor. Bugün yaptığı açıklamada CEO Pekka Lundmark, Kuzey Amerika'daki 5G ekipman satışlarının yüzde 40 düştüğünü ve diğer pazarlardaki büyüme döneminin sona erdiğini belirtti. Bunu dengelemek için marka, yaklaşık 14 bin çalışanı ile yolları ayıracak.

Bu rakam, şirketin toplam iş gücünün yüzde 15'inden fazlasını oluşturuyor. Ancak görünen o ki 2024 sonuna kadar 400 milyon euro, 2025'te ise 300 milyon euro daha tasarruf sağlayacak. Bildiğiniz gibi 5G'nin otomasyon ve bağlantı teknolojileri başta olmak üzere bir devrim olması bekleniyordu. Ancak sürücüsüz araçlar, sağlık ve mühendislik alanlarındaki işler için benimsenmekte yavaş kaldı.

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Günümüzde ise ABD, Nokia ve diğer ekipman sağlayıcısı Ericsson için en büyük pazarlardan biri konumunda. Her iki şirket önümüzdeki çeyrekte mevsimsel bir iyileşme bekliyor ancak genel belirsizlik 2024'te de devam edecek. Öyle ki Nokia, şirketin halen orta ve uzun vadeli pazara inandığını ancak ne zaman toparlanacağını "bilmediğini" belirtti.

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