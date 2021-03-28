Nokia'da önemli ayrılık: Juho Sarvikas görevi bıraktı

Tam Boyutta Gör

HMD Global, Nokia akıllı telefonların global pazarda yeniden canlanmasında kritik rol oynayan çok önemli bir figürü kaybetti. Şirketin baş ürün sorumlusu Juho Sarvikas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Finlandiyalı şirketten ayrıldığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Yeni Nokia akıllı telefonların lansman tarihi belli oldu

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Pad 5 gecikecek: İşte yeni detaylar"

Deneyimli yönetici 15 yıldır Nokia ve HMD Global'de görev yapıyordu. 2020'nin Haziran ayı itibarıyla HMD Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı olarak atandı. Daha önce Hong Kong'da yaşayan Sarvikas, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Önümüzdeki ay üç yeni Nokia telefon geliyor

Juho, mobil servis sağlayıcıları ve ekosistem ortaklarıyla ilişkiler kurmanın yanı sıra pazardaki Nokia ürün serisini genişletmekten de sorumluydu. Eski HMD Global yöneticisi şirketten ayrıldıktan sonra kariyerine nasıl bir yön vereceğini henüz açıklamadı.

Juho Sarvikas'ın 8 Nisan 2021'de düzenlenecek etkinliğe katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. HMD Global söz konusu tarihte kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedefleyen en az üç yeni Nokia akıllı telefon duyurmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.