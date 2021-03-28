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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia'da önemli ayrılık: Juho Sarvikas görevi bıraktı

    HMD Global'in üst düzey yöneticilerinden Juho Sarvikas, şirketten ayrıldığını duyurdu. Deneyimli yönetici Nokia akıllı telefonların global pazarda yeniden canlanmasında önemli rol oynamıştı.
    28 Mart 2021, 16:00 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia'da önemli ayrılık: Juho Sarvikas görevi bıraktı
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    HMD Global, Nokia akıllı telefonların global pazarda yeniden canlanmasında kritik rol oynayan çok önemli bir figürü kaybetti. Şirketin baş ürün sorumlusu Juho Sarvikas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Finlandiyalı şirketten ayrıldığını duyurdu.

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    Deneyimli yönetici 15 yıldır Nokia ve HMD Global'de görev yapıyordu. 2020'nin Haziran ayı itibarıyla HMD Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı olarak atandı. Daha önce Hong Kong'da yaşayan Sarvikas, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

    Önümüzdeki ay üç yeni Nokia telefon geliyor

    Juho, mobil servis sağlayıcıları ve ekosistem ortaklarıyla ilişkiler kurmanın yanı sıra pazardaki Nokia ürün serisini genişletmekten de sorumluydu. Eski HMD Global yöneticisi şirketten ayrıldıktan sonra kariyerine nasıl bir yön vereceğini henüz açıklamadı.

    Juho Sarvikas'ın 8 Nisan 2021'de düzenlenecek etkinliğe katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. HMD Global söz konusu tarihte kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıları hedefleyen en az üç yeni Nokia akıllı telefon duyurmayı planlıyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkgamer_gs (Burak Büyükkaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    HMD ile geri dönen Nokia ivmeyi devam ettiremedim ve şu an da gerçekten inovatif bir ürün ile çıkmadıkları müddetçe pazarda yer almaları mümkün değil. Halihazırda Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung gibi oyuncular varken Nokia yenilikçi bir ürün koyamadı.
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