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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor

    Nokia, akıllı televizyon serisini iki yeni modelle genişletmeye hazırlanıyor. 32 ve 50 inç ekranlarla karşımıza çıkacak yeni Nokia TV'lerde Onkyo hoparlörler yer alacak.
    2 hf.
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    Televizyonlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor
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    Hatırlayacağınız üzere Nokia daha önce 43, 55 ve 65 inç boyutlarında üç akıllı TV çıkarmıştı. Şirket şimi de bu seriye iki model daha eklemeye hazırlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek

    Ayrıca Bkz. "Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı"

    Tanıtım görseline bakılırsa resmi lansman 6 Ekim tarihinde, yani tam iki gün sonra gerçekleşecek. Nokia'nın söz konusu etkinlikye 32 ve 50 inç TV'lerini sahneye çıkarması bekleniyor.

    Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Onkyo hoparlör detayı

    Her iki model de kısa süre önce BIS sertifikasyon sürecini geride bıraktı. Şirketin daha önceki televizyonları JBL hoparlörlerle donatılmıştı. Yeni modellerde ise Onkyo hoparlörler yer alacak.

    Büyük ihtimalle 32 inç Nokia akıllı TV, Full HD çözünürlükle gelecek ve serinin en ucuz temsilcisi olacak. 50 inçlik model ise 4K ekranla karşımıza çıkacak.



    https://nokiapoweruser.com/32-inch-50-inch-nokia-smart-tvs-to-be-launched-on-october-6-to-feature-onkyo-speakers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Nokia kısa süre sonra hdm den çıkacak kendi öz verilerine geri dönecek yöneticilerin hatasını mühendislere yüklemeyin durum bildiğiniz gibi değil. Çok yakında Nokia eskisinden daha iyi olarak geri dönüş yapacak. Nokia telefon dışında herşeyi üretecek dev bir teknoloji olma yolunda beklemede sizlerinde sabırlı olmasını dilerim. Nokia mutluluktur iyi günler
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 2 hf. DH Misafiri
    Bu konu hakkındaki detayları nereden biliyorsunuz?
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    DH Misafiri 2 hf.
    Yazık valla canıyorum şu nokia’nın düştüğü duruma allah kimseyi bu duruma düşürmesin
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 hf.
    nokia her alanda yeni gelişmelerle çıkmaya başlıyor artık eski gücü gelecek mi acaba
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    maximus8282 (maximus ) 2 hf.
    Panel sızıntısı ve bulutlanma resimden bile görünüyor.
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    monacomen 2 hf.
    Asıl beklenen televizyon, içinde oyun konsolu, bulut oyun sistemi, android TV'si de olan bir televizyon bu zamanda tüm ihtiyaç bunun üzerine.
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