Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor

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Hatırlayacağınız üzere Nokia daha önce 43, 55 ve 65 inç boyutlarında üç akıllı TV çıkarmıştı. Şirket şimi de bu seriye iki model daha eklemeye hazırlanıyor.

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Tanıtım görseline bakılırsa resmi lansman 6 Ekim tarihinde, yani tam iki gün sonra gerçekleşecek. Nokia'nın söz konusu etkinlikye 32 ve 50 inç TV'lerini sahneye çıkarması bekleniyor.

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Onkyo hoparlör detayı

Her iki model de kısa süre önce BIS sertifikasyon sürecini geride bıraktı. Şirketin daha önceki televizyonları JBL hoparlörlerle donatılmıştı. Yeni modellerde ise Onkyo hoparlörler yer alacak.

Büyük ihtimalle 32 inç Nokia akıllı TV, Full HD çözünürlükle gelecek ve serinin en ucuz temsilcisi olacak. 50 inçlik model ise 4K ekranla karşımıza çıkacak.

https://nokiapoweruser.com/32-inch-50-inch-nokia-smart-tvs-to-be-launched-on-october-6-to-feature-onkyo-speakers/

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