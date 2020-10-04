Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor

Haber Editörü
Hatırlayacağınız üzere Nokia daha önce 43, 55 ve 65 inç boyutlarında üç akıllı TV çıkarmıştı. Şirket şimi de bu seriye iki model daha eklemeye hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek
Ayrıca Bkz. "Bütçe dostu Samsung Galaxy A3 Core tanıtıldı"
Tanıtım görseline bakılırsa resmi lansman 6 Ekim tarihinde, yani tam iki gün sonra gerçekleşecek. Nokia'nın söz konusu etkinlikye 32 ve 50 inç TV'lerini sahneye çıkarması bekleniyor.
Onkyo hoparlör detayı
Her iki model de kısa süre önce BIS sertifikasyon sürecini geride bıraktı. Şirketin daha önceki televizyonları JBL hoparlörlerle donatılmıştı. Yeni modellerde ise Onkyo hoparlörler yer alacak.
Büyük ihtimalle 32 inç Nokia akıllı TV, Full HD çözünürlükle gelecek ve serinin en ucuz temsilcisi olacak. 50 inçlik model ise 4K ekranla karşımıza çıkacak.
https://nokiapoweruser.com/32-inch-50-inch-nokia-smart-tvs-to-be-launched-on-october-6-to-feature-onkyo-speakers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS