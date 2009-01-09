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Nokia, N810 WI-MAX'in üretimine son verdi

10 yıl
10,2b
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2
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, N810 WI-MAX'in üretimine son verdi
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Cep telefonu piyasasında en büyük payını elinde tutan Nokia, 9 ay önce piyasaya sürdüğü N810 WI-MAX'in üretimini durdurma kararı aldı.

Finlandiya merkezli firmanın yaptığı açıklamalara göre N810'nun yaşam dönemi artık sona erdiği için böyle bir karar yerinde görülmüştü. Fakat genel olarak teknolojik ürünlerin piyasaya sürüldükten ortalama 1 yıl sonra üretiminin durdurulduğu düşünülürse kafalarda bazı soru işaretleri kalmıyor değil. Zira bazı uzmanlar Blue-Ray, HD DVD mücadelesinde olduğu gibi WI-MAX'in, LTE (4G) alt yapısı karşısında savaşı kaybetmeye başladığına kanaat getirdi.


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urfabirecik 10 yıl
Nokia N810 kullanicisi olarak uzuldum. Bence cok guzel bir cihaz.
Ama bana kalirsa Nokia baslattigi ve ciddi destek verdigi Maemo isletim sistemini baska cihazlarda devam ettirecektir...
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ariftanis 10 yıl
saten turkiyede tutulan bir ürün olamadi
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