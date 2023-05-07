2022'nin en zor tamir edilen telefonları belli oldu: İşte liste

2022 yılının en zor tamir edilen akıllı telefonları belli oldu
Paylaşılan listenin ilk üç sıralamasına baktığımızda, 2022 yılında en kolay onarılabilen telefonlar sırasıyla Motorola Moto G7, Samsung Galaxy A40 2019 ve Galaxy S22 Ultra oldu. Sıralamanın devamında ise, iPhone 11 Pro Max, iPhone 13, Poco M3, OnePlus Nord 2 5G, iPhone 14, POCO F3 ve iPhone 12 yer alıyor.
Listenin diğer tarafında geçtiğimizde, onarımı en zor telefon 60,3 dakika tamir süresi ile Google Pixel 7 (2022) oldu. Listenin devamında yer alan diğer modeller ise şu şekilde: Galaxy Note 10, Apple iPhone SE 3, Redmi Note 7, Xiaomi Mi 9 2019, Huawei P30 Pro, Redmi Note 11 Pro, Google Pixel 3a XL, Galaxy A72 2021 ve Galaxy A53 5G 2021.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah