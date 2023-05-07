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    2022'nin en zor tamir edilen telefonları belli oldu: İşte liste

    Electronics Hub, 2022 yılının en kolay ve en zor tamir edilen akıllı telefon modellerini açıkladı. Samsung, rakibi Apple'ı geride bırakarak en tamir dostu akıllı telefon markası oldu.
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    2022'nin en zor tamir edilen telefonları belli oldu: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefon devleri, cihazların pil değişimi dahil olmak üzere onarım sürecini kolaylaştıracak çeşitli adımlar atmaya başladı. Şimdi Electronics Hub yapılan yeni bir araştırmada, 2022 yılının en kolay ve en zor tamir edilen akıllı telefonları belli oldu. Peki cihazların ortalama onarım süreleri ve kolaylığını konu alan araştırmada lider kim oldu? Gelin hep beraber bakalım.

    2022 yılının en zor tamir edilen akıllı telefonları belli oldu

    Paylaşılan listenin ilk üç sıralamasına baktığımızda, 2022 yılında en kolay onarılabilen telefonlar sırasıyla Motorola Moto G7, Samsung Galaxy A40 2019 ve Galaxy S22 Ultra oldu. Sıralamanın devamında ise, iPhone 11 Pro Max, iPhone 13, Poco M3, OnePlus Nord 2 5G, iPhone 14, POCO F3 ve iPhone 12 yer alıyor. 

    2022'nin en zor tamir edilen telefonları belli oldu: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacak olursak evde onarım kolaylığı söz konusu olduğunda Samsung, 2013 ve 2014 yıllarında liderliği elinde bulunduruyordu. Devam eden yıllarda bu liderliği Google, Motorola, Apple ve Xiaomi gibi markalara kaptıran Koreli dev, 2022 yılında en büyük rakibi Apple'ı geride bırakarak lider konumunu geri kazandı.

    Listenin diğer tarafında geçtiğimizde, onarımı en zor telefon 60,3 dakika tamir süresi ile Google Pixel 7 (2022) oldu. Listenin devamında yer alan diğer modeller ise şu şekilde: Galaxy Note 10, Apple iPhone SE 3, Redmi Note 7, Xiaomi Mi 9 2019, Huawei P30 Pro, Redmi Note 11 Pro, Google Pixel 3a XL, Galaxy A72 2021 ve Galaxy A53 5G 2021.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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