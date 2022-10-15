Nokia, Oppo'yu teknoloji çalmakla suçlamıştı: Çinli şirketten açıklama geldi

Mahkeme koridorlarına taşınan anlaşmazlığın Oppo'nun Avustralya'daki faaliyetlerini sıkıntıya sokabileceği bildirilmişti. Suçlanan taraf nihayet yorum yaptı. Bir Oppo sözcüsü konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Şu ana kadar Avustralya'da OPPO'ya karşı herhangi bir yasal işlem başlatıldığına dair bir bildirim almadık. Bu davadan etkilenen ürünlerin satış ve pazarlamasının geçici olarak durdurulduğu Almanya dışındaki tüm pazarlarda normal şekilde faaliyet göstermeye devam ediyoruz.
Nokia ile proaktif bir şekilde müzakere ediyoruz ve bu meselenin adil bir şekilde çözüme kavuşması için özenle çalışmaya devam edeceğiz."
Oppo ve OnePlus cihazlar Almanya'da yasaklandı
Finlandiyalı şirket Almanya'da iki dava kazandı. Nokia lehine verilen kararların ardından Almanya'da Oppo ve OnePlus markalarının akıllı telefon ve akıllı saat satışları durduruldu. Aynı yasak Avustralya için de söz konusu olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım