Nokia, Oppo'yu teknoloji çalmakla suçlamıştı: Çinli şirketten açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Nokia geçtiğimiz hafta patent ihlali gerekçesiyle Oppo'yu mahkemeye vermişti. Finlandiyalı şirket Avustralya'da açtığı davada Çinli markayı 4G ve 5G teknolojilerini kapsayan SEP (Service Enablement Platform) patentini ihlal etmekle suçladı.

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Mahkeme koridorlarına taşınan anlaşmazlığın Oppo'nun Avustralya'daki faaliyetlerini sıkıntıya sokabileceği bildirilmişti. Suçlanan taraf nihayet yorum yaptı. Bir Oppo sözcüsü konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Şu ana kadar Avustralya'da OPPO'ya karşı herhangi bir yasal işlem başlatıldığına dair bir bildirim almadık. Bu davadan etkilenen ürünlerin satış ve pazarlamasının geçici olarak durdurulduğu Almanya dışındaki tüm pazarlarda normal şekilde faaliyet göstermeye devam ediyoruz.

Nokia ile proaktif bir şekilde müzakere ediyoruz ve bu meselenin adil bir şekilde çözüme kavuşması için özenle çalışmaya devam edeceğiz."

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Oppo ve OnePlus cihazlar Almanya'da yasaklandı

Finlandiyalı şirket Almanya'da iki dava kazandı. Nokia lehine verilen kararların ardından Almanya'da Oppo ve OnePlus markalarının akıllı telefon ve akıllı saat satışları durduruldu. Aynı yasak Avustralya için de söz konusu olabilir.

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