Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Shrek, 4K formatında yayınlanacak

    DreamWorks Animation'ın popüler çizgi filmi Shrek, Mayıs ayındaki 20. yıl dönümü için 4K Ultra HD, Blu-ray ve dijital formatta geliyor.
    14 Mart 2021, 20:00 (1 gün)
    2,4b
    7
    1
    Sinema ve Dizi
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Shrek, 4K formatında yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör

    DreamWorks, yakında 4K Ultra HD ve Blu-ray olarak popüler çizgi film "Shrek" in güncellenmiş bir versiyonunu yayınlayacağını duyurdu . Etkinlik, 11 Mayıs'ta gerçekleşecek olan projenin 20. yıldönümüne denk gelecek şekilde planlandı.

    Ayrıca Bkz. "Chrome'daki görüntülü görüşme kalitesi, AV1 codec bileşeni sayesinde artacak"

    Oscar ödülü almıştı

    Shrek'in özel baskısı fiziksel medyada ve dijital hizmetlerde yayınlanacak. Dört saatten fazla ek materyal olacağı açıklandı. En İyi Animasyon dalında ilk Akademi Ödülü'nü kazanmakla kalmayıp, animasyon filminin prömiyerini yaklaşık 20 yıl önce Cannes Film Festivali'nde yaptığını da belirtmeden geçmeyelim.

    Shrek, 4K formatında yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör

    Shrek'in yenilenmiş versiyonu, karakterler hakkında on yüksek kaliteli kısa filmin yanı sıra, Çizmeli Kedi hakkında beş bölüm, karakterler hakkında ek videolar ve çok daha fazlasını içerecek.



    https://collider.com/shrek-digital-4k-bluray-release-date-details/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Boşverin 4K'yı Shrek 5'i çıkarmaya odaklanın.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 sa. Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu 11 sa. Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu 11 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı 12 sa. Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film" 12 sa. Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor 12 sa. Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor 13 sa. Huawei yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi 13 sa. 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu 14 sa. GeForce Now by Game+'ın betası sonlandı, tüm kullanıcıların erişimine açıldı 14 sa. HTC Wildfire E3 tanıtıldı: İşte fiyatı 15 sa. Zack Snyder’s Justice League'in son fragmanı yayınlandı 1 gün SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak? 1 gün Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti 1 gün Portakal kabuğundan bardak yapan otomat 1 gün Temel Kotil: “Milli Muharip Uçak 2025’te ilk uçuşunu yapacak ve 2029’da envantere girecek” 1 gün Lexar NM620 NVMe SSD’sini duyurdu 1 gün AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 16: Serenity 1 gün RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor 1 gün Mobil oyunculara hitap eden en iyi cep telefonu - Asus Rog Phone 5 Ultimate! 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Shrek, 4K formatında yayınlanacak Sonraki Xiaomi süper sessiz bir klima çıkardı 1 gün Google, gizli modda bile kullanıcıları izlediğini iddia eden davadan kurtulamadı 1 gün Rakiplerin çoğalması, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini zayıflattı 1 gün Netflix'in yeni yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" için ilk video paylaşıldı 1 gün Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak 1 gün Bitcoin ilk kez 60 bin dolar sınırını geçti 1 gün Yeni Nokia akıllı telefonların lansman tarihi belli oldu 1 gün Aprilia Tuono 660 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Xbox Series X/S sahipleri geriye uyumlulukla çalışan Bethesda oyunlarının FPS'lerini ikiye katlayabilecek 1 gün Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir 1 gün Adobe Photoshop yazılımı Apple M1 için resmen yayınlandı 1 gün Film sektörünün en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin 2020 adayları belli oldu: Netflix zirvede 1 gün Yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi: "MCU için büyük adım" 1 gün AirPods 3 modelinden yeni bir görsel sızdırıldı 1 gün Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün realme 8 serisi 24 Mart tarihinde tanıtılıyor 2 gün 2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor 2 gün Yeni Batman filminin çekimleri tamamlandı: 2022'de yayınlanıyor 2 gün God of War stüdyosu, "duyurulmamış bir oyun" için yeni ekip arkadaşları arıyor 2 gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz” Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız