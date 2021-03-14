Shrek, 4K formatında yayınlanacak

DreamWorks, yakında 4K Ultra HD ve Blu-ray olarak popüler çizgi film "Shrek" in güncellenmiş bir versiyonunu yayınlayacağını duyurdu . Etkinlik, 11 Mayıs'ta gerçekleşecek olan projenin 20. yıldönümüne denk gelecek şekilde planlandı.
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Oscar ödülü almıştı
Shrek'in özel baskısı fiziksel medyada ve dijital hizmetlerde yayınlanacak. Dört saatten fazla ek materyal olacağı açıklandı. En İyi Animasyon dalında ilk Akademi Ödülü'nü kazanmakla kalmayıp, animasyon filminin prömiyerini yaklaşık 20 yıl önce Cannes Film Festivali'nde yaptığını da belirtmeden geçmeyelim.
Shrek'in yenilenmiş versiyonu, karakterler hakkında on yüksek kaliteli kısa filmin yanı sıra, Çizmeli Kedi hakkında beş bölüm, karakterler hakkında ek videolar ve çok daha fazlasını içerecek.
https://collider.com/shrek-digital-4k-bluray-release-date-details/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!