Shrek, 4K formatında yayınlanacak

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DreamWorks, yakında 4K Ultra HD ve Blu-ray olarak popüler çizgi film "Shrek" in güncellenmiş bir versiyonunu yayınlayacağını duyurdu . Etkinlik, 11 Mayıs'ta gerçekleşecek olan projenin 20. yıldönümüne denk gelecek şekilde planlandı.

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Oscar ödülü almıştı

Shrek'in özel baskısı fiziksel medyada ve dijital hizmetlerde yayınlanacak. Dört saatten fazla ek materyal olacağı açıklandı. En İyi Animasyon dalında ilk Akademi Ödülü'nü kazanmakla kalmayıp, animasyon filminin prömiyerini yaklaşık 20 yıl önce Cannes Film Festivali'nde yaptığını da belirtmeden geçmeyelim.

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Shrek'in yenilenmiş versiyonu, karakterler hakkında on yüksek kaliteli kısa filmin yanı sıra, Çizmeli Kedi hakkında beş bölüm, karakterler hakkında ek videolar ve çok daha fazlasını içerecek.

https://collider.com/shrek-digital-4k-bluray-release-date-details/

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