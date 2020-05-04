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    Nokia satışları serbest düşüşe geçti

    2017 ve 2018 yıllarında adeta patlama yapan Nokia markası pazarda ilk 10 listesine girmeyi başarmıştı. Ne var ki 2019 yılından itibaren büyük bir düşüş başladı.
    1 hf.
    8,4b
    1
    33
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nokia satışları serbest düşüşe geçti
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    Microsoft’un Nokia markasını rafa kaldırması sonrasında bir araya gelerek markayı satın alan Finli HMD Global ortaklığı eski efsaneyi canlandırmak için kolları sıvamıştı. İlk dönemlerde büyük ilgi gören Nokia telefonlar artık geri plana düştü.

    Sürekli düşüş

    Efsane olmanın da verdiği etkiyle HMD Global’in Nokia markası altında akıllı telefonları ilk dönem büyük ilgi görmüştü. 2017 yılı lk çeyreğinde 100 bin adet satış yapan marka 2017 dördüncü çeyreğinde ise 4.4 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı.

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    Toplamda 10 milyon barajını geçen Nokia yavaş yavaş pazarın ilk 10 listesini de zorlamaya başlamıştı. Bununla birlikte 2019 yılında rüya sona erdi. Çinli markaların da etkisiyle 2019 yılında satışları düşen Nokia markası 2020 yılında daha da zorlanıyor.

    Nokia satışları serbest düşüşe geçti
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    Gelen bilgilere göre yılın ilk çeyreğinde Nokia telefonlar 1.7 milyon adet sattı ve yıl bazında yüzde 45.2 düşüş yaşadı. Son 3 çeyrektir Nokia satışları yaklaşık 1 milyon dolarında düşüyor. Bu denli düşük bir satış rakamı son olarak 2017 ikinci çeyrekte 1.4 milyon ile elde edilmişti ancak o dönemde yükseliş trendindeydi.

    Satışların düşmesinde elbette koronavirüs salgının da etkisi büyük ancak uzmanlar son dönemdeki telefonların tüketici tarafından ilgi görmediğini belirtiyor. Geçmiş yıllarda kamera alanında bombalar patlatmasına rağmen Samsung, Oppo, Xiaomi veya Huawei gibi markaların ataklarına cevap verecek bir üst seviye telefonu mevcut değil. Eğer acil bir şekilde strateji değişikliğine gidilmezse ikinci çeyrekte Nokia çok daha büyük düşüşler yaşayabilir.



    https://www.phonearena.com/news/nokia-smartphone-sales-q1-2020-huge-drop_id124345 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri (- -) 1 hf. en beğenilen mert1907
    Zaten şuanda hiçbir üretici ekstrem bir model çıkartmaz, çıkartamaz hocam. Eskisi gibi tasarımsal bir fark da yok, her telefon dümdüz artı 4 kamera. İnsanlar artık yeni özelliğe bakmıyor, fiyat/performans oranına bakıyor. Sen çerçöpü amiral gemisi fiyatına satarsan almaz kimse. Koy adam akıllı donanımı rekabetçi bir fiyata, sonra istediğin gibi yeni model de çıkar, en büyük örneği Xiaomi'nin pazara girişi.
    Zaten şuanda hiçbir üretici ekstrem bir model çıkartmaz, çıkartamaz hocam. Eskisi gibi tasarımsal bir fark da yok, her telefon dümdüz artı 4 kamera. İnsanlar ar...
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    Yanıtla +13
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    Mathias Sandorf 1 hf.
    Çinliler ar-ge ye para mı harcıyorlar? Hayır, ceplerinden 5 cent bile çıkmıyor. Başkalarının geliştirdiği teknolojiyi çalıp, süsleyip, pastel renkli plastik kasaların içine takıp, en fazla 2 sene içinde kendi kendisini imha edecek şekilde düşük fiyatla piyasaya sürmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar.



    Sonra da f/p cohozunu şoyomuynen oppo bidenenyn reyalmi oyo yopoyor hooo diye zırvalarsınız.
    Çinliler ar-ge ye para mı harcıyorlar? Hayır, ceplerinden 5 cent bile çıkmıyor. Başkalarının geliştirdiği teknolojiyi çalıp, süsleyip, pastel renkli plastik ka...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    BilirKişi00 1 hf. Mathias Sandorf
    Oppomu arge yapmıyor?

    Ortada hızlı şarj yokken oppo vooc ile diğerleriyle dalga geçiyordu. Çoğu telefon üreticisinin yaptığı yanarlı dönerli tasarımlar oppoda 5 sene önce vardı. Arayüzü keza öyle, androidte görebileceğin en stabil ve hızlı arayüzlerden birisine sahip. Daha bir sürü sayabilirim.
    Yanıtla +8
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    BilirKişi00 1 hf. Mathias Sandorf
    Oppomu arge yapmıyor?

    Ortada hızlı şarj yokken oppo vooc ile diğerleriyle dalga geçiyordu. Çoğu telefon üreticisinin yaptığı yanarlı dönerli tasarımlar oppoda 5 sene önce vardı. Arayüzü keza öyle, androidte görebileceğin en stabil ve hızlı arayüzlerden birisine sahip. Daha bir sürü sayabilirim.
    Oppomu arge yapmıyor? [resim] Ortada hızlı şarj yokken oppo vooc ile diğerleriyle dalga geçiyordu. Çoğu telefon üreticisinin yaptığı yanarlı dönerli tasar...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 6 gün
    Bir zamanların devleri şimdi çöküş içinde, sony ericsson, nokia, siemens, htc gibi markalar mobil sektörde yok gibiler artık.
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    evgireli (Özgün Köse) 1 hf.
    Nokia 9.3 modelinin tasarımı yayınlandı. Resmi tanıtım olmasa da tasarımın büyük ihtimalle yayınlanan şekliyle olması bekleniyormuş. Şahsen ben tasarımını beğendim. Sarı renkli olanı efsane lumia 1020'yi andırıyor. Eğer bu yada buna çok yakın bi tasarımla çıkarsa ve mutlaka sarı renk seçeneği de olursa almayı düşünürüm. Ha umarım ekranı 6.5'' üzeri olmaz.

    Ahh Nokia üzümlü kekim :/ Biz eski fanların olarak ayağa kalkıp ortalığın anasını ağlatmanı dört gözle bekliyoz :(
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    yükselişe geçtiği sıralarda hep orta segment fp satışı yapacak ama yenilikci bir amiral gemisiyle süslemeliydi nokia markasını. dönemin nokiasını çağın ilerisinde tasarımları vardı, yeni teknolojiler denerdi şimdi ise bir tek ekran altı kamera patentini bekliyoruz. 6600 n95 n97 vb muazzam iyi telefonlardı, umarım nokia kendi efsabesini apple gibi tekrardan canlandırır..
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    Aѕℓαη66™ 1 hf.
    Umutluyduk baktik ki dogru durust oww diyecegimiz nerdeyse hic bir model yok haliyle reklam ve pazarlamada olusmuyor sonuç bu. Halbuki düzgün bir model modeller cikarsa kimse sorgulamaz marka algisi hala cok yüksek
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    alpalp84 1 hf.
    Hala Lumia 820 kullanan birisiyim. Bir arka kapağı var. Kılıfa felan hiç gerek yok. Nokia 6230i ve blackbarry tarzı bir model ailemde var. Mubarek taş gibi telefonlar. Acaba yeni modelleride aynısımı ?
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    sercantuna 1 hf. yeni yorumcu
    yazılım olarak çok kötüler . Bu konuda biraz geliştirmeleri lazım kendilerini
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    freedomfighter (Can ) 1 hf.
    o kadar teknolojiyi takip ediyorum bunların çıkarttığı telefon isimlerini aklımda tutamadım. 5.1 miydi 6.1 mi 8.1mi hangisi hangisinden iyiydi falan. bir htc bir de nokia kötü yönetiliyorlar.
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    andires42 (Mu E) 1 hf.
    Nokia Hmd global tekrardan batmaya geçsinde Microsoft değil ülkemiz adına Aselsan alsın hiç yoktan yerli telefonumuz oldu diye seviniriz.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf.
    şu nokia yi bitiremediler gitti.
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    andires42 (Mu E) 1 hf. celeroni
    Bitirdiler ya Koskaca Microsoft babasının hayrına mı yazılımı eline gözüne bulaştırdı.
    Farklı bir firma her zaman iyidir.
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    SiberProfil 1 hf. yeni yorumcu
    Nokia'nın bu piyasaya vereceğin bir farklılık, f/p, vs yok. O yüzden dükkanı kapatıp gitsin.
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    andires42 (Mu E) 1 hf. SiberProfil
    Nokia 8 vardı onun devamı gelmedi.
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    8409 kez okundu.
    21 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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