Nokia satışları serbest düşüşe geçti

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Microsoft’un Nokia markasını rafa kaldırması sonrasında bir araya gelerek markayı satın alan Finli HMD Global ortaklığı eski efsaneyi canlandırmak için kolları sıvamıştı. İlk dönemlerde büyük ilgi gören Nokia telefonlar artık geri plana düştü.

Sürekli düşüş

Efsane olmanın da verdiği etkiyle HMD Global’in Nokia markası altında akıllı telefonları ilk dönem büyük ilgi görmüştü. 2017 yılı lk çeyreğinde 100 bin adet satış yapan marka 2017 dördüncü çeyreğinde ise 4.4 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı.

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Toplamda 10 milyon barajını geçen Nokia yavaş yavaş pazarın ilk 10 listesini de zorlamaya başlamıştı. Bununla birlikte 2019 yılında rüya sona erdi. Çinli markaların da etkisiyle 2019 yılında satışları düşen Nokia markası 2020 yılında daha da zorlanıyor.

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Gelen bilgilere göre yılın ilk çeyreğinde Nokia telefonlar 1.7 milyon adet sattı ve yıl bazında yüzde 45.2 düşüş yaşadı. Son 3 çeyrektir Nokia satışları yaklaşık 1 milyon dolarında düşüyor. Bu denli düşük bir satış rakamı son olarak 2017 ikinci çeyrekte 1.4 milyon ile elde edilmişti ancak o dönemde yükseliş trendindeydi.

Satışların düşmesinde elbette koronavirüs salgının da etkisi büyük ancak uzmanlar son dönemdeki telefonların tüketici tarafından ilgi görmediğini belirtiyor. Geçmiş yıllarda kamera alanında bombalar patlatmasına rağmen Samsung, Oppo, Xiaomi veya Huawei gibi markaların ataklarına cevap verecek bir üst seviye telefonu mevcut değil. Eğer acil bir şekilde strateji değişikliğine gidilmezse ikinci çeyrekte Nokia çok daha büyük düşüşler yaşayabilir.

https://www.phonearena.com/news/nokia-smartphone-sales-q1-2020-huge-drop_id124345

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