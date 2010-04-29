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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, stereo hoparlörlere ve 5 megapiksel kameraya sahip X2 modelini duyurdu

9 yıl
60,6b
1
27
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Küresel cep telefonu pazarındaki liderliğini sürdüren Nokia, en yeni cep telefonlarını teknoloji meraklılarına sergilemeye devam ediyor. Finlandiyalı firma, Hindistan'da X2 modelini tanıtarak X3 ve X6'nın ardından X serisine üçüncü üyeyi kazandırmış oldu.

13 mm kalınlığında ve sadece 81 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla, sadeliğiyle öne çıkan X2, Nokia'nın Series 40 platformunu kullanıyor ve telefonda 2.2 inç (~5.5 cm) boyutunda, 240x320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Müzik tutkunları için stereo hoparlör, FM radyo ve 3.5 mm kulaklık girişi unutulmamış. Telefonun arka kısmında anı yakalamanız için 5 megapiksel sabit odaklı dijital kamera ve led flaş bulunuyor. Belleğin yetersiz olduğunda da 16 GB'a kadar microSD bellek kartları yardımınıza koşuyor. Son olarak Bluetooth veya microUSB portu aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda Facebook entegrasyonu göze çarpan özelliklerden birisi.

Nokia X2'nin gördüğümüz kadarıyla iki farklı renk seçeneğiyle vergiler hariç 85 Euro'ya, haziran sonuna doğru ortaya çıkması bekleniyor.


http://conversations.nokia.com/2010/04/29/nokia-x2-lands/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
nokia x2 mi alsam vodofone 945 mi alsam bi bilgi verebilirmisiniz ??
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DH Misafiri 7 yıl
gerçekden komik insanlar var x2 ye kaba diyen bir insan ilk kez görüyorum 5 mpxl düz çekim süper değil ama çok güzel 4 hoperlör şarjı en az 3 gün gitmesi süper heleki benim gibi 40 saat mesajlaşan birine
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DH Misafiri 8 yıl
webcam oluyrmu peki bu x2
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DH Misafiri 8 yıl
2 telefon arasında kaldım sizce nokia 6303mü yoksa x2 mi arkadaslar..?
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Şehr-i Hüzün 8 yıl

DH Misafiri

2 telefon arasında kaldım sizce nokia 6303mü yoksa x2 mi arkadaslar..?

Tabi ki de x2
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DH Misafiri 8 yıl
şarj durumu bekleme süresi ne kadar acaba
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Şehr-i Hüzün 8 yıl

DH Misafiri

şarj durumu bekleme süresi ne kadar acaba

Rahat 3 gün gidiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
sızde bıse beenmıyonuz ben kulnıom cok sık bı ozellıllerı vr yanı ne beklıonuz anlmıom gorınus kotu dıonuzya elınıze bı alın seversınız hemde cok hoş bıtf bu fıyata eyvllh bnce kullnıom tavsıye edermm
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Müzik konusunda müthiş bir cihaz. Çift hoparlör yüksek ve kaliteli ses veriyor.
Kamerası otofokus olmadığı için berbat.
Sürekli müzik dinlerim, mesajlaşırım, ayda bir fotoğraf çekerim diyenlere uygun.
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DH Misafiri 8 yıl
ses tamam da kamera olayı felaket..kamera 5 mp diye tercih edecekler benim gibi 3 günde pişman olurlar..forumları okumadan almamak lazım ürünleri..
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Wesley Sniper 8 yıl
AF olmasın zaten mp önemli değil,göz boyamak için böyle yapıyor nokia...
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DH Misafiri 8 yıl
beyler bayanlar x2 kullanıcısıyım 1 aydır resımde büyük gözüküyo biraz kaba ama o kadar degıl ekranıda gayet ıyı seside su ana kadar express müzik olan telefonların coguyla karsılastırdım geecemedıler..
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GoldKick 8 yıl
wı-fı yok heralde olsa düşünmeden alırdım
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waltran 9 yıl
telefonun şekli daha iyi olsaymış ya bu ne böyle tuğla bile daha karizmatiktir
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