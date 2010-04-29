Nokia, stereo hoparlörlere ve 5 megapiksel kameraya sahip X2 modelini duyurdu

Küresel cep telefonu pazarındaki liderliğini sürdüren Nokia, en yeni cep telefonlarını teknoloji meraklılarına sergilemeye devam ediyor. Finlandiyalı firma, Hindistan'da X2 modelini tanıtarak X3 ve X6'nın ardından X serisine üçüncü üyeyi kazandırmış oldu.

13 mm kalınlığında ve sadece 81 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla, sadeliğiyle öne çıkan X2, Nokia'nın Series 40 platformunu kullanıyor ve telefonda 2.2 inç (~5.5 cm) boyutunda, 240x320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Müzik tutkunları için stereo hoparlör, FM radyo ve 3.5 mm kulaklık girişi unutulmamış. Telefonun arka kısmında anı yakalamanız için 5 megapiksel sabit odaklı dijital kamera ve led flaş bulunuyor. Belleğin yetersiz olduğunda da 16 GB'a kadar microSD bellek kartları yardımınıza koşuyor. Son olarak Bluetooth veya microUSB portu aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda Facebook entegrasyonu göze çarpan özelliklerden birisi.

Nokia X2'nin gördüğümüz kadarıyla iki farklı renk seçeneğiyle vergiler hariç 85 Euro'ya, haziran sonuna doğru ortaya çıkması bekleniyor.

http://conversations.nokia.com/2010/04/29/nokia-x2-lands/