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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia telefonların Android 11 güncelleme takvimi belli oldu

    HMD Global, Android 11 ile ilgili güncelleme yakvimini paylaştı. Nokia Mobile'ın Twitter hesabı aracılığıyla yapılan duyuru sayesinde hangi cihazların ne zaman yeni sürüme yükseltileceği netleşti.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia telefonların Android 11 güncelleme takvimi belli oldu
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    Nokia markasının sahibi HMD Global, akıllı telefonlarını Android 11 sürümüne yükseltme planını açıkladı. Nokia Mobile'ın Twitter hesabı aracılığıyla yapılan duyuruya göre yeni sürümün dağıtımı dört aşamaya ayrılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Haritalar sonunda karanlık moda kavuştu"

    2020'nin dördüncü çeyreğinin sonu ile 2021'in ilk çeyreğinin başı için planlanan ilk dalga kapsamında aşağıdaki cihazlar güncellenecek.

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    • Nokia 8.1 / 8.3 5G
    • Nokia 2.2
    • Nokia 5.3

    2021'in ilk çeyreğinde ise aşağıda listelenen modeller güncelleme alacak:

    • Nokia 1.3
    • Nokia 4.2
    • Nokia 2.3 / 2.4
    • Nokia 3.4

    Nokia telefonların Android 11 güncelleme takvimi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Üçüncü dalgada (2021'in birinci ve ikinci çeyreği) güncelleme bu modellere gelecek:

    • Nokia 3.2
    • Nokia 7.2
    • Nokia 6.2

    Önümüzdeki yılın ikinci çeyreği için planlanan son dalgada, HMD Global aşağıda yer alan cihazları güncelleyecek:

    • Nokia 1 Plus
    • Nokia 9 PureView

    Nokia Mobile, yanlışlıkla paylaşıldığı tahmin edilen Android 11 güncelleme takvimini bir süre sonra Twitter hesabından sildi. Ancak şirketin bu çabası güncelleme planının internete sızmasına engel olamadı.

    Şirket tarihlerde oynama da yapabilir ancak paylaşım sayesinde hiç olmazsa hangi cihazın ne zaman güncelleme alacağını kabaca da olsa öğrenmiş olduk.



    https://www.neowin.net/news/hmd-global-shares-then-deletes-android-11-update-roadmap Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 4 sa.
    Nokia 9 Pureview'ın son güncellemesi mi olacak acaba? Hala eksik dolu sistem :)
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    WmGMD (.. ..) 5 sa.
    Düz nokia 8 yok mu acaba :)
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