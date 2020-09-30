Nokia telefonların Android 11 güncelleme takvimi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Nokia markasının sahibi HMD Global, akıllı telefonlarını Android 11 sürümüne yükseltme planını açıkladı. Nokia Mobile'ın Twitter hesabı aracılığıyla yapılan duyuruya göre yeni sürümün dağıtımı dört aşamaya ayrılıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Haritalar sonunda karanlık moda kavuştu"

2020'nin dördüncü çeyreğinin sonu ile 2021'in ilk çeyreğinin başı için planlanan ilk dalga kapsamında aşağıdaki cihazlar güncellenecek.

İlginizi Çekebilir

Nokia'lar için yeni Android 10 güncelleme takvimi açıklandı

Nokia 8.1 / 8.3 5G

Nokia 2.2

Nokia 5.3

2021'in ilk çeyreğinde ise aşağıda listelenen modeller güncelleme alacak:

Nokia 1.3

Nokia 4.2

Nokia 2.3 / 2.4

Nokia 3.4

Tam Boyutta Gör

Üçüncü dalgada (2021'in birinci ve ikinci çeyreği) güncelleme bu modellere gelecek:

Nokia 3.2

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Önümüzdeki yılın ikinci çeyreği için planlanan son dalgada, HMD Global aşağıda yer alan cihazları güncelleyecek:

Nokia 1 Plus

Nokia 9 PureView

Nokia Mobile, yanlışlıkla paylaşıldığı tahmin edilen Android 11 güncelleme takvimini bir süre sonra Twitter hesabından sildi. Ancak şirketin bu çabası güncelleme planının internete sızmasına engel olamadı.

Şirket tarihlerde oynama da yapabilir ancak paylaşım sayesinde hiç olmazsa hangi cihazın ne zaman güncelleme alacağını kabaca da olsa öğrenmiş olduk.

https://www.neowin.net/news/hmd-global-shares-then-deletes-android-11-update-roadmap

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.