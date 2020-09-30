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    Google Haritalar sonunda karanlık moda kavuştu

    Arama devi Google, Haritalar uygulaması için karanlık mod özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Geçtiğimiz yıldan beri test edilen koyu tema sonunda uygulamanın karalı sürümüne dahil edildi.
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    Onur Seven
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    Google Haritalar sonunda karanlık moda kavuştu
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    Google, koyu temayı geçen yıl Haritalar uygulamasında test etmeye başlamıştı. Arama devi sonunda bu özelliği uygulamanın 10.51.1 numaralı kararlı sürümüne ekledi.

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    Sunucu taraflı güncelleme şimdilik sadece Android 11'le çalışan Google Pixel akıllı telefonlara dağıtılıyor. Karanlık mod çok yakında diğer cihazlara da gelecek.

    Google Haritalar sonunda karanlık moda kavuştu
    Tam Boyutta Gör

    Otomatik olarak ayarlanabiliyor

    Güncellemeden sonra kullanıcılar Ayarlar menüsünden kendilerine uygun seçeneği belirleyebilecekler. Koyu mod sistem arayüzüne bağlı şekilde otomatik olarak etkinleştirilebiliyor.

    Ayrıca kullanıcılar Açık veya Koyu temayı manuel olarak seçip kendi tercihlerine göre de kullanabilecekler. Haritalar'a eklenan karanlık mod uygulamanın özellikle gece vakti göz yormamasını sağlayacak.



    https://old.reddit.com/r/Android/comments/j20h5l/google_maps_dark_mode_ui/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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