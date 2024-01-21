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    Anlık Bildirim

    HMD’nin Nokia adına sahip olmayan telefonu ortaya çıktı

    Geçtiğimiz yıllarda Nokia’nın isim haklarını satın alan HMD, bu süreçte birçok akıllı telefon üretti. Ancak görünüşe göre firma, yakında Nokia markasına ait olmayan bir akıllı telefon satışa sunacak.
    91Mobiles - HMD N195V Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların teknoloji devi Nokia, 2014 yılında Satış ve Cihaz bölümünü Microsoft’a satarak akıllı telefon pazarından çekilmişti. Akıllarda bir efsane olarak kalan marka, geçtiğimiz yıllarda HMD Global tarafından hayata döndürülmüştü. HMD, bu süreçte birçok akıllı telefon satışa sunsa da küresel pazarda yüksek bir başarıya erişemedi. Geçtiğimiz günlerde pazarlama ve satış stratejisinde değişiklik yapan HMD, kendi markası altında akıllı telefonlar satışa sunmaya hazırlanıyor.

    HMD N195V ufukta göründü

    Geçtiğimiz aylarda HMD, 2024 yılının nisan ayında HMD markası altında akıllı telefonlar satmaya başlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından bazı HMD cihazları IMEI veri tabanlarında görünmeye başladı. 91Mobiles tarafından ortaya çıkarılan N195V de bu cihazlardan biri. Cihazın tasarımı, orta seviye bir cihaza işaret ediyor. HMD, bir süredir kullandığı damla çentik anlayışını da sonunda terk etmiş. Ayrıca cihazın arkasında HMD’nin yeni logosuna yer verilmiş.

    HMD N195V'nin render görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nokiamob tarafından ortaya çıkarılan XML kodu ise cihazın çözünürlüğünü gözler önüne seriyor. Buna göre HMD N195V, 1080x2400 çözünürlüğüne sahip olacak. Cihazın diğer özellikleri ise henüz bilinmiyor. HMD’nin önümüzdeki süre içerisinde Nokia markası dışında birçok akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Bakalım HMD, Nokia markası dışında başarılı olabilecek mi?
    Kaynakça https://nokiamob.net/2024/01/19/renders-of-the-first-hmd-branded-smartphone-leak-months-ahead-of-launch/ https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-hmd-smartphone-first-look-revealed-official-render/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 10 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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