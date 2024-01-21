HMD’nin Nokia adına sahip olmayan telefonu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bir zamanların teknoloji devi Nokia, 2014 yılında Satış ve Cihaz bölümünü Microsoft’a satarak akıllı telefon pazarından çekilmişti. Akıllarda bir efsane olarak kalan marka, geçtiğimiz yıllarda HMD Global tarafından hayata döndürülmüştü. HMD, bu süreçte birçok akıllı telefon satışa sunsa da küresel pazarda yüksek bir başarıya erişemedi. Geçtiğimiz günlerde pazarlama ve satış stratejisinde değişiklik yapan HMD, kendi markası altında akıllı telefonlar satışa sunmaya hazırlanıyor.

Pixel 8 için yeni renk seçeneği yolda 2 sa. önce eklendi

HMD N195V ufukta göründü

Geçtiğimiz aylarda HMD, 2024 yılının nisan ayında HMD markası altında akıllı telefonlar satmaya başlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından bazı HMD cihazları IMEI veri tabanlarında görünmeye başladı. 91Mobiles tarafından ortaya çıkarılan N195V de bu cihazlardan biri. Cihazın tasarımı, orta seviye bir cihaza işaret ediyor. HMD, bir süredir kullandığı damla çentik anlayışını da sonunda terk etmiş. Ayrıca cihazın arkasında HMD’nin yeni logosuna yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Nokiamob tarafından ortaya çıkarılan XML kodu ise cihazın çözünürlüğünü gözler önüne seriyor. Buna göre HMD N195V, 1080x2400 çözünürlüğüne sahip olacak. Cihazın diğer özellikleri ise henüz bilinmiyor. HMD’nin önümüzdeki süre içerisinde Nokia markası dışında birçok akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Bakalım HMD, Nokia markası dışında başarılı olabilecek mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.