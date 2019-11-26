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Hindistan’ın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Flipkart, Nokia markalı ilk akıllı TV'leri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket kısa bir süre önce bu konuda Nokia ile bir ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

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Daha önce Honor, Motorola, Oneplus ve Huawei gibi akıllı telefon üreticilerinin akıllı TV pazarına girdiğine şahit olmuştuk. Şimdi bu markaların arasına bir yenisi katılıyor. Yakında piyasaya sürülecek Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete düştü.

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JBL ses sistemiyle gelecek

Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla televizyon ince çerçeveli bir ekrana sahip olacak. Sağ alt köşesinde ise yüksek kaliteli bir ses sistemi ile donatılacağını gösteren "Sound by JBL" logosu var.

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Flipkart, Nokia TV'lerin çok geniş bir frekans aralığında minimum ses bozulması ve net ses sunacağını söylüyor. Ayrıca televizyonlar Dolby Audio ve DTS TruSurround teknolojilerini de destekleyecek.