Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete düştü

    Çok yakında piyasada boy göstermeya başlayacak Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. JBL ses sitemiyle gelecek televizyon Dolby Audio ve DTS TruSurround teknolojilerini destekleyecek.
    4 sa.
    1b
    3
    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete düştü
    Tam Boyutta Gör

    Hindistan’ın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Flipkart, Nokia markalı ilk akıllı TV'leri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket kısa bir süre önce bu konuda Nokia ile bir ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Toshiba tek bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi"

    Daha önce Honor, Motorola, Oneplus ve Huawei gibi akıllı telefon üreticilerinin akıllı TV pazarına girdiğine şahit olmuştuk. Şimdi bu markaların arasına bir yenisi katılıyor. Yakında piyasaya sürülecek Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete düştü.

    Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete düştü
    Tam Boyutta Gör

    JBL ses sistemiyle gelecek

    Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla televizyon ince çerçeveli bir ekrana sahip olacak. Sağ alt köşesinde ise yüksek kaliteli bir ses sistemi ile donatılacağını gösteren "Sound by JBL" logosu var.

    Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete düştü
    Tam Boyutta Gör

    Flipkart, Nokia TV'lerin çok geniş bir frekans aralığında minimum ses bozulması ve net ses sunacağını söylüyor. Ayrıca televizyonlar Dolby Audio ve DTS TruSurround teknolojilerini de destekleyecek.



    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Star Wars dizisi The Mandalorian'dan müthiş başarı 2 sa. G.Skill 256 GB’a kadar DDR4 belleklerini duyurdu 3 sa. Google yeni Chromebook aktive edenlere üç aylık Disney+ aboneliği veriyor 3 sa. AMOLED ekran sevkiyatı rekor seviyeye ulaşan Samsung yeniden pazar lideri 4 sa. SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 soğutucusunu duyurdu 4 sa. Tayland, kripto endüstrisini canlandırmayı planlıyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nokia TV'nin ilk görüntüleri internete düştü Sonraki Türkiye'de üretilen T-70 Genel Maksat Helikopteri hangardan çıktı 5 sa. Merakla beklenen Steam Sonbahar İndirimleri başladı 6 sa. Oyunfor.com problem olması durumunda müşterilerinin yanında 7 sa. Godzilla vs. Kong filminin vizyon tarihi ertelendi 7 sa. Puffin tarayıcısı iOS platformuna veda etti, yerine Safari’yi tavsiye etti 8 sa. Toshiba tek bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen bir cihaz geliştirdi 8 sa. Bu VA gayet iyi çıktı "Samsung LC32F391 oyuncu monitörü incelemesi" 8 sa. Intel SSD 665p satışa çıkıyor 9 sa. Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı: Online kurslar yalnızca 24,99 TL 9 sa. Evdeki prizlerden ampullere kadar her yere Amazon'un asistanı geliyor 10 sa. İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı 10 sa. 2020 Mercedes-Benz GLA'dan ilk resmi görsel geldi 10 sa. Facebook, Viewpoints uygulaması ile görevlere katılan kullanıcılara ödeme yapacak 11 sa. iPhone 11'e benzeyen Huawei Nova 6 SE'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 12 sa. Bozdoğan Füzesi ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı 12 sa. Rusya, ilk elektrikli otomobilini 2020'de satışa sunacak 12 sa. MediaTek entegre 5G modemli ilk yonga setini duyurdu: Dimensity 1000 12 sa. İddialı özelliklere sahip Honor V30 5G serisi duyuruldu 13 sa. Honor MagicWatch 2 tanıtıldı: 14 güne varan pil ömrü 14 sa. Haluk Bilginer’e büyük onur: Uluslararası Emmy ödülü kazandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı
    DonanımHaber
    AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanım...
    DonanımHaber
    PlayStation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı iddiası
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İyi ki ülke krize sürükleniyor çok mutluyum.
    DH Forum
    Migros 5999 TL'ye iPhone 11 satacak! İşte detaylar
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim