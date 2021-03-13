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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nokia ve Samsung, video standartları için patent lisans anlaşması imzaladı

    Nokia'dan yapılan açıklamalara göre Samsung ile, şirketin video standartlarındaki yeniliklerini kapsayan patentlerini lisanslamak için bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.
    13 Mart 2021, 18:30 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Nokia ve Samsung, video standartları için patent lisans anlaşması imzaladı
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    Nokia, Samsung ile yeni bir telif hakkı taşıyan patent lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmayı duyuran Nokia, bunun Nokia'nın video standartları patentlerinin kullanımıyla ilgili olduğunu açıkladı. Bu patentleri kullanmanın karşılığında Samsung, Nokia'ya telif hakkı ödemesi yapacak.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular"

    Samsung ve Nokia'dan patent lisans anlaşması

    Nokia tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung'un Nokia'ya ödemek zorunda kalacağı telif hakları da dahil olmak üzere anlaşmanın şartları iki taraf arasında gizli kalacak.

    Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander: "Samsung ile Nokia'nın Ar-Ge'ye on yıllardır yaptığı yatırımları ve multimedya ve video teknolojisi standartlarına yaptığı katkıları daha da doğrulayan bir anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz." dedi.

    Nokia, son 30 yılda multimedya ve video araştırma alanında bir dizi teknolojinin patentini aldı ve aynı zamanda birden fazla endüstri standardının geliştirilmesine katkıda bulundu. Şirket, son yirmi yılda Ar-Ge'ye 129 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yaptı ve 3.500'den fazlası 5G ile ilgili olmak üzere 20.000'den fazla patent ailesine sahip.



    Kaynakça https://www.gsmarena.com/nokia_and_samsung_sign_video_patent_licensing_deal_nokia_will_receive_royalty_payments-news-48163.php https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2021/03/11/nokia-and-samsung-sign-patent-licensing-agreement-for-video-standards/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    andires42 (Mu E) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nokia Corporation çalışıyor da Hmd Global ne yapıyor Nokia 6 ve 8 serisinden sonra ülkemizden çekildi herhalde
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