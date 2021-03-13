Nokia ve Samsung, video standartları için patent lisans anlaşması imzaladı

Tam Boyutta Gör

Nokia, Samsung ile yeni bir telif hakkı taşıyan patent lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmayı duyuran Nokia, bunun Nokia'nın video standartları patentlerinin kullanımıyla ilgili olduğunu açıkladı. Bu patentleri kullanmanın karşılığında Samsung, Nokia'ya telif hakkı ödemesi yapacak.

İlginizi Çekebilir

Samsung, Galaxy cihazları için en az 4 yıl güvenlik güncellemeleri yayınlayacak

Ayrıca Bkz. "Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular"

Samsung ve Nokia'dan patent lisans anlaşması

Nokia tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung'un Nokia'ya ödemek zorunda kalacağı telif hakları da dahil olmak üzere anlaşmanın şartları iki taraf arasında gizli kalacak.

Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander: "Samsung ile Nokia'nın Ar-Ge'ye on yıllardır yaptığı yatırımları ve multimedya ve video teknolojisi standartlarına yaptığı katkıları daha da doğrulayan bir anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz." dedi.

Nokia, son 30 yılda multimedya ve video araştırma alanında bir dizi teknolojinin patentini aldı ve aynı zamanda birden fazla endüstri standardının geliştirilmesine katkıda bulundu. Şirket, son yirmi yılda Ar-Ge'ye 129 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yaptı ve 3.500'den fazlası 5G ile ilgili olmak üzere 20.000'den fazla patent ailesine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.